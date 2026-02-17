16.02.2026, 13:39 19511
Уголовное дело завели после избиения солдата-срочника в Жамбылской области
Тараз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.
Информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа.
В настоящее время пострадавший проходит лечение в военном клиническом госпитале в Алматы.
Материалы зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований. Проводится всесторонняя проверка. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных, а также должностных лиц воинской части, своевременно не доложивших о факте неуставных взаимоотношений вышестоящему командованию", - прокомментировали в Министерстве обороны Казахстана.
По итогам расследования виновных привлекут к ответственности. Также сообщается, что на период расследования ряд должностных лиц отстранен от службы.
Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
Напомним, в январе военнослужащий погиб в Жамбылской области.
В воинской части Усть-Каменогорского гарнизона срочник погиб во время караульной службы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
новости по теме
16.02.2026, 16:35
В Кокшетау предпринимателя осудили на 2 года за хищение по программе ArtSport
Кокшетау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау Акмолинской области предпринимателя осудили на 2 года ограничения свободы за хищение по программе ArtSport, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Приговором городского суда гражданка Н. признана виновной в хищении бюджетных средств и осуждена к 2 годам ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 3 года", - заявили в пресс-службе.
По информации прокуратуры, государству причинен ущерб в размере более 1,4 млн тенге.
Гражданка Н., зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, получила право участия в программе ArtSport и посредством ваучерного финансирования фиктивно заполняла табели учета посещаемости и акты оказанных услуг, на основании которых из государственного бюджета на ее счет были перечислены денежные средства", - добавили в ведомстве.
Напомним, в 2024 году сообщалось, что в Кокшетау похитили выделенные по программам ArtSport и DamuBala бюджетные средства.
16.02.2026, 12:06
Лжепосредники похитили у женщины 16 млн тенге при покупке автомобиля
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд вынес приговор мошенникам за аферу с онлайн-покупкой машины.
Двое злоумышленников, выдавая себя за посредников по доставке машины из-за границы, убедили свою жертву перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов, сообщили в прокуратуре Астаны.
При этом переговоры велись через мессенджеры с использованием вымышленных данных. В результате потерпевшая не получила ни автомобиль, ни возврат средств.
Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворен.
Напомним, в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге.
14.02.2026, 19:00
В Павлодарской области сельчанина избили до смерти
Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства, задержали троих подозреваемых, после чего дело было направлено в суд с участием присяжных. Присяжные пришли к выводу, что виновен лишь один из подсудимых, и ему назначили 9 лет лишения свободы. Двоих остальных оправдали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семье погибшего пришлось оспаривать решение в апелляционной инстанции, где вердикт присяжных отменили. По данным агентства, прокуроры дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" и вновь направили в суд. Рассмотрение прошло без присяжных.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара и пришли к выводу, что доказательства указывают на вину всех троих. В итоге спустя полтора года после смерти Л. каждому назначили по 9 лет заключения", - пишет "Казинформ".
Также осужденных обязали выплатить матери погибшего 10 миллионов тенге, а его отцу - 5 миллионов в качестве возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Алматы завели уголовное дело после жестокого избиения мужчины.
13.02.2026, 21:07
Задержание замакима Костанайской области: в КНБ подтвердили информацию
Костанай. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В отношении заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне информация об этом распространилась в СМИ. В частности, сообщалось, что она была взята под стражу.
Ранее в КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу.
13.02.2026, 20:39
В Караганде предпринимательницу осудили на семь лет за незаконный оборот наркотиков
Караганда. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Решением Казыбекбийского районного суда города Караганды подозреваемая признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в ходе задержания у нее было изъято 13 свертков с веществом синтетического происхождения общим весом около 5 граммов.
Кроме того, по месту жительства подозреваемой был обнаружен и изъят гашиш общим весом более 6 граммов, который, по ее словам, предназначался для личного потребления.
Также в Караганде пресечена незаконная торговля "веселящим газом" в массажном салоне.
Во время обыска изъяты два 10-литровых баллона с газом и воздушные шары для его употребления", - добавили в ДП Карагандинской области.
Ранее 1,3 кг опия изъяли в Мангистауской области.
13.02.2026, 18:10
В Алматы завели уголовное дело после жестокого избиения мужчины
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция завела уголовное дело после жестокого избиения мужчины, о котором заявил в Сети его сын, передает корреспондент агентства.
По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, выразившегося в нанесении телесных повреждений. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый установлен и задержан, он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход досудебного расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы.
По результатам следствия будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства", - заверили в пресс-службе.
Ранее информацию об избиении мужчины опубликовал его сын на своей странице в Сети.
Полчаса назад я получил видео, где его пинают по голове и бьют в тот момент, когда он без сознания", - заявил он.
Ранее в Жетысуской области отца задержали по подозрению в избиении собственного малолетнего ребенка.
13.02.2026, 16:28
В Алматы бывшего священника подозревают в организации наркопритона
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по подозрению в организации наркопритона задержан отлученный от церкви священник Иаков Воронцов.
Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
В ходе обыска изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтвержден факт употребления им наркотических средств", - сообщили в полиции.
По данным издания, отлучение Воронцова от Русской православной церкви состоялось летом 2024 года на фоне его заявлений, что в Казахстане надо учредить альтернативную церковь и республике надо выйти из ОДКБ и ЕАЭС.
13.02.2026, 15:49
В Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане украли 2,1 млрд тенге государственных средств, выделенных на завершение строительства проблемного жилья.
Как рассказали в столичной прокуратуре, в деятельности стройкомпании установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных государством на завершение строительства проблемного жилого комплекса столицы, на сумму 2,1 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования в собственность государства возвращено 412 млн тенге.
Приговором суда виновный за совершение мошенничества в особо крупном размере осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством многоквартирных жилых домов, сроком на 10 лет", - проинформировали в ведомстве, отметив, что материальный ущерб взыскан.
Напомним, Токаев потребовал усилить ответственность застройщиков.
