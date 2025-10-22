В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением

Рассказать друзьям

Уральск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Теректинского района ЗКО межу школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.





Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.





По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, пострадавшему школьнику своевременно оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное. На месте происшествия работает мобильная группа управления образования, в состав которой входит региональный уполномоченный по правам ребенка. Ведется работа с администрацией школы, родителями и учащимися.





Участникам конфликта оказывают психологическую помощь.





Это не просто конфликт. Это сломанные судьбы двух подростков и уголовная ответственность. Подобные случаи - тревожный сигнал для родителей, педагогов и всего общества. Мы не можем допускать, чтобы неуправляемые эмоции и отсутствие навыков самоконтроля приводили к трагическим последствиям. Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах - общая, но с должностных лиц ее никто не снимает", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.





Кроме того, ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.





скриншот из Instagram





Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы, проживает с бабушкой и отцом. Находится в сложной жизненной ситуации. Но, несмотря на то что ребенок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась, так как в список детей, нуждающихся в повышенном внимании на этот год, он не включен. Реализацией программы воспитания также в этой школе 100% охвата детей нет", - сообщила она.





Закиева отметила, что это не оправдывает совершенное преступление, но произошедшее должно стать серьезным сигналом для области - необходимо усилить меры индивидуальной профилактики, улучшить работу с детьми и семьями, а также обеспечить качественное выполнение программ воспитания, чтобы предотвращать подобные случаи.





Региональный уполномоченный встретилась с детьми, медицинская помощь оказана, организована психологическая помощь", - добавила уполномоченный по правам ребенка.





Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.





В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.





В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.



