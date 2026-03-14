В Казахстане запустили льготное кредитование животноводства под 6%

Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает увеличение ставки НДС для малого и среднего бизнеса до 16%, снижение порога обязательной регистрации по НДС до 40 миллионов тенге, пересмотр льгот и специальных режимов и ряд других фискальных изменений. Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE проанализировало общественное восприятие казахстанцами начала работы налоговой реформы и прогнозные ожидания от ее реализации.





Опрос казахстанцев на тему "Оценка работы налоговой реформы" проводился с 5 по 15 февраля 2026 года.





Одним из наиболее чувствительных индикаторов восприятия фискальных изменений стала оценка населением динамики собственных расходов. Исследование DEMOSCOPE показало, что с января 2026 года суммарно у большинства казахстанцев (77,6%) выросли расходы: 54,4% отметили существенное увеличение расходов и 23,2% незначительное. Еще 16% респондентов сообщили, что их расходы не изменились, а 6,3% затруднились с ответом.





Рост расходов ожидаемо вынудил казахстанцев экономить по ряду позиций. Прежде всего на продуктах питания (44,5%), одежде и обуви (36,1%) и поездках на личном транспорте и такси (28,3%).





Далее статьи расходов, на которых казахстанцы вынуждены экономить, распределились следующим образом:





кафе, рестораны, доставка - 25,8%

развлечения и отдых - 23,2%

коммунальные услуги - 20,4%

лекарства и медицинские услуги - 20,2%





Еще 24,2% ответили, что им ни на чем экономить не приходится. (В этом вопросе можно было выбрать до пяти вариантов ответов.)





Сообщается, что после вступления в силу нового Налогового кодекса граждане столкнулись и с другими трудностями, а именно:





ростом цен на товары и услуги - 53,8%

беспокойством за финансовую стабильность - 26,3%

сложностью новых налоговых правил - 16,2%

снижением реальных доходов - 15%

опасением потерять работу - 5,1%





У 16,6% никаких трудностей не возникло, а еще 11,4% вообще ничего не слышали о новом Налоговом кодексе. (В этом вопросе можно было выбрать до трех вариантов ответов.)





Прогнозируя влияние вступившего в силу Налогового кодекса, респонденты ответили, как, по их мнению, повышение НДС повлияет на их уровень жизни в дальнейшем.





Суммарно 65% считают, что их жизнь ухудшится: из них 40,5% уверены, что значительно ухудшится, а 24,5% - ухудшится незначительно. При этом лишь 8,2% предполагают, что жизнь в значительной или незначительной степени улучшится. Еще 13,3% прогнозируют, что работа нового Налогового кодекса на их жизнь не повлияет.





Примечательно, что DEMOSCOPE задавал аналогичный вопрос респондентам еще в ноябре 2025 года в контексте общественных ожиданий перед запуском налоговой реформы. С тех пор число скептически настроенных граждан увеличилось. Уже тогда большинство опрошенных (в сумме 61,4%) считали, что повышение налогов негативно скажется на качестве их жизни. Однако лишь 32,4% были уверены, что это приведет к значительному ухудшению их уровня жизни.





При этом, по данным аналитиков, Казахстан попал в число 15 государств, где экономические проблемы приобретают по-настоящему доминирующий характер и где не менее половины взрослого населения называет экономику или доступность базовых благ главной проблемой страны. Об этом говорят результаты исследования Gallup совместно с World Governments Summit, опубликованные в 2026 году. Сам факт попадания Казахстана в этот список - сигнал, что по уровню субъективной экономической тревоги населения страна ближе к экономикам, переживающим затяжной экономический кризис.





В бюро отмечают, что усугубить тревожные экономические настроения казахстанцев от работы нового Налогового кодекса может и истечение 31 марта 2026 года моратория на повышение коммунальных тарифов (свет, тепло, вода), введенного в октябре 2025 года. Впрочем, вопреки мораторию, казахстанцы столкнулись с повышением тарифов уже с января 2026 года. Как заявил Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Казахстана, это был ожидаемый рост в связи с повышением НДС.





Так вот, опрос DEMOSCOPE показал, что только 9% хорошо осведомлены о моратории, а 21,7% что-то слышали, но без подробностей. Большинство же участников опроса (67,9%) пребывают в неведении и впервые слышат о моратории и его завершении.





Результаты опроса DEMOSCOPE показывают, что вступление в силу нового Налогового кодекса и повышение НДС сопровождаются ростом тревожных настроений среди казахстанцев. Большинство респондентов считают, что налоговые изменения негативно скажутся на их уровне жизни, и отмечают увеличение расходов, прежде всего из-за роста цен на товары и услуги. Это уже вынуждает значительную часть населения экономить на базовых категориях расходов, включая продукты питания, одежду и транспорт. При этом низкий уровень информированности о других мерах государственной политики, таких как мораторий на повышение коммунальных тарифов, может еще более усилить социальную тревогу и обеспокоенность казахстанцев", - сообщает DEMOSCOPE.





Напомним, бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.





Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.





Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.





Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.





Ранее "31 канал" сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.





Рост налоговой нагрузки на бизнес также повлиял на конечные цены товаров и услуг.