В прошлом году на территории нашего района подозреваемый совершил изнасилование. Тогда он через окно проник в квартиру потерпевшей на пятом этаже. Прихватив на кухне нож для резки мяса, он пригрозил своей жертве убийством и надругался над ней. За несколько дней до задержания он совершил разбойное нападение.