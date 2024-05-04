О ликвидации двух крупных международных наркоканалов рассказали в КНБ

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Актау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная инстанция в Мангистауской области пересмотрела приговор экс-заместителю прокурора Мунайлинского района, сообщает пресс-служба суда.





Приговором суда первой инстанции подсудимый в пределах измененного прокурором обвинения был признан виновным по статье 104, часть 1, УК и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.





Прокурор не предоставил новой мотивированной формулировки обвинения в письменном виде, как того требует закон.





По обстоятельствам дела установлено, что в ходе возникшего конфликта подсудимый Т. нанес потерпевшему М. удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Вина Т. подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы.





Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор, которым Т. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.





Ранее в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с первоначальным мягким приговором.