Социальная деградация: жестокие убийства, подростковые конфликты и миллионные хищения
Фото: Polisia.kz
Убийства относятся к числу наиболее тяжких и жестоких преступлений, посягающих на основополагающее право человека - право на жизнь. Каждое такое деяние вызывает общественный резонанс и заставляет задуматься о состоянии общественной безопасности и эффективности мер по предотвращению преступности.
В частности, в середине января стало известно, что в Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки. Позже заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в Шымкенте завели уголовное дело на сотрудников полиции после резонансного убийства.
Тем временем в селе Рыскулов Алматинской области был задержан и водворен в изолятор временного содержания 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги. Предварительно установлено, что в ходе семейного конфликта сельчанин нанес два ножевых ранения гражданской супруге, в результате чего спустя несколько часов пострадавшая скончалась. Женщину с ранами обнаружили родственники.
23 января появилась информация об убийстве 19-летнего парня в Рудном. Парень был обнаружен в одном из подъездов многоквартирного дома с ножевыми ранениями. Позже в городе Кокшетау были задержаны двое подозреваемых. Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой, а причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями.
28 января в городе Жанаозене в результате ножевого ранения скончался 29-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозена и признался в содеянном.
Между тем жительница Шымкента скончалась от ножевых ранений (по предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения. - Прим. ред.). По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам.
30 января сообщалось, что в Жанаозене был задержан подозреваемый в убийстве своей 44-летней супруги. По предварительным данным, между супругами произошел бытовой конфликт. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РК "Убийство".
Также находившегося в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления - убийства задержали в городе Уральске. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Изнасилование несовершеннолетних является одним из самых тяжких и социально опасных преступлений, грубо нарушающих права ребенка и наносящих непоправимый вред его физическому и психическому здоровью.
К примеру, в середине января в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании. По информации из Сети, он сообщила , что "ее против воли похитили, привезли в дом, затем родственники подозреваемого уговаривали ее остаться, а после отказа написать собственноручное письмо о том, что она не имеет претензий, родственники единогласно организовали изнасилование". Полицией было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
В Мангистауской области полиция возбудила уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки. Было установлено, что противоправные действия, по предварительным данным, были совершены ее отчимом, который покончил жизнь самоубийством. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
Также конфликты среди подростков, перерастающие в насилие, представляют серьезную угрозу общественной безопасности. Подобные инциденты нередко сопровождаются причинением вреда здоровью и в ряде случаев приводят к тяжелым последствиям.
К примеру, в середине января стало известно, что полиция проводит расследование после заявлений о многолетней травле и попытке суицида девочки-подростка в Уральске. Согласно информации, появившейся в соцсетях, в Уральске ученица 10-го класса в течение многих лет терпела издевательства и травлю со стороны сверстников. В итоге девочка пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данной информации проводится всестороннее и объективное расследование.
Тем временем в Уральске было возбуждено уголовное дело после жесткого избиения школьника. Родители подростков привлечены к административной ответственности. Несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.
В конце января сообщалось, что подростки избили девочку в торговом центре в Актау. Участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Если конфликты среди подростков уже представляют серьезную угрозу, то насилие и преступления среди взрослых имеют еще более тяжелые последствия. Жестокость взрослых проявляется не только в преступлениях против посторонних, но и против близких.
В частности, жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца. Об этом стало известно 16 января. Сообщалось, что подсудимый систематически избивал своего 70-летнего отца, который с 2020 года находился в плохом состоянии здоровья и испытывал трудности с передвижением.
Между тем жительницу Жаркента задержали по подозрению в жестоком избиении собственного ребенка. Было возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания.
Позже в соцсетях появилось видео конфликта на дороге в Шымкенте. По данным полиции, на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Также Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым. Оба работают в управлении спорта Карагандинской области: Сапиев возглавляет ведомство, Есимханов занимает должность его заместителя. Позже министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов прокомментировал конфликт. По его словам, "Агентство по делам государственной службы полностью ведет расследование".
Тем временем в Таразе расследуют дело об истязании женщины 1996 года рождения. В социальных сетях распространилась фотография лежащей на полу женщины со связанными руками и ногами, рот заклеен скотчем. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Истязание".
В Актобе отчим избивал и заставлял работать 13-летнего пасынка. Когда о побоях стало известно в школе, на отчима написали заявление в полицию. Судом отчим был признан виновным в истязании и приговорен к четырем годам лишения свободы.
Между тем в Акмолинской области две пенсионерки избили соседку. Судом установлено, что конфликт произошел в городе Макинске. 72-летняя подсудимая в подъезде дома своей 89-летней тети встретила потерпевшую и стала предъявлять ей претензии по поводу невозврата долга. Тетя с племянницей приговором суда получили по 7 месяцев ограничения свободы, а также в солидарном порядке с них взысканы материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсация морального вреда - 500 тысяч тенге и 200 тысяч тенге расходов за услуги представителя. А в Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В Индонезии на острове Бали задержали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову за нападение на российского блогера Карину Фадееву. Посольство РК в Индонезии оказывает гражданке консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции.
