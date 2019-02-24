- Жительниц Павлодара и Рудного подозревают в интернет-мошенничестве в отношении североказахстанцев
Жительниц Павлодара и Рудного подозревают в интернет-мошенничестве в отношении североказахстанцевСхема была проста: люди перечисляли предоплату за аренду квартир и теряли связь с "собственниками". Суммы ущерба, в зависимости от предполагаемого срока аренды, варьировались от 6 до 80 тыс. тенге.
- Директора железнодорожной станции Алтынколь подозревают в систематическом получении взяток от перевозчиков
Директора железнодорожной станции Алтынколь подозревают в систематическом получении взяток от перевозчиковОн подозревается в получении на системной основе взяток от участников внешнеэкономической деятельности в общей сумме $17 800 за беспрепятственный пропуск вагонов с ТНП с завышенным уровнем радиационного фона.
- В Туркестанской области вынесен приговор по делу о покушении на замакима района
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о покушении на замакима района"Обвиняемого Амалбаева освободить из зала суда, назначить ограничение свободы сроком один год по части 3 статьи 389. Он будет отбывать наказание по месту прописки".
- Обещая кредиты, мошенник собирал с жителей Астаны "страховые сборы" и исчезал
Обещая кредиты, мошенник собирал с жителей Астаны "страховые сборы" и исчезалС пользователями сайта мошенник заключал фиктивные договоры от имени посторонних лиц, а затем под предлогом страховых услуг просил перечислить предоплату на банковскую карту, зарегистрированную на умершего человека. После получения предоплаты он удалял объявления и отключал телефоны.
- Причастность квартирного вора к изнасилованию и разбойному нападению установила полиция Алматы
Причастность квартирного вора к изнасилованию и разбойному нападению установила полиция АлматыВ прошлом году на территории нашего района подозреваемый совершил изнасилование. Тогда он через окно проник в квартиру потерпевшей на пятом этаже. Прихватив на кухне нож для резки мяса, он пригрозил своей жертве убийством и надругался над ней. За несколько дней до задержания он совершил разбойное нападение.
- Подозреваемого в обмане более 60 человек кызылординца задержали при попытке выехать из Казахстана
Подозреваемого в обмане более 60 человек кызылординца задержали при попытке выехать из КазахстанаОбщая сумма ущерба составила более 6 млн тенге.
- Группа из четырех человек занималась кражами аккумуляторов в Астане
Группа из четырех человек занималась кражами аккумуляторов в Астане"Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в департамент полиции Астаны по телефонам: 8 (7172) 71-60-69, 71-60-24, 102".
- В Астане задержали двух подозреваемых в краже имущества из частного дома
В Астане задержали двух подозреваемых в краже имущества из частного домаВещественные доказательства изъяты в пункте приема металла. В отношении скупщика возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), проводится расследование.
- Дерзкое разбойное нападение на женщину произошло в Алматы
Дерзкое разбойное нападение на женщину произошло в АлматыПроводится досудебное расследование.
- В Мангистауской области в ходе спецоперации задержали похитителей нефти из трубопровода АО "КазТрансОйл"
В Мангистауской области в ходе спецоперации задержали похитителей нефти из трубопровода АО "КазТрансОйл"
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