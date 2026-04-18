Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили важный водный объект

Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за ухудшения погодных условий резко возросла загруженность дорог - город парализовало пробками.





Как сообщает Kazinform , ссылаясь на данные сервиса 2GIS, к 17.40 уровень заторов на дорогах достиг максимальных 10 баллов. Движение на ключевых магистралях практически остановилось: плотные заторы зафиксированы на проспектах Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Назарбаева, Сейфуллина и Достык, а также на улицах Саина, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и других участках.





В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется отложить походы в горы. При сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями!" - говорится в сообщении департамента по ЧС Алматы.





Также при шквалистом усилении ветра алматинцам рекомендовали:





ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении), если вы находитесь дома, плотно закрыть окна и двери;





со двора, открытых балконов и лоджий убрать предметы, которые могут нанести ущерб вашему жилью;





при ветре, находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;





не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также у стен домов, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов;





смертельно опасно при сильном ветре находиться под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.