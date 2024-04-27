В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы

Фото: dknews.kz

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла экологическая акция, укрепляющая связи дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Китаем.





В рамках кампании "Алматы - наш общий дом" генеральное консульство Китая в Алматы в сотрудничестве с акиматом города, управлением туризма и обществом волонтеров организовало мероприятие по посадке деревьев в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает dknews.kz





dknews.kz





В ходе мероприятия генеральный консул Китая в Алматы Цзян Вэй подчеркнула важность данного мероприятия, отметив, что посадка деревьев является не только актом заботы о природе, но и символом крепкой дружбы между двумя странами. Она выразила надежду, что каждое посаженное дерево станет не только вкладом в сохранение окружающей среды, но и напоминанием о растущих взаимоотношениях между Казахстаном и Китаем.





dknews.kz





Кампания "Алматы - наш общий дом" направлена на привлечение внимания к проблемам экологии и благоустройства города, а активное сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь" продолжает приносить плоды в защите окружающей среды и развитии устойчивых технологий.