Подростковая преступность резко выросла в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко выросло число попавшихся на правонарушениях подростков, сообщает Первое кредитное бюро.
По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года", - пишет источник.
По статистике, после 2019 года показатель резко падал.
Если в первой половине предыдущего десятилетия, в 2015-2019 годах, речь шла о более чем 2 тыс. человек за январь-сентябрь, то в 2020-2024 годах не доходило и до 1,5 тыс. С 2022-го число вновь начало увеличиваться, но сильных скачков до сих пор не было", - говорится в информации.
По данным источника, показатель вырос из-за таких статей, как хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и грабеж.
Из них по хулиганству прирост самый большой, 216 человек в этом году против 94 в январе-сентябре 2024-го. Самое частое преступление при этом - кража, тут привлечено 499 несовершеннолетних, в основном 16-17 лет", - пишет источник.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Количество жестоких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выросло в Жамбылской области. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
03.10.2025, 19:57 84756
Жителя Семея привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными
Он в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал
Семей. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили факт жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области.
Установлено, что 51-летний мужчина в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал, оставив их без присмотра. Его действия вызвали возмущение среди пользователей Сети.
Полицейские установили личность нарушителя. В отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.
Ранее жителя города Алтай оштрафовали за жестокой обращение с животным. В соцсетях распространилось видео, на котором собаку, привязанную цепью к машине, протащили по дороге.
03.10.2025, 17:42 91176
Конфликт на Кульджинском тракте: одного из участников арестовали на 15 суток
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из участников дорожного конфликта, который произошел на Кульджинском тракте, арестовали на 15 суток, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
В социальных сетях распространилось видео дорожного конфликта между двумя мужчинами, где один из участников держал в руках предмет, похожий на пистолет. Проверкой, проведенной сотрудниками отдела полиции при УП Турксибского района, установлено, что в руках нарушителя находилась зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство. Решением специализированного административного суда Алматы правонарушитель привлечен к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", - заявили в ДП.
Стоит отметить, что в Казахстане продолжают происходить инциденты, связанные с уличной агрессией, драками и конфликтами в общественных местах. Эти случаи все чаще фиксируются как в крупных городах, так и в регионах, вызывая интерес со стороны общественности.
К примеру, в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания. Об этом стало известно 9 сентября. В департаменте полиции города уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.
Позже, 13 сентября, стало известно, что в Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. В селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11-го и 10-го классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался. Полиция возбудила уголовное дело.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.10.2025, 14:26 98406
Жителя Астаны задержали с крупной партией мефедрона
По словам задержанного, он "искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков"
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В Астане внимание полицейских привлекло подозрительное поведение двух молодых мужчин возле гаражей. Парни что-то искали в кустах, затем сели в автомобиль и попытались скрыться. Информация была оперативно передана ближайшему патрульному экипажу.
Машину остановили, в ее салоне находились двое жителей столицы 22 и 23 лет. При личном досмотре у одного из них полицейские изъяли 47 свертков с мефедроном и один - с марихуаной. По словам задержанного, он "искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков".
По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
Как сообщалось ранее, наркопреступность остается одной из устойчивых и сложных проблем в сфере общественной безопасности Казахстана. Несмотря на принимаемые меры по контролю за оборотом наркотических веществ, рынок запрещенных веществ продолжает адаптироваться и развиваться, в том числе с использованием цифровых технологий и анонимных каналов распространения.
Особую обеспокоенность вызывают случаи вовлечения молодежи в сбыт наркотиков, а также рост количества синтетических веществ, которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни.
К примеру, в Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге. Об этом стало известно 18 сентября. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Через несколько дней стало известно, что в Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.
02.10.2025, 19:23 141506
Казахстанца задержали за кражу в Южной Корее
Задержанный заявил, что деньги украл, чтобы купить билет обратно в Казахстан
Сеул. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана А. арестован полицией Южной Кореи после того, как проник в ресторан до начала рабочего дня и похитил 490 000 вон (около 190 тыс. тенге. - Прим. ред.), сообщает Gyeonggi Daily.
Владелец B., прибывший в ресторан, чтобы подготовиться к работе, заметил A. Мужчина схватил деньги и коробку для пожертвований и убежал. Подоспевшие на помощь полицейские окружили подозреваемого и арестовали, через 10 минут после того, как он попытался скрыться.
По данным полиции, А. прибыл в Корею в 2024 году и работал поденным рабочим на строительных площадках.
А. заявил, что в последнее время он был безработным и преступление совершил для того, чтобы купить билет на самолет обратно в Казахстан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.10.2025, 16:39 149251
В Рудном подростка задержали с крупной партией мефедрона
Начато досудебное расследование
Рудный. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области 16-летнего подростка задержали с крупной партией мефедрона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В результате оперативных мероприятий задержан 16-летний житель города Темиртау, при личном досмотре у которого обнаружили свертки с мефедроном. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту", - заявили в прокуратуре.
Как подчеркнули в пресс-службе, судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным.
По данному факту в отношении несовершеннолетнего наркосбытчика начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), он заключен под стражу", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге.
02.10.2025, 12:34 159436
Несколько членов ОПГ задержали в Астане
Фото: кадр из видео
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Канал незаконной миграции пресекли полицейские Акмолинской области в столице, сообщает Polisia.kz.
Задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. В состав группы также входили другие лица", - сообщили в полиции.
За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение в размере от 40 тысяч до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов.
В ходе следственных мероприятий оперативники изъяли вещественные доказательства: документы, печати и справки.
В настоящее время по факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают эпизоды противоправной деятельности группы и проводят необходимые следственные мероприятия", - заявили в ведомстве.
Ранее крупный канал незаконной миграции перекрыли в Туркестанской области.
02.10.2025, 10:19 165086
Незаконное оружие и 30 рогов сайги изъяли полицейские в ЗКО
Фото: Polisia.kz
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области полицейские провели обыск в доме руководителя крестьянского хозяйства, расположенном в зимовке. В помещении обнаружили самодельное стреляющее устройство типа "поджиг", два гладкоствольных ружья, два обреза, 104 патрона различных калибров, а также 30 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.
Всего же по области в ходе оперативно‑профилактического мероприятия "Қару" изъято 16 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе ружья, обрезы, винтовка, травматическое оружие. Кроме того, конфисковано 164 боеприпаса.
Как сообщалось ранее, несмотря на ужесточение уголовного законодательства, в Казахстане продолжают фиксировать случаи уничтожения сайгаков браконьерами. За 2 года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. Популяция сайгаков в 2025 году увеличилась до порядка 5 млн особей. Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгаков находится в Казахстане.
02.10.2025, 08:57 154216
В Уральске задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейским Уральска удалось задержать подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку, сообщает телеканал КТК.
По предварительной информации, нападавший душил школьницу, а затем изнасиловал. Все случилось буквально в сотне метров от школы. Подозреваемый затащил девочку в лесополосу. Накануне полицейские искали там вещественные доказательства. Произошедшее напугало горожан, многие стали опасаться отпускать детей на улицу без сопровождения", - информирует телеканал.
Как сообщил начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней задержан.
Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Хочу подчеркнуть, преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом", - сказал Арман Оразалиев.
В полиции не уточнили, по какой именно статье заведено дело.
