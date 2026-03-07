06.03.2026, 20:20 26391
В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие руководство ведомства и женская часть коллектива министерства, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи была подчеркнута значимость роли женщин в дипломатии и на международной арене. Отмечено, что труд женщин-дипломатов играет важную роль в укреплении международных связей и продвижении интересов Казахстана на глобальном уровне. Женщины как в центральном аппарате министерства, так и в зарубежных учреждениях активно содействуют защите государственных интересов и реализации внешнеполитических задач", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятия министр иностранных дел Ермек Кошербаев отметил профессионализм и высокий вклад женщин-дипломатов в укрепление международного авторитета Казахстана.
Роль женщин в современном обществе и государстве постоянно возрастает. Женщины, работающие во внешнеполитическом ведомстве, вносят значимый вклад в укрепление международного авторитета нашей страны и продвижение национальных интересов Казахстана", - сказал министр.
В рамках мероприятия ряд сотрудников, внесших значительный вклад в развитие внешнеполитической службы, были награждены государственными и ведомственными наградами.
06.03.2026, 19:37 19536
В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами
В акимате заявляют, что дачи не соответствуют требованиям ИЖС
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Абай на приеме заместителя акима Бейбута Шаханова подняли вопрос корректировки генерального плана города, согласно которой на территории микрорайона предусмотрено размещение общественно-деловой зоны, многоквартирной жилой застройки и парковой зоны, пишет zakon.kz.
В настоящее время земельные участки на данной территории имеют целевое назначение - садоводство. В связи с этим жители обратились с просьбой рассмотреть возможность изменения функционального назначения территории на зону индивидуальной жилой застройки", - проинформировали в акимате.
По словам замакима Алматы, генплан является долгосрочным документом, учитывающим существующую застройку и потребности населения в перспективе.
По мнению почетного архитектора Жаната Айтлеу, решения генерального плана направлены на "комплексное развитие территории".
Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города", - считает архитектор.
Каким образом и почему, главный архитектор не пояснил.
Между тем горожане задаются вопросом, зачем нужно было включать дачи в состав города, заранее зная, что они не смогут соответствовать требованиям по получению ИЖС, пишет tengrinews.kz.
Если говорить о требовании по ширине дорог, то между ЖК "Шахристан" и микрорайоном Орбита (район Алматы. - Прим. ред.) есть частный сектор, внутри него есть улица Декарта, она еще уже наших. Тем не менее там целевое - ИЖС. И таких примеров по городу много", - находит очевидную нестыковку жительница СТ "Наурыз-01" Раушангул Лебаева.
Плюс ко всему, перечисляет она, их дома газифицированы, есть необходимые коммуникации. Рядом школы, больницы, есть общественный транспорт. По сути, считает она, условия проживания соответствуют параметрам полноценного жилого микрорайона.
Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году, по указу президента, в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города была дополнительно увеличена на 11 920,93 гектара. Последний раз изменения в географии Алматы произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, в который вошли части Бостандыкского и Ауэзовского районов города, а также территория Карасайского района области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Стоит отметить, что после расширения Алматы в состав города вошли значительные территории дачных массивов. Однако их целевое назначение во многих случаях так и осталось в статусе "Садоводство", из-за чего внутри городской черты фактически сформировались жилые районы с дачным целевым назначением. При этом стоимость участков в дачных массивах значительно ниже, чем на земли с городским назначением. Такая ситуация вызывает множество вопросов у жителей этих районов, которые проживают там на постоянной основе.
Ранее эксперты заявили, что генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
06.03.2026, 17:30 35496
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: акимат Алматы
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать центры обслуживания населения и специальные ЦОНы в период празднования Международного женского дня и Наурыза, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут. В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23, 24 марта. Среда, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 9.00 до 13.00", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.
Напомним, в марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы.
06.03.2026, 15:12 43271
Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге
Нападавшая состоит на внутришкольном и профилактическом учете в отделе полиции
Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде оштрафовали мать девушки 2010 года рождения, которая 16 февраля участвовала в групповом избиении сверстницы.
Как установил суд, несовершеннолетняя совместно с другими подростками участвовала в избиении сверстницы. Также выяснилось, что нападавшая состоит на внутришкольном и профилактическом учете в отделе полиции.
Решением суда мать девочки, участвовавшей в нанесении побоев, признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении своей несовершеннолетней дочери, ей назначен штраф в размере 45 413 тенге.
Ранее мать пострадавшей девочки в соцсетях рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь 16 февраля в 12-м микрорайоне Караганды жестоко избила группа подростков. Происходящее снимали на камеру.
В настоящее время девочка проходит лечение в детской больнице. По словам матери, ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. В отдел полиции были доставлены шестеро участников конфликта. Несовершеннолетние инициаторы конфликта - юноша и девушка были водворены в изолятор временного содержания.
Отметим, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В январе подростки избили девочку в торговом центре в Актау. В конце сентября прошлого года в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве.
06.03.2026, 08:36 72876
В "Қазтеміртрансе" прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала
Ранее в Сети появилась информация, что его подозревают в получении крупной взятки
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В информационном пространстве появилась информация о задержании директора алматинского филиала АО "Қазтеміртранс". В компании прокомментировали ситуацию.
АО "Қазтеміртранс" подтверждает, что в настоящее время компетентными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в АО.
Сообщается, что компания оказывает всестороннее содействие уполномоченным органам и предоставляет всю необходимую информацию и документы в рамках проводимого расследования.
