24.06.2025, 12:01 68411
Меняют открытые арыки на трубы: уничтожение арычной системы Алматы возмутило горожан
Фото: facebbok/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека.
В информации, опубликованной на странице общества в Facebook, говорится, что на участке проспекта Улугбека от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы.
Работы проводятся абсолютно незаконно, так как управление мобильности акимата по тендеру заказало средний ремонт проспекта Улугбека, поэтому категорически не имеет права заниматься строительством труб на месте открытой арычной системы. Кроме того, акимат сносит на пр.Улугбека абсолютно новые арычные лотки Б-3, установленные управлением экологии в 2023 году. Таким образом бюджетные средства расходуются нерационально", - пишут экоактивисты.
Они подчеркивают, что жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
Кроме того, в летний период арыки снижают нагрев воздуха, охлаждают и увлажняют его, создавая благоприятный климат. Закрытые же трубы крайне неэффективны. Быстро забиваются илом, мусором, прочистить их, в отличие от открытых арыков, невозможно. В дождь улицы затапливаются, так как осадки в трубы толком не поступают и не проходят через них, зеленые насаждения орошать невозможно, воздух они не охлаждают", - пишут авторы обращения.
По их словам, при незаконном демонтаже арыков и выкапывании траншей были также повреждены силовые кабели, из-за чего целый микрорайон Жетысу остался без электроснабжения.
Уничтожение арыков проводится также на разделительной защитной зеленой полосе улице Акан-Серы, где арыки снесли и засыпали. Заказчиком выступил Турксибский акимат, который также не имеет права на проведение данных строительных работ.
Акимат города, новое руководство должны положить решительный конец массовому уничтожению арычной системы города", - считают экоактивисты.
Они требуют от нового акима остановить уничтожение открытой арычной системы на проспекте Улугбека и на улице Акан-серы и обязать подчиненных и подрядчиков вернуть ее в прежнее состояние.
Ранее жители Алматы пожаловались на варварское обращение с деревьями.
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25.06.2025, 08:04 1241
Дожди в большинстве регионов Казахстана ожидаются в среду
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами. На западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал.
Также по республике ожидается усиление ветра.
На северо-западе, севере страны ночью и утром туман. В центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангыстауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, предупредили синоптики.
В Алматы дневная температура прогреется до 34-36 градусов. Переменная облачность, без осадков, порывы ветра до 13 метров в секунду.
В Астане ожидается погода без осадков, переменная облачность, температура днем составит 20-22 градуса тепла.
В Шымкенте днем температура поднимется до 36-38 градусов. Ожидаются переменная облачность, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
24.06.2025, 19:04 44131
В Air Astana заявили о планах возобновить рейсы на Ближний Восток
Рейсы будут возобновлены при условии официального объявления о прекращении огня
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Air Astana заявили о планах возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня.
Однако, как уточнили в пресс-службе компании, рейсы будут возобновлены при условии официального объявления о прекращении огня.
В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется c задержкой для оценки ситуации.
Ранее сообщалось, что несколько казахстанских авиакомпаний приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.
В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке МИД РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.
24.06.2025, 11:26 72121
Контроль за режимом труда и отдыха водителей усилили в Казахстане
Ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 20 июня по 20 июля проходит акция "Тахограф" по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей, сообщили в Министерстве транспорта РК.
В ходе акции будет усилен контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха при перевозке пассажиров, багажа и грузов, соблюдением порядка использования карточки водителя к цифровому тахографу при осуществлении международных автомобильных перевозок.
Как рассказали в Минтрансе, оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые в международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов; междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа; междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
В пресс-службе уточнили, что ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов. Кроме того, после управления транспортом в течение четырех с половиной часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.
В случае несоблюдения требований правил предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 5 МРП до 50 МРП и для водителей в размере 10 МРП.
Напомним, ДТП с пассажирским автобусом и пятью автомобилями произошло в Алматы.
24.06.2025, 08:45 81306
Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в четвертой волне She’s Next
Фото: Halyk
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Алматы. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартует прием заявок для участия в четвертой волне She’s Next. Глобальная инициатива направлена на поддержку и развитие женского предпринимательства, в Казахстане She’s Next реализуется компанией Visa в партнерстве с Halyk.
