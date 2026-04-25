24.04.2026, 15:00
Сложности при сдаче налоговой отчетности: КГД ответил на жалобы казахстанцев Эксклюзив КТ
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов ответил на жалобы казахстанцев о сложностях при сдаче налоговой отчетности по форме 493, связанных с отсутствием автоматизации и сжатыми сроками подготовки, передает корреспондент агентства.
Вопрос изменения срока представления отчетности относится к сфере законодательного регулирования и может быть реализован исключительно путем внесения соответствующих изменений и дополнений в налоговое законодательство Республики Казахстан в установленном порядке. Предложения, изложенные в обращении, будут приняты к сведению и могут быть рассмотрены уполномоченным органом при проработке вопросов совершенствования налогового законодательства", - заявили в ведомстве, отвечая на запрос Kazakhstan Today.
Также ранее граждане жаловались на большие объемы ручного ввода информации при сдаче отчетности и неполноту данных о физических лицах.
В целях упрощения и ускорения процедуры предусмотрена возможность загрузить сведения в формате JSON. При отсутствии информации допускается представление сведений с нулевыми значениями с последующим внесением изменений по мере ее поступления", - добавили в КГД.
Напомним, в начале апреля в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today начали поступать жалобы от казахстанцев на существенные сложности при подготовке и сдаче формы 493. По словам граждан, форма 493 предусматривает отражение сведений по всем физическим лицам, получившим услуги. Отмечается, что в ряде случаев речь идет о массовых услугах, входящих в состав коммунальных платежей, где количество получателей может исчисляться тысячами. При этом в условиях отсутствия автоматизированных решений все данные приходится вносить вручную, что значительно усложняет процесс подготовки отчетности и увеличивает риск ошибок.
Отдельную обеспокоенность у большого количества налогоплательщиков вызывали установленные сроки сдачи формы 493 - в течение 10 календарных дней после окончания отчетного квартала.
24.04.2026, 18:20
Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве
Соглашение предусматривает реализацию проектов в приоритетных секторах экономики
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Между акционерным обществом "Самрук-Қазына" и оманским фондом благосостояния Oman Investment Authority подписано соглашение об основных условиях инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства.
Документ закладывает институциональную основу для формирования совместной инвестиционной платформы, запуска новых казахско-оманских предприятий, инвестфондов и иных механизмов соинвестирования на паритетной основе", - говорится в сообщении.
Также соглашение предусматривает реализацию проектов в приоритетных секторах экономики, включая промышленность, энергетику, здравоохранение, логистику, горнодобывающую отрасль и др. Инвестиции планируется направлять как в действующие активы, так и в новые проекты на территориях Республики Казахстан и Султаната Оман.
Султанат Оман является дружественным и надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке и во всем арабском мире. Правительство Казахстана готово активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Оманом, укреплять двусторонние отношения, расширять инвестиционные связи и создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов", - подчеркнул глава правительства Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
В ходе переговоров сторонами обозначена заинтересованность в объединении усилий по наращиванию торгово-экономического сотрудничества. В частности, внимание уделено планам по реализации совместных инициатив в горнодобывающей отрасли и нефтегазовой сфере с акцентом на модернизацию и технологическое развитие предприятий.
В совместном портфеле Казахстана и Омана - 5 крупных инвестиционных проектов на сумму $3 млрд. Из них уже реализованы 2 проекта на $1,1 млрд в сферах энергетики и ж/д перевозок, на стадии реализации - проекты в области переработки руд", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера президент Казахстана и вице-премьер Омана обсудили расширение сотрудничества.
23.04.2026, 18:06
Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Регионального экологического саммита состоялась двусторонняя встреча сопредседателей межправительственной комиссии Казахстана и России - заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Серик Жумангарин отметил, что Россия остается ключевым стратегическим и одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 27,4 млрд долларов США. Сохраняется положительная динамика инвестиционного сотрудничества: за последние 20 лет российскими инвесторами вложено 28,5 млрд долларов США прямых инвестиций в экономику Казахстана, при этом казахстанские инвестиции в Россию за этот период составили 9 млрд долларов США. В Казахстане действует свыше 22 тысяч компаний с российским участием, что превышает 35% от общего числа предприятий с иностранным капиталом", - говорится в сообщении.
В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Ключевое внимание уделено транспортной сфере, включая развитие восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг и другие вопросы.
Отдельно обсужден ход подготовки мастер-плана водохозяйственного и водно-энергетического использования реки Иртыш в формате научно-исследовательской работы. В настоящее время также прорабатывается проект договора о предоставлении технического содействия профильным ведомствам двух стран.
В сфере сельского хозяйства казахстанская сторона подняла вопрос снятия действующих ограничений. Речь идет о транзите казахстанского зерна и зернобобовых через морские порты Российской Федерации с возможностью накопления, а также о ввозе семян льна, чечевицы, семян подсолнечника для посева, срезанных цветов и бутонов, происходящих из третьих стран.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, вопрос находится на повестке с 2024 года. За это время сняты ограничения по ряду позиций, включая томаты, перцы и поставки пшеницы из отдельных регионов. При этом сохраняются ограничения по указанным категориям продукции. Он подчеркнул, что с прошлого года при поставках данной продукции не зафиксировано нарушений санитарных и карантинных требований, в связи с чем казахстанская сторона предлагает рассмотреть возможность снятия оставшихся ограничений.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшей проработке всех озвученных вопросов для выработки конструктивных решений.