Вместе с тем, по имеющимся данным, сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО "Қазтеміртранс" и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены (справочно: общий бюджет АО на услуги охраны составляет около 200 млн тенге, по алматинскому филиалу на охрану производственных баз в текущем году выделено более 9 млн тенге, что кратно меньше, чем распространяемая информация о сумме взятки за покровительство в данном направлении). Иные обстоятельства будут установлены следствием", - уточнили в пресс-службе компании.
АО "Қазтеміртранс" придерживается принципов законности, прозрачности и нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры. Компания заинтересована в объективном и всестороннем расследовании всех обстоятельств дела и рассчитывает на установление истины в установленном законодательством порядке, добавили в пресс-службе.
АО "Қазтеміртранс" продолжает свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая выполнение производственных задач и обязательств перед партнерами и клиентами. О дальнейших результатах расследования общественность будет информирована в установленном порядке", - отметили в АО.
05.03.2026, 15:11 134801
О продлении отмены рейсов на Ближний Восток сообщили в казахстанской авиакомпании
Рейсы отменены до 10 марта, а продажа билетов приостановлена до 17 марта
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщили о продлении отмены рейсов на Ближний Восток.
Группа компаний отменяет регулярные в Дубай, Джидду, Медину и Доху до 10 марта включительно, а продажа билетов в данные города временно приостановлена до 17 марта. Бесплатное перебронирование доступно до 30 апреля включительно, а возврат билетов до 11 марта включительно", - предупредили в пресс-службе.
Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, казахстанские авиакомпании начали отменять рейсы в страны Ближнего Востока в конце февраля на фоне резкого обострения ситуации в регионе и закрытия части воздушного пространства. Параллельно власти Казахстана совместно с авиакомпаниями и туроператорами разрабатывают меры для возвращения граждан и возможные эвакуационные маршруты из региона. По данным Минтранспорта, на сегодня свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока на родину.
Ранее МИД предупредил граждан о рисках на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рекомендовал соблюдать повышенные меры безопасности.
05.03.2026, 15:09 127066
Свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока
Фото: depositphotos.com
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока на родину, сообщает пресс-служба Министерства транспорта страны.
С 3 марта из стран Ближнего Востока в Республику Казахстан выполнено всего 12 рейсов, которыми в страну вернулись 2111 пассажиров. С учетом рейсов, запланированных на сегодняшний день, около 4000 граждан будут доставлены в Казахстан из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в ночь с 4 на 5 марта в Казахстан выполнено 5 рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, по итогам которых доставлен 851 пассажир.
На 5 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по вывозу пассажиров в Республику Казахстан", - заявили в пресс-службе.
В частности:
- авиакомпания Air Astana планирует выполнить два рейса по маршрутам Джидда - Актау - Алматы, Джидда - Атырау - Алматы;
- авиакомпанией SCAT планируется выполнить 2 рейса по маршруту Маскат - Алматы;
- авиакомпанией Air Arabia выполняется рейс по маршруту Шарджа - Алматы. До конца дня авиакомпанией запланирован второй рейс по такому же маршруту;
- FlyDubai планирует выполнить рейсы из Дубая в города Алматы и Астана.
Ранее сообщалось, что очередная группа казахстанцев вернулась с Ближнего Востока на родину.
05.03.2026, 14:43 152786
Антисанитария и отсутствие документов: в Астане изъяли около трех тысяч тонн мясной продукции
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" изъяли около трех тысяч тонн мясной продукции, сообщает Polisia.kz.
Выявлены подпольные цеха, где в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов и ветеринарного контроля поставлялась на реализацию. Всего из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч тонн мясной продукции, которая совместно со специалистами ГКП на ПХВ "Астана-Ветсервис" подвергнута утилизации в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории одного из частных домовладений в хозяйственных постройках выявлен незаконный подпольный цех.
На месте обнаружено оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без соответствующих ветеринарных документов, туши, копыта и иные мясные отходы. По указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, установленные причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - добавили в полиции.
Ранее в Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса.
05.03.2026, 12:50 146821
Очередная группа казахстанцев вернулась с Ближнего Востока на Родину
Фото: telegram/Маңғыстау облысының Қоғамдық коммуникация орталығы/Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Актау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В международный аэропорт Актау рейсом авиакомпании Air Astana прибыла очередная группа казахстанцев, находившихся с поездкой в странах Ближнего Востока, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
По словам пассажиров, в период их пребывания за рубежом Министерство иностранных дел Республики Казахстан и посольства поддерживали с ними постоянную связь и оказывали всестороннюю помощь. Были созданы специальные чаты, предоставлялась информационная и правовая поддержка. Также были решены вопросы размещения в гостиницах и питания.
Мы собрались из направлений Саудовская Аравия, Джидда, Доха, Катар и после совершения умры были размещены в городе Джидда. Оттуда организованным рейсом прибыли в Актау. Задержка составила всего 2-3 дня, в целом условия были хорошими. Министерство иностранных дел и послы оказали полную поддержку, помогли и при оформлении документов. В такие моменты особенно остро понимаешь ценность мира и независимости нашей страны. Хочу выразить благодарность казахскому народу и главе государства. Желаю всем казахстанцам единства. Пусть наша страна будет благополучной, а небо - мирным", - сказала жительница Актау Бирюза Ищанова.
Отмечается, что большинство прилетевших граждан далее отправились в город Алматы.
Ранее из стран Ближнего Востока на родину вернулись еще 838 казахстанцев.
