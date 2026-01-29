Подростки избили девочку в торговом центре в Актау

Фото: freepik.com

Семей. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Троим жителям Семея предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке, краже с незаконным проникновением в производственное помещение в особо крупном размере, покушении на кражу, легализации имущества, полученного преступным путем, сообщили в пресс-службе судебной системы Абайской области.





Как отметили в суде, ранее, в 2024 году, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по факту кражи золотосодержащего материала у финансово-инвестиционной корпорации "Алел".





Согласно обвинению, подсудимые в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащей руды с незаконным проникновением в производственные помещения финансово-инвестиционной корпорации "Алел" в особо крупном размере, чем причинили материальный ущерб на свыше 4 млрд тенге. Ими также совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге", - проинформировали в суде.





Межрайонным судом по уголовным делам города Семея установлено, что хищения из так называемой золотой комнаты осуществлялись в период с 2019 года, вменялось 49 эпизодов хищения золотосодержащего материала. Следствием выявлены факты приобретения и содействия в приобретении подсудимыми и их родственниками движимого и недвижимого имущества, в том числе гостиничных комплексов, коммерческих зданий, торговых домов, аптек, квартир и автомобилей, что рассматривалось как способ легализации доходов, полученных преступным путем.





Суд признал троих подсудимых виновными и приговорил: первого - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, второго - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, третьего - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.