23.04.2026, 17:15
Вопросы взаимодействия в поставках урана обсудил президент с главой Electricité de France
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления и главного исполнительного директора Electricité de France Бернара Фонтана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана с EDF - одним из мировых лидеров в области низкоуглеродной и атомной энергетики, сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил широкие возможности для совместной работы и подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимодействия с французской компанией.
Со своей стороны Бернар Фонтана заявил о стремлении к дальнейшему наращиванию отношений в сфере устойчивой энергетики и современной энергетической инфраструктуры.
Президент подтвердил готовность Казахстана к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами, включая EDF, на принципах транспарентности и паритета.
На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере поставок урана.
Ранее президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом.
23.04.2026, 10:29
Кремль объяснил причину остановки транзита казахстанской нефти в Германию
Москва. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение об остановке транзита казахстанской нефти в Германию связано с техническими моментами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.
Представитель Кремля отметил, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены, необходимые объемы поставок обеспечат за счет альтернативных транспортных коридоров.
Напомним: 22 апреля глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба" в мае.
Экспорт нефти из Казахстана в Германию вырос на 44% в 2025 году и составил 2,146 млн тонн (около 43 тыс. баррелей в сутки). Reuters отмечал, что казахстанской нефтью частично снабжается один из крупнейших немецких нефтеперерабатывающих заводов - РСК в городе Шведт. Предприятие производит топливо для девяти из десяти автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.
23.04.2026, 09:21
Ветропарк на 500 МВт запустят в Карагандинской области
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение о строительстве ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области между Министерством энергетики РК и совместным казахстанско-китайским предприятием ТОО "Karaganda Wind Power" подписали на полях регионального экологического саммита министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и председатель предприятия Шао Юэбо.
По данным правительства, проект реализуется в рамках межправительственного соглашения и является частью масштабной программы по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане. В него инвестируют 645 млн долларов США. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,6 млрд кВт-ч "зеленой" электроэнергии.
Реализация проекта также окажет значительный экологический эффект - ежегодное сокращение выбросов углекислого газа составит порядка 1,3 млн тонн. Проект направлен на повышение энергетической безопасности страны, развитие "зеленой" экономики и привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор Казахстана", - отметили в правительстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году.
22.04.2026, 17:40
Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов
Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан подписал приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", согласно которому запрещается на 6 месяцев вывоз с территории Казахстана лома и отходов цветных и черных металлов.
Приказ вводится в действие с 1 мая текущего года. Согласно документу, запрещается сроком на шесть месяцев вывозить с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта:
- отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов и прочие;
- отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов и прочие.
Напомним, ранее данный запрет продлевали в октябре прошлого года.
22.04.2026, 13:00
В Казахстане запустили производство топлива БИ-95
БИ-95 уже поступил в розничную продажу
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг KazFoodProducts начал промышленный выпуск автомобильного топлива БИ-95, произведенного с использованием биоэтанола из зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Проект стал первым в стране примером, где аграрная продукция проходит полный цикл глубокой переработки и выходит на рынок уже в виде моторного топлива", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в министерстве, ключевым элементом здесь выступает не само топливо, а выстроенная производственная цепочка.
Биоэтанол производится на предприятии BioOperations в Северо-Казахстанской области - единственном в республике комплексе по глубокой переработке пшеницы. Это означает, что зерно используется не только как сырье для мукомольной или кормовой продукции, а перерабатывается на более высоком технологическом уровне с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Далее на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт - топливо БИ-95, которое уже поступает на рынок", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что БИ-95 уже поступил в розничную продажу.
Для нас запуск БИ-95 - это в первую очередь экологический шаг. Мы говорим не просто о новом виде топлива, а о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Использование биоэтанола позволяет существенно сократить выбросы - и это особенно важно для таких городов, как Алматы, где вопросы качества воздуха стоят на первом месте. То, что продажи начались именно здесь, - осознанное решение. Мы видим запрос общества на более чистые решения и предлагаем продукт, который можно использовать уже сегодня без изменения привычек. При этом за этим стоит более широкая задача - развитие глубокой переработки внутри страны и формирование устойчивой модели, где экология и экономика не противоречат друг другу", - добавила руководитель проекта Лаура Бергибаева.
Напомним, производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%.
22.04.2026, 12:00
Минэнерго РК прокомментировало информацию о приостановке поставок нефти по трубопроводу "Дружба"
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали информацию об ограничениях по транзиту казахстанской нефти по направлению Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба".
В настоящее время официальных уведомлений от российской стороны относительно ограничений по транзиту казахстанской нефти по направлению Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба" не поступало. Вместе с тем, по имеющейся неофициальной информации, в связи с ограниченными техническими возможностями российской стороны, с 1 мая текущего года возможность прокачки нефти по данному маршруту отсутствует. Ожидается, что после устранения технических ограничений транзит казахстанской нефти будет возобновлен", - проинформировали в министерстве.
Напомним, по нефтепроводу "Дружба" Казахстан поставляет нефть в Германию.
