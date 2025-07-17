16.07.2025, 18:34 91971
В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в мкр. Казахфильм на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта, передает корреспондент агентства.
СМИ пишут о том, что в Алматы проходит огромное количество "ремонтных" работ, которые вызывают большие вопросы у горожан и журналистов. В частности, меняют находящиеся в хорошем состоянии бордюры и арыки. Последние к тому же меняют на бетонные трубы. С проезжей части и тротуаров снимают покрытие и меняют новое на более новое. При этом улицы закрывают на всю протяженность, создавая огромные проблемы для движения транспорта. В воздухе на высоте нескольких этажей висит вредная смесь пыли, асфальта, грязи и песка. Превышение допустимых норм шума также зашкаливает.
В целом на ровном месте без видимых причин в очередной раз создается инфраструктурная проблема, переходящая в масштабах города в катастрофу.
Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
Отметим, что в конце апреля во время встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе ужесточат требования к подрядчикам, выполняющим ямочный ремонт.
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16.07.2025, 19:25 88206
Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы
Собственник начал строительство без разрешительных документов
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы. По решению суда под снос попал объект на ул. Оспанова, 89/91, сообщает пресс-служба акимата города.
Собственник (физлицо) начал строительство без разрешительных документов.
В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос. 12 апреля 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено. 1 июля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
Снос начат 16 июля 2025 года с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Напомним, 19 июня 2025 года в предгорьях Алматы начали сносить четырехэтажное здание на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным.
Акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов.
16.07.2025, 17:59 93776
В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи
Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы активист антиядерного движения Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи, столкнул женщину с лестницы. В результате она получила перелом тазобедренного сустава.
По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы.
16.07.2025, 15:24 101746
Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области
Фото: Depositphotos
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Семей. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Персональные данные 194 сотрудников трех средних школ утекли в Абайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Нарушение было установлено в ходе мониторинга портала государственных закупок. Учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, ИИН и другой информацией (...) По результатам проверки прокуратурой района директора школ привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 79 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) с наложением штрафа на общую сумму более 1 млн тенге, а также подвергнуты дисциплинарным взысканиям", - заявили в прокуратуре.
Ранее в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
Позже по факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело. Вчера премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки.
16.07.2025, 09:26 125571
Жара, дожди и град ожидаются в Казахстане в среду
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на западе, севере, востоке страны днем ожидается град, на севере страны - шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, сообщает Казгидромет.
Днем в Атырауской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Туркестанской, Кызылординской областях ожидается сильная жара 39-40 градусов. Днем в Мангистауской области сильная жара 37-42 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: без осадков, +27-29 °C.
В Алматы: без осадков, +34-36 °C.
В Шымкенте: без осадков, +35-37 °C.
15.07.2025, 12:33 206021
Омск и Петропавловск стали городами-побратимами
Фото: посольство РФ в РК
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Петропавловск. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мэр Омска Сергей Шелест и аким Петропавловска Серик Мухамедиев подписали соглашение о побратимских отношениях в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Об этом сообщили в посольстве России в Казахстане.
Российский градоначальник поздравил казахстанского коллегу с 273-летней годовщиной со дня образования Петропавловска и обозначил важную роль подписанного договора.
Этот документ скрепляет многолетнюю дружбу двух городов, которая строится на исторических, культурных, межэтнических, семейных связях, а также имеет под собой реальную экономическую основу и партнерские отношения в самых разных сферах", - сказал он.
15.07.2025, 09:06 218351
Жара до 40 градусов ожидается в ряде регионов Казахстана
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На западе, северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на северо-западе, севере страны - град, на западе страны ожидается шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков, сообщает Казгидромет.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов. Днем в Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 39-40 градусов. Днем в Мангистауской области сильная жара 37-42 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
14.07.2025, 17:00 278686
Незаконное строительство в предгорьях Алматы: депутат намерен поднять вопрос в парламенте
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Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Бакытжан Базарбек намерен поднять вопрос незаконного строительства в предгорьях Алматы в парламенте, передает корреспондент агентства.
Я продолжаю объезжать территории незаконного, самовольного строительства многоквартирных жилых домов и коттеджных зон в предгорьях Бостандыкского района Алматы! Где-то построили многоквартирный жилой дом всего в 5 метрах от русла реки, грубо нарушив требования Водного кодекса. Где-то возвели трехэтажные таунхаусы на земельном участке с крутым склоном и целевым назначением "для ведения крестьянского хозяйства" - при этом вырубили все яблоневые сады и планируют застроить коттеджами сухое русло. В некоторых местах вместо допустимых трех этажей построили все пять! Все эти факты я собираю для подготовки заявлений на проверку в ДУЗР, БАБИ и КДС МПС. Но самое сложное - все это я намерен озвучить в парламенте!" - заявил депутат на своей странице в Сети.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступали против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
14.07.2025, 11:24 227541
Казахстанская артистка завоевала Гран-при конкурса "Славянский базар"
Фото: Минкультуры РК
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Витебск. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 13 июля 2025 года в Республике Беларусь прошел XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Казахстан на конкурсе представила солистка филармонии имени Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
В финале артистка поразила зрителей исполнением композиции "Вечность", собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.
Отметим, Алмагуль Батталиева - талантливая молодая вокалистка, родом из города Алматы. С раннего возраста проявляет выдающиеся способности в вокальном искусстве. В 14 лет поступила в Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского. Помимо вокала, владеет несколькими инструментами: аккордеоном, фортепиано и укулеле.
Алмагуль обладает ярким голосом, сценической выразительностью и ответственным отношением к творчеству. Она неоднократно подтверждала высокий уровень подготовки и артистичности на престижных музыкальных конкурсах, в числе которых фестиваль "Жас Канат - 2023", а также Международный конкурс "Алматым Жүрегімде", отметили в Минкультуры.
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