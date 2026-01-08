В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст для пастухов и чабанов
Фото: Depositphotos
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Минсельхозе общественный совет по вопросам развития агропромышленного комплекса одобрил проект плана развития животноводства на 2026-2030 годы. Документом предусмотрены меры по развитию животноводства и обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.
Рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям", - сообщили в Минсельхозе.
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что проект комплексного плана включает пакет взаимосвязанных и практикоориентированных мер.
Основное внимание в документе уделено созданию механизмов финансирования животноводства. В частности, предусмотрен запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных. Планируется внедрение кредитования под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям животноводства. Средства могут направляться на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы", - проинформировал вице-министр.
Для вовлечения потенциала неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все кредитные программы планируется обеспечить системой государственных гарантий через институт "Даму" по аналогии с действующими механизмами в растениеводстве.
Отдельный блок комплексного плана посвящен развитию глубокой переработки животноводческого сырья, вопросам ветеринарной безопасности и цифрового контроля.
В ходе обсуждения члены общественного совета озвучили предложения по вовлечению растениеводческих хозяйств в животноводство, развитию пастбищного кормопроизводства, усилению поддержки казахской белоголовой и аулиекольской пород, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, субсидированию строительства жилья для животноводов и др.
Проект разрабатывался с учетом мнения фермерского сообщества. Мы видим, что все наши предложения и пожелания, которые, безусловно, положительно скажутся на развитии отрасли, учтены. Мы уверены, что комплексный план станет основой для формирования устойчивой модели развития агропромышленного комплекса и системной поддержки агробизнеса в сфере животноводства", - сказал директор республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамат Сагинбаев.