С 2021 года в She’s Next приняли участие почти 30 тысяч начинающих и действующих предпринимательниц со всего Казахстана. Победительницы предыдущих волн получили гранты на общую сумму 29 млн тенге, что позволило им как запустить новые бизнес-инициативы, так и масштабировать уже действующие проекты.
Каждая женщина, которая уже развивает бизнес или только задумывается об открытии собственного дела, может принять участие в инициативе. В этом году сделать это стало еще проще - нужно зарегистрироваться на платформе She’s Next, отправить бизнес-план и видео-визитку.
Поддержка женского предпринимательства - это не только вклад в экономическое развитие, но и важный шаг на пути к более справедливому и устойчивому обществу. Проект She’s Next, реализуемый Visa и Halyk, уже показал отличные результаты, и мы гордимся тем, что являемся частью этой инициативы. В рамках новой волны мы уделяем особое внимание предпринимательницам из регионов и моногородов - тем, кто чаще всего оказывается вне фокуса крупных программ поддержки. Уверены, что знания, менторская поддержка и доступ к финансам помогут участницам не только укрепить свой бизнес, но и вдохновить других женщин на движение вперед, а также содействовать формированию нового поколения лидеров, способных менять социальную и деловую среду, развивать местные сообщества", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.
Заявки принимаются до 7 августа. По итогам отбора экспертной комиссии 30 финалисток получат возможность принять участие в She’s Next Camp - закрытом двухдневном бизнес-интенсиве, который пройдет в Алматы. В She’s Next Camp их ждут практические воркшопы, образовательные сессии и менторская поддержка от ведущих казахстанских экспертов, что станет подготовкой к главному этапу - защите проектов перед жюри. Победительницы получат денежные гранты на создание или развитие своего бизнеса.
Кроме нового формата, в этом году She’s Next расширяет и категории бизнеса. Так, помимо уже традиционных "Начинающий бизнес" и "Действующий бизнес", добавлена новая - "IT-бизнес", для тех предпринимательниц, которые развивают или мечтают построить технологичный бизнес.
Поддержка женского предпринимательства - одно из ключевых направлений для Visa. Мы с радостью запускаем четвертую волну глобальной инициативы She’s Next в Казахстане, где все больше женщин активно вовлекаются в экономику. She’s Next - это не только про финансовую помощь, но и про знания, нетворкинг, вдохновение и поддержку, которые позволяют женщинам создавать и развивать собственное дело. Мы верим, что новый формат инициативы поможет раскрыть еще больше талантливых предпринимательниц, готовых менять экономику и общество к лучшему", - отметила Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
Третий год подряд инициатива реализуется при поддержке Национальной ассоциации женщин предпринимателей Казахстана "ASMAR", которая создает локальные бизнес-сообщества и способствует развитию женского предпринимательства в стране, предоставляя женщинам доступ к образованию, менторству и финансовой поддержке.
She’s Next - это больше, чем конкурс. Для тысяч женщин, особенно в регионах и моногородах, это один из немногих работающих социальных лифтов. Когда мы видим, как предпринимательница из небольшого города благодаря гранту или льготному кредиту не просто открывает свое дело, а создает рабочие места для своих соседей, - это и есть реальное развитие страны. Каждая история успеха, рожденная в рамках этой программы, разрушает барьеры в сознании других женщин и создает новую ролевую модель для подражания. Наша задача как Ассоциации - помочь тиражировать этот успех по всему Казахстану", - прокомментировала Лаззат Рамазанова, председатель Президиума Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Казахстана "ASMAR", заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.
Подробные условия участия и этапы четвертой волны инициативы описаны ниже.
Категории участниц четвертой волны инициативы
- Действующий бизнес
- Начинающий
- IT бизнес
Этапы проекта
Регистрация. С 23 июня по 7 августа казахстанским предпринимательницам необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next для участия в инициативе.
Бизнес-планы и видео-визитки. С 8 августа по 22 августа, после завершения этапа регистрации, у каждой предпринимательницы появляется возможность подать детальный бизнес-план и видео-визитку длительностью до 2 минут. В видео-визитке предпринимательница должна рассказать о своем проекте или идее, целях и мотивации, а также объяснить, почему именно она достойна стать участницей She’s Next Camp.
