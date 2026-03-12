МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В частности, в городе Сеуле состоялось мероприятие, посвященное обсуждению туристического потенциала Казахстана, с участием ведущих корейских туристических операторов. В ходе встречи были представлены презентации авиакомпании SCAT Airlines и туристических направлений Казахстана.
Также посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами - представителями казахстанского объединения QazSociety. В ходе беседы посол поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и вклад в развитие казахстанского сообщества в Бельгии. Он рассказал о текущем политическом и социально-экономическом развитии страны, приоритетах внешней политики, процессе цифровизации, а также о перспективах сотрудничества Казахстана с европейскими партнерами.
Кроме того, вопросы роли экспертного сообщества в продвижении казахстанско-чешских отношений были обсуждены в ходе посещения послом Казахстана в Чехии Кайратом Абдрахмановым Центра азиатско-тихоокеанских исследований при Университете CEVRO в Праге. Председатель консультативного совета центра Ян Заградил и исполнительный директор Ян Железны представили основные направления деятельности CAPS в академической и образовательной сферах. При этом был отмечен растущий интерес к исследованиям политической и экономической специфики Центральной Азии.
Между тем в преддверии регионального экологического саммита, который пройдет в Астане 22-24 апреля, в Цюрихе состоялся семинар о возможностях продвижения швейцарских экологических технологий в Каспийском регионе. Мероприятие с участием представителей госструктур, бизнеса и экспертного сообщества организовали посольство Казахстана в Швейцарии и компания Swissenviro, готовящая швейцарский павильон на форуме.
По инициативе Казахстана совет управляющих Международного агентства по атомной энергии продолжил рассмотрение вопроса восстановления суверенного равенства государств-участников в ходе своей регулярной сессии. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что вопрос суверенного равенства в МАГАТЭ остается ключевым принципом справедливого и инклюзивного участия всех государств-членов в управлении агентством.
Учитывая высокую значимость данной проблематики, Казахстан с 2022 года последовательно инициирует включение данного пункта в повестку дня заседаний совета управляющих и генеральной конференции МАГАТЭ", - добавили в пресс-службе.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Андреем Михневым и руководителем Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафаром Хашимовым. Обсуждались текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия с Группой Всемирного банка, включая подготовку новой Стратегии партнерства на 2026-2031 годы, а также проекты в сферах инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетики, водных ресурсов, цифровой экономики и государственно-частного партнёрства. Стороны подтвердили намерение продолжать укрепление партнерства и конструктивный диалог.
Также сообщается, что в Казани прошел первый конкурс красоты стран БРИКС+, в котором участвовала казахстанская делегация - Ольга Мигунова, Аида Жанкылыш и Арина Каторгина в категориях Mrs, Miss и Little Miss. Участницы - победительницы национальных конкурсов своих стран. Мероприятие стало платформой для культурного и гуманитарного обмена, диалога и продвижения женской силы, а казахстанская делегация провела презентацию национального наследия и мастер-классы по сценической речи и публичным выступлениям. В конкурсе соревновались представительницы 17 стран.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с исполняющим обязанности управляющего Главного управления по внешней торговле Королевства Мухаммедом Аль-Абдулджабаром. Стороны обсудили расширение двусторонней торговли, диверсификацию товарной номенклатуры, развитие контактов между деловыми кругами и укрепление устойчивых торговых связей на фоне текущей геополитической ситуации. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии казахстанско-саудовских экономических отношений.
Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул провел встречи с руководителями и журналистами ведущих турецких медиа-холдингов - İhlas Medya, Demirören Medya и Albayrak Medya. Консул рассказал о проекте новой Конституции Казахстана и конституционных реформах, направленных на модернизацию государственного управления, усиление баланса властей и защиту прав граждан. Турецкие СМИ выразили интерес к политической модернизации в Казахстане, стороны подтвердили готовность продолжать информационное сотрудничество и информировать турецкую аудиторию о реформировании страны.
Посол Республики Казахстан в Швейцария Кайрат Саржанов встретился с директором Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева. Обсуждались текущее и перспективное сотрудничество в атомной и возобновляемой энергетике, повышение энергоэффективности, взаимодействие компаний "Казатомпром" и Axpo Power, а также проекты Национального ядерного центра Казахстана с швейцарской NAGRA. Стороны договорились активизировать контакты профильных организаций для обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и "зеленой" энергетики.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном. Армянская сторона была ознакомлена с ключевыми аспектами конституционной реформы в Казахстане и подготовкой к республиканскому референдуму 15 марта 2026 года. Председатель ЦИК Армении подтвердил участие в качестве международного наблюдателя, а стороны договорились продолжать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере избирательных процессов.
Посол РК в Индонезии Сержан Абдыкаримов встретился с новым генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто. Стороны обсудили состояние и перспективы казахско-индонезийского сотрудничества в политике, экономике, инвестициях и культуре, а также обменялись мнениями по международной повестке. Абдыкаримов рассказал о конституционных и социально-политических реформах в Казахстане и предстоящем национальном голосовании 15 марта 2026 года. По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное партнерство.