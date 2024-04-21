20.04.2024, 11:01 23901
Тонну прекурсоров и 25 кг синтетики изъяли у организатора нарколаборатории в Алматинской области
Также изъята крупная сумма денег в иностранной валюте
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Конаев. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Алматинской области задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, сообщает пресс-служба КНБ.
В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте", - уточнили в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Подозреваемый арестован.
Ранее крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали в Илийском районе Алматинской области. При обыске изъято более 45 кг мефедрона и 28 тысяч долларов.
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20.04.2024, 10:41 24666
Обещавшего устроить теракты в школах подростка задержали в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Угрожавшего школам терактами учащегося девятого класса задержали в Атырауской области.
Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в Интернете", - сообщает Polisia.kz.
Полиция проверяет причастность подростка к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.
Ранее в МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.
В эти же дни в соцсетях также появилась рассылка об угрозе терактов в школах Астаны. В департаменте полиции сообщили, что это фейк и призвали жителей сохранять спокойствие.
В феврале в МВД сообщили, что к рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ.
Всего за 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
19.04.2024, 16:22 44466
Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира в Алматинской области
Задержанный находился в алкогольном опьянении
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Конаев. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Участковый инспектор получил дробовое ранение в руку при задержании семейного дебошира в Алматинской области.
17 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области прибывший на вызов участковый инспектор Енбекшиказахского района получил ранение из огнестрельного оружия.
Дробью была ранена рука. Несмотря на ранение, полицейский задержал и обезвредил семейного дебошира.
По данным Polisia.kz, задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям.
В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данному факту возбуждено досудебное расследование.
19.04.2024, 14:06 50751
В Алматы и двух областях задержали участников экстремистской организации
Фото: КНБ РК
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства", - сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).
В комитете отметили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.
Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Ранее общественники обсудили проблему вербовки казахстанских студентов за рубежом и незаконную торговлю органами.
19.04.2024, 13:16 52366
Золотые слитки и 400 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
С начала года пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту пресечены попытки незаконного вывоза 400 млн тенге и золотых слитков, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.
С начала 2024 года сотрудниками столичного таможенного поста "Әуежай-Астана" в ходе таможенного контроля пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты на сумму более 400 млн тенге", - говорится в информации ведомства.
Одна из попыток вывоза валюты произошла в начале года в аэропорту Астаны. Валюту на сумму более 74 млн тенге пытался вывезти в Стамбул гражданин Казахстана.
Также казахстанцы пытались вывезти из страны золотые слитки весом 433 грамма и коллекционные монеты общим весом 3000 граммов, на сумму более 70 млн тенге.
В КГД напомнили, что в Казахстане запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и золотых слитков, инвестиционных монет и т.д., которые выпускаются Национальным банком страны. За нарушение вышеуказанных норм предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от нарушения.
В минувшем году только за апрель и май из Казахстана пытались незаконно вывезти более 100 млн тенге и слиток золота.
19.04.2024, 09:11 56756
Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.
На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.
В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
18.04.2024, 21:17 69051
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
18.04.2024, 13:17 76946
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
18.04.2024, 11:46 68131
Присвоила 30 млн тенге на лечение детей: мошенницу задержали в Актобе
По уголовному делу проходят шесть потерпевших
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Актобе. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала подозреваемую в присвоении денег, собранных гражданами на лечение детей.
В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда "More life". По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение. По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил родителей с ребенком на лечение в Минск без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения и родители оказались без помощи в другой стране, рассказали в полиции.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемая водворена в ИВС.
Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, незамедлительно обратиться в полицию.
Напомним, в Казахстане мошенничество является одним из самых распространенных преступлений.
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