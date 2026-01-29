Подростки избили девочку в торговом центре в Актау
Фото: ДП Мангистауской области
Актау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали распространившееся в соцсетях видео, на котором подросток избивает девочку на глазах посетителей одного из торговых центров в Актау, передает корреспондент агентства.
Участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения", - проинформировали в полиции.
В ДП сообщили, что мать подростка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за мелкое хулиганство.
Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подросток поставлен на профилактический учет, работа с ним и его семьей будет продолжена", - уточнили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В частности, толпа жестоко избила юношу в Алматы.
В Жамбылской области нынешней осенью произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.