Отбор финалисток. С 23 августа по 12 сентября экспертная комиссия рассмотрит все поданные бизнес-планы и видео-визитки. По результатам оценки будут определены 30 финалисток - по десять в каждой категории - которые отправятся в Алматы для участия в She’s Next Camp.
She’s Next Сamp. Финальное мероприятие в формате двухдневного бизнес-интенсива, где участницы пройдут образовательную программу, а также подготовят свои бизнес-планы для питчинга. Во второй день She's Next Camp состоится защита проектов перед жюри. По итогам питчинга будут определены 7 победительниц в трех категориях - 3 победительницы в номинации "Действующий бизнес", 3 победительницы в номинации "Начинающий бизнес" и 1 победительница в номинации "IT-бизнес".
Призовой фонд
Номинация "Действующий бизнес"
- 1 место - грант в размере 5 000 000 тг
- 2 место - грант в размере 3 000 000 тг
- 3 место - грант в размере 2 000 000 тг
Номинация "Начинающий бизнес"
- 1 место - грант в размере 3 000 000 тг
- 2 место - грант в размере 2 000 000 тг
- 3 место - грант в размере 1 000 000 тг
Номинация "IT бизнес"
- Грант в размере 1 500 000 тг
- А также победительница отправится в инновационный центр Visa в Дубае, где изучаются новейшие технологии и разрабатываются решения, которые меняют будущее платежей.
Новости инициативы и объявления о каждом этапе будут опубликованы в официальном Telegram-канале She's Next и социальных сетях Visa и Halyk.
24.06.2025, 08:22 83826
МИД РК обратилось к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам с просьбой пересмотреть поездки на Ближний Восток из-за эскалации конфликта в регионе.
В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке МИД РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.
В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов", - говорится в сообщении ведомства.
МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:
• сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
• избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
• внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
• регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
• поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.
1. Посольство Казахстана в Катаре:
+97450649955
+97470910579
2. Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):
+97124498778
+971503629805
3. Генеральное консульство Казахстана в Дубае:
+971556103341
+971505701978
4. Министерство иностранных дел РК:
+7 (7172) 72 05 00
В пресс-службе добавили, что все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь.
Как сообщалось ранее, вечером 23 июня Иран начал операцию против военных баз США, нанеся ракетные удары по объектам в Катаре и Ираке.
23.06.2025, 17:11 133601
В МИД опровергли информацию о пролете беспилотников над территорией Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга опроверг информацию о пролете беспилотников над территорией Казахстана, передает корреспондент агентства.
И пролет, и запуск с территории Казахстана не соответствует действительности", - заявил Айбек Смадияров.
Ранее в МИД России заявили о том, что были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией РК.
23.06.2025, 09:35 160836
Минпром затягивало согласование инвестпроекта по производству вооружения - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о препятствовании Министерством промышленности и строительства реализации инвестиционного проекта по производству современного вооружения и военной техники.
По сообщению Генпрокуратуры, Минпром вопреки требованиям закона затянуло сроки создания комиссии по проведению переговоров по проекту до 47 дней вместо 15 положенных. Выдача отраслевого заключения была задержана на 9 рабочих дней.
Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения.
В итоге за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности был привлечен директор департамента Минпрома.
На сегодня прокурорами разрешен 801 проблемный кейс 1352 инвесторов", - добавили в ведомстве.
23.06.2025, 08:14 163841
Казахстанская авиакомпания отменила часть рейсов на 23 июня из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Об отмене рейсов на Ближний Восток, запланированных на 23 июня, сообщили в авиакомпании Air Astana.
По сообщению пресс-цента авиакомпании, в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке группа компаний Air Astana отменяет на 23 июня следующие рейсы:
- KC191/192/Атырау - Дубай - Атырау;
- KC205/206/Астана - Дубай - Астана;
- KC897/898/Алматы - Дубай - Алматы;
- KC655/656/Астана - Доха - Астана.
Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что авиакомпания следит за ситуацией и сообщит дополнительно в случае дальнейших отмен рейсов.
Напомним, 20 июня из Ирана и Израиля на родину эвакуировали 144 казахстанца. Ранее МИД организовал эвакуацию 109 граждан РК из Ирана.
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