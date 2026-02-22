21.02.2026, 19:08 55466
Назначен председатель нового комитета МВД
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК председателем Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД назначен Дархан Молдаханов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в МВД, ранее он возглавлял соответствующий департамент, который впоследствии был преобразован в комитет.
Напомним, в МВД Казахстана провели ротацию руководителей департаментов полиции.
20.02.2026, 19:50 112066
"Казатомпром" заключил крупную сделку на поставку урана в Индию
Фото: Казатомпром
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НАК "Казатомпром" сообщили о заключении крупной сделки с правительством Индии о продаже концентратов природного урана, передает корреспондент агентства.
Между АО "НАК "Казатомпром" и Управлением закупок и материальных запасов Департамента атомной энергии правительства Республики Индия достигнута договоренность о продаже в адрес управления концентратов природного урана в форме U3O8 посредством физической поставки в Республику Индия. Стоимость сделки превышает пятьдесят процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании (рассчитанной на основе отдельной финансовой отчетности компании), и в этой связи, согласно требованиям действующего законодательства РК, данная сделка выносится на рассмотрение общего собрания акционеров компании", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что управление закупок и материальных запасов является централизованной организацией, отвечающей за закупки, материально-техническое обеспечение и управление складскими операциями для исследовательских центров и промышленных предприятий индийской ядерной отрасли.
Коммерческое предложение АО "НАК "Казатомпром" принято управлением в течение срока его действия. Однако детали заключаемой сделки в части ценообразования, объемов и сроков поставок не подлежат раскрытию ввиду конфиденциальности соответствующей информации и наличия коммерческой тайны согласно внутренним правилам компании. Управление также настаивает на сохранении максимальной конфиденциальности информации об условиях заключаемой сделки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанский уран планируют поставлять в Финляндию.
20.02.2026, 17:23 126236
Токаев освободил от должности заместителя председателя Нацбанка
Фото: Нацбанк РК
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Берик Шолпанкулов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Казахстана.
Распоряжением главы государства Берик Шолпанкулов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - сообщили в Акорде.
Напомним, Шолпанкулов занимал пост зампреда Нацбанка с апреля 2021 года.
20.02.2026, 09:17 159836
Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний
Фото: Акорда
Вашингтон. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями американских компаний. В частности, президент принял главного исполнительного директора компании Mars Пола Вайрауха, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между Министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества.
В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.
Также глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса. В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов.
Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО "Самрук-Казына Инвест" с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System. Глава государства подчеркнул, что правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.
В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана. Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.
Затем глава государства принял исполнительного вице-президента ведущего производителя авиационной, оборонной и космической техники Boeing Джеффа Шокки.
Президент отметил, что авиаперевозчики Air Astana, SCAT и Vietjet Qazaqstan заинтересованы в дальнейшем продвижении совместных проектов, имеющих ключевое значение для развития авиационной отрасли нашей страны.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения между Air Astana и Boeing о поставке самолетов. В целях запуска прямого авиасообщения с США во втором полугодии ожидается прибытие в Казахстан воздушных судов типа Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, авиакомпания SCAT планирует покупку дополнительных самолетов Boeing, а также изучает возможность открытия первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкента в партнерстве с американской корпорацией.
В свою очередь Джефф Шокки поделился планами компании по цифровизации и высоко оценил транзитно-транспортные возможности Казахстана. Он отметил существующий потенциал для продуктивного сотрудничества в секторе грузовых авиаперевозок.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки отечественных специалистов для авиационной отрасли и перспективы развития парка грузовых самолетов в нашей стране.
Кроме того, президент РК принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка.
В ходе встречи с руководством авторитетного международного финансового института были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов.
Президент отметил, что корпорация является важным партнером Казахстана в продвижении устойчивого развития, и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики.
В свою очередь Бен Блэк подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. В этом контексте он особо отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, а также в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной и межрегиональной торговли.
19.02.2026, 14:15 238526
В Семее аэропорт оштрафовали на 8,8 млн тенге за злоупотребление доминирующим положением
Постановление суда уже вступило в законную силу
Семей. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее международный аэропорт оштрафовали на 8,8 млн тенге за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации (...) По данному факту департаментом возбуждено административное дело. Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семей ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности в сумме 8,5 млн тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление было обжаловало, однако судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай оставила постановление без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В настоящее время постановление суда вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм.
19.02.2026, 13:03 245086
Почти 20,8 млрд тенге потратят на референдум по новой Конституции Казахстане
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана на проведение референдума по новой Конституции выделены 20 777,5 млн тенге, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан.
В частности, из 20 777,5 млн тенге:
- 20 653,9 млн тенге выделено для Центральной избирательной комиссии;
- 123,6 млн тенге выделено для Министерства иностранных дел.
Ранее был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.
19.02.2026, 11:23 252396
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики
Планируется реализация крупных проектов в сфере "зеленой" энергетики
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.
Закон направлен на создание правовой основы для реализации крупных проектов в сфере "зеленой" энергетики и совместную борьбу с глобальным потеплением за счет развития возобновляемых источников энергии на территории нашей страны", - сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Основные положения:
- ежегодное сокращение выбросов углекислого газа и увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников с применением систем хранения энергии;
- предварительное согласование договора купли-продажи электроэнергии, включая условия и тарифы;
- использование работ и услуг казахстанских поставщиков при реализации проектов.
19.02.2026, 11:09 253686
В Казахстане увеличат финансирование детского спорта
Фото: Depositphotos
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы приняли закон, которым закрепляется подушевое финансирование в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ).
Закон предусматривает следующие меры:
Контроль и финансирование детско-юношеского спорта:
- вводится обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта;
- закрепляется подушевой норматив финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах.
Государственная поддержка туризма:
- уточняются полномочия профильного Министерства по установлению требований к туристскому продукту и мерам господдержки;
- определяется порядок субсидирования части расходов бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских объектах и по маршрутам следования;
- уточняется механизм возмещения части затрат предпринимателей при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов.
Эти и другие меры позволят улучшить качество туристической инфраструктуры и доступность спортивных объектов для детей", - отметил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Как сообщили ранее в Минтуризма и спорта, переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. На содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге.
19.02.2026, 11:07 204161
Избиение солдата-срочника в воинской части: от должностей освободили командиров
От занимаемых должностей освобождены командир воинской части, его заместитель по воспитательной и идеологической работе, командир батальона и командир роты
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту происшествия в воинской части Гвардейского гарнизона приняты кадровые решения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
По факту причинения телесных повреждений военнослужащему срочной службы в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий. Одновременно проведена служебная проверка с правовой оценкой действий должностных лиц. Принято принципиальное кадровое решение: от занимаемых должностей освобождены четыре должностных лица руководящего состава - командир воинской части, его заместитель по воспитательной и идеологической работе, командир батальона и командир роты", - проинформировали в министерстве.
Также предупреждение о неполном служебном соответствии объявлено заместителю командира воинской части - начальнику штаба, заместителю командира батальона и его заместителю по воспитательной работе. Ряду офицеров и сержантов объявлены строгие дисциплинарные взыскания.
Принятые меры демонстрируют принцип персональной и неотвратимой ответственности вне зависимости от занимаемой должности. Окончательные выводы и правовая оценка всем обстоятельствам будут даны по итогам расследования в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего в Отаре появилась в соцсетях. По данным Минобороны РК, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.
