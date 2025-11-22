В Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий

Таким образом, в незаконный оборот не допущено свыше 165 тысяч разовых доз наркотиков

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последнюю декаду сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков, - За последнюю декаду сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.





В частности, по данным МВД, в Шымкенте задержан 38-летний мужчина, работавший курьером-фасовщиком интернет-магазина. Синтетические наркотики он получал из разных регионов страны, в том числе из Алматинской области, и реализовывал через закладки. При задержании у мужчины было изъято около 2 кг альфа-PVP.





В Восточно-Казахстанской области у молодого парня изъято свыше 1 кг мефедрона и альфа-PVP, предназначенных для сбыта крупными закладками.





В Караганде в арендованном частном доме ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории. Задержаны двое местных жителей области, у которых изъято свыше 52 кг альфа-PVP, подготовленных к оптовой реализации, а также почти тонна прекурсоров, предназначенных для наркопроизводства", - сообщили в МВД.





Отмечается, что все фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.