Жестокость людей проявляется даже по отношению к животным. В Акмолинской области начато уголовное расследование по факту жестокого обращения с барсуками, обнаруженными во время дорожных работ. При проведении земляных работ по ремонту автодороги обнаружены шесть особей барсука, которые впоследствии были забиты.
Стоит отметить, что наркоторговля является одним из наиболее опасных преступлений, наносящих прямой ущерб здоровью и безопасности общества.
17 января стало известно, что повар ночного клуба в Алматы подозревается в торговле наркотиками. Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе обыска у повара были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.
Также в Караганде по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны две женщины. В ходе обыска по месту их проживания обнаружены мобильные телефоны различных марок, электронные весы, упаковочные материалы, а также наркотические вещества растительного и синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в Караганде студента приговорили к 15 годам по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков. В целом с начала года в Казахстане ликвидирована крупная нарколаборатория, пресечена деятельность двух организованных преступных групп, а также выявлен 81 факт сбыта наркотических средств.
Еще одной актуальной проблемой стали хищения. Они наносят серьезный ущерб экономической и социальной стабильности общества.
В частности, 15 января сообщалось, что АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС. По информации агентства, "в 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда. После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг". Подозреваемый помещен под стражу.
Тем временем в Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге. Двое подсудимых приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а третий - к 9 годам лишения свободы.
Позже стало известно, что бюджетные средства похитили в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова. В числе подозреваемых - бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций. Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам. Уголовное дело направлено в суд.
Между тем в Казахстане была пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.
27 января появилась информация о том, что ОПГ в Семее похитила золото на 4 млрд тенге. Ими также совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге. Суд признал троих подсудимых виновными и приговорил: первого - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, второго - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, третьего - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также одной из самых актуальных проблем Казахстана является коррупция.
К примеру, 20 января сообщалось, что в Павлодаре должностных лиц филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" приговорили к семи годам лишения свободы за коррупцию. По данным следствия, в 2025 году начальник отделения магистральной сети и начальник дистанции электроснабжения путем вымогательства получили 2,7 миллиона тенге взятки. ТОО занималось электромонтажными работами на станции Аксу-1.
Позже в СМИ появилась информация о задержании заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева, который подозревается в получении взятки. В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили проведение досудебного расследования. Помимо этого, в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Айбека Ергали. Однако подробности неизвестны.
Также стало известно, что главу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подозревают в получении взятки. Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.
Еще одной громкой новостью стала экстрадиция из Испании гражданина Казахстана, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
В конце января сообщалось, что в области Жетысу осудили бывшего замакима района. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Заместитель акима района приговорен к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Мошенничество и финансовые пирамиды представляют серьезную угрозу экономической безопасности и социальной стабильности. Эти преступления разрушают доверие граждан друг к другу, лишают людей сбережений и приводят к тяжелым последствиям для семей и общества в целом.
В частности, 16 января стало известно, что в Казахстан экстрадирована организатор финансовой пирамиды, незаконно привлекшая более 6,5 млрд тенге, которая длительное время скрывалась от следствия за рубежом. По данным следствия, в 2018-2022 годах через сеть подразделений компании в различных регионах страны было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения высокой доходности. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.
19 января в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан с последующей реализацией автомашин за рубеж. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.
Позже суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования. Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет. Приговор не вступил в законную силу.
В начале февраля сообщалось, что житель столицы в социальной сети TikTok создал аккаунт, где, представляясь целителем, предлагал лечебные услуги с помощью экстрасенсорных способностей. Узнав из социальных сетей о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату. Таким способом виновный похитил денежные средства трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе. Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.
Тем временем в Алматы интернет-мошенники похитили свыше 300 млн тенге. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов и банков, обманом похитили у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартиры и снятые с банковских депозитов. Также в городе выявлена организованная группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами РК. Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге.
Также громкой новостью стало раскрытие схемы фиктивного производства медизделий в РК. По данным КНБ, "руководство АО "OrdaMed", используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа". С санкции суда взяты под стражу технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводятся досудебные расследования. Позже КНБ объявил в розыск главу OrdaMed Еркина Длимбетова.
Незаконная добыча полезных ископаемых относится к числу опасных преступлений, наносящих значительный ущерб экономике и окружающей среде. Подобная деятельность приводит к истощению природных ресурсов, нарушению экологического баланса и создает угрозу безопасности населения, подрывая интересы государства и общества.
К примеру, 22 января сообщалось, что департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей твердых полезных ископаемых. Установлено, что на месторождении Глинковское, расположенном в Шемонаихинском районе ВКО, руководитель одного из ТОО организовал незаконную добычу и реализацию железосодержащих полезных ископаемых. Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.