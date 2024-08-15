На варварское обращение с деревьями пожаловались жители Алматы  

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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты Алматы возмущены массовым уничтожением деревьев на улице Рихарда Зорге.





В результате рытья траншей, игнорируя требования отступа в 2 метра от стволов деревьев, вредительски повреждена корневая система многочисленных насаждений. Кроме того, недавно деревья вдоль улицы поверглись ненужной варварской обрезке под высокие пальмы-столбы, что также негативно скажется на их состоянии и экологии города в целом", - пишут общественники в Facebook .









По их словам, массовое ежегодное уничтожение зеленого фонда в городе происходит намеренно и постоянно, при этом акимат не реагирует на экологические нарушения подрядчиков, так как именно его должностные лица в районных акиматах утверждают и заказывают проведение работ по устройству линий дублирующего освещения или труб автополива, в которых нет никакой необходимости.





По мнению активистов, сохранение и защита зеленых насаждений в городе грубо игнорируются уже много лет.





В городе давно назрела острая необходимость забрать все полномочия по сохранению и защите зеленых насаждений с местного уровня акимата на центральный республиканский уровень. В городе Алматы, во всех городах Казахстана и областях должно быть создано "Агентство по охране зеленого фонда", непосредственно подчиненное и подотчетное президенту. Только так и никак иначе можно остановить непрекращающееся полномасштабное уничтожение зеленого фонда, природы, экологии в стране", - резюмировали экоактивисты.



