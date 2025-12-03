Социальная деградация: убийство школьницы, торговля младенцами и миллионные хищения
Фото: depositphotos.com
В последние недели криминальная хроника Казахстана пополнилась событиями, которые сложно оставить без внимания: новые схемы, громкие задержания, расследования с многомиллионными ущербами. Однако наибольшую тревогу неизменно вызывают преступления против наиболее уязвимых - детей, подростков и женщин. Они становятся жертвами уличных преступников, жестокого насилия и бесчеловечных убийств.
В частности, в середине ноября в МВД рассказали о ходе расследования второго дела о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, девочка, возможно, подвергалась другим насильственным действиям. Сейчас проводятся следственные действия, расследование продолжается.
15 ноября стало известно, что в селе Ынтымак Акмолинской области от ножевого ранения умерла школьница. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. После совершения преступления он пытался скрыться. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.
Тем временем специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор двум обвиняемым по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау. Двое подсудимых были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности
19 ноября появилась информация об изнасилования 10-летней девочки в Западно-Казахстанской области. По информации местных СМИ, еще задолго до трагедии родители школьников просили обеспечить безопасную дорогу в школу, расчистить рощу и провести освещение. Позже в следственном управлении ДП ЗКО зарегистрировано уголовное дело по статье "Халатность" УК РК в отношении местного исполнительного органа.
Между тем в Актюбинской области несколько служащих сняли с должностей после случая беременности девятиклассницы. А в Караганде уволили участкового, которого в бессознательном состоянии обнаружили в опорном пункте полиции Караганды рядом с бездыханным телом девушки. Расследование дела продолжается.
25 ноября сообщалось, что в Мангистауской области блогера-видеографа подозревают в сексуальном насилии над мальчиком. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Еще одна шокирующая информация появилась 1 декабря. Стало известно, что в Алматы расследуют дело о незаконной торговле новорожденными. Следственным управлением департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".
Между тем в соцсети распространилось видео, на котором взрослый вмешался в конфликт между двумя детьми и с разбега пнул одного из них. От удара мальчик упал на землю. Жителя Алматы, который пнул ребенка, задержали.
Еще одной категорией жестоких преступлений становятся убийства. 21 ноября появилась информация о том, что в Актобе обнаружены мертвыми муж и жена. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей. Между тем из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Отдельным блоком остается вымогательство - одно из тех преступлений, которые напрямую давят на людей и их чувство безопасности.
К примеру, 11 ноября стало известно, что в Алматинской области суд приговорил жителя региона к 12 года лишения свободы по делу об организации похищения человека, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вымогательстве. По информации СМИ, осужденный на 12 лет подсудимый - Хасан Касымбаев. Позже появилась информация, что в Караганде задержали 30-летнего подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы крупной торговой сети. Суд санкционировал арест подозреваемого.
На фоне подобных преступлений все более заметной становится и другая тенденция - уличное хулиганства. Агрессивное поведение на дорогах, драки, угрозы и нападения в общественных местах создают дополнительное давление на граждан и формируют ощущение небезопасности в повседневной жизни.
К примеру, жительница Алматы поделилась в соцсетях неприятной историей, произошедшей с ней 13 ноября на улице Тимирязева. По словам женщины, она шла в аптеку, когда неизвестный начал преследовать ее. Как сообщили в полиции, подозреваемый - мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. По данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства.
Между тем подросток погиб в Алматинской области после жестокого избиения. Информация об этом появилась 18 ноября. В день трагедии подросток вышел из дома на обычную прогулку, но спустя час семья получила звонок: школьник найден без сознания. Полиция Талгарского района завела уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Также в Актау задержан подозреваемый в вооруженном ограблении автозаправочной станции. Неизвестный потребовал у кассира передать ему денежные средства. Получив наличность, злоумышленник поспешно покинул место происшествия. Подозреваемый был установлен и задержан в течение часа после совершения преступления и помещен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование.
В конце ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил казахстанца, который стрелял по рыбакам на Или, к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, стоит отметить, что не менее серьезной остается и тема наркопреступности.
К примеру, КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. Также за последнюю декаду ноября сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков
Между тем в Казахстане продолжают находить похищенное во время январских событий оружие. В частности, в конце ноября сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Алматинской области на территории Алматы выявлено скрытое помещение под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал. Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружье 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в период январских событий 2022 года в Алматы.
В целом в стране с начала 2025 года из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
Также шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте. По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы.
Также громкой стала новость о возбуждении уголовных дел в отношении журналистки и главного редактора одного из информационно-аналитических порталов Казахстана Гульнары Бажкеновой по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений. Об этом стало известно 1 декабря. По месту жительства и работы журналистки проводятся следственные действия.
На фоне других видов преступности сохраняет актуальность и проблема мошенничества, включая финансовые пирамиды.
В частности, 11 ноября сообщалось, что в Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
18 ноября стало известно, что астанчанку осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы по делу о неоднократном мошенничестве. Она выдавала арендованные авто за купленные в Корее.
28 ноября появилась информация, что в Жетысуской области осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы мошенника, оформившего кредиты на более чем 40 млн тенге.
Отдельного внимания требуют мошенники, активно использующие новые технологии. К примеру, в Алматы прошла спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников. Были задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик, и изъято оборудование типа SIM-box, применявшееся для совершения интернет-мошенничеств. Между тем свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников казахстанцам перехватил Анти-call-центр в Астане.
Также стоит отметить, что в Казахстане введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях - так называемое дропперство. Сейчас МВД РК расследует 10 уголовных дел по фактам дропперства.
27 ноября главу "Тендерной биржи" Чингиса Курмангалиева задержали по подозрению в мошенничестве.
Тем временем организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
24 ноября появилась информация, что в области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Среди наиболее распространенных правонарушений продолжают фиксироваться хищения. В сводках отражаются кражи личного имущества, денежных средств и материальных ценностей как у граждан, так и у организаций.
В частности, 18 ноября сообщалось, что в Кызылорде похищены более 188 млн тенге, выделенных на укрепление Кокаральской дамбы. С санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.
Через несколько дней появилась информация о том, что в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий. По данным прокуратуры, четверо сотрудников районной службы ветеринарии совместно с жителем села, вступив в сговор, незаконно зарегистрировали в информационной системе на имя крестьянских хозяйств около 100 тысяч голов мелкого скота, фактически не существующих, и похитили 271 млн тенге субсидий, распределив их между собой. Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 5,2 года, одному лицу назначено ограничение свободы, после чего суд прекратил производство по делу в связи с применением акта помилования.
Также хищение на крупном угледобывающем предприятии расследуют в Павлодарской области. Там группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. По данным АФМ, в результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.
24 ноября сообщалось, что жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины на территории Аркалыкского месторождения. Общий объем незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тысяч тонн. Государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Между тем в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам. В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов.
27 ноября сообщалось, что в Абайской области экс-аким получила срок за хищение бюджетных средств. Чиновница похитила более 500 тысяч тенге. Приговором суда бывший аким осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также в Аксу экс-чиновник осужден за покупку непригодных квартир для нуждающихся. Проверка установила, что на момент покупки отделом строительства Аксу квартиры находились в стадии незавершенного строительства и не соответствовали требованиям для заселения. В результате противоправных действий бывшего руководителя отдела строительства государству причинен ущерб свыше 50 миллионов тенге.
1 декабря появилась информация, что столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу о незаконной постановке на регистрационный учет транспортных средств. Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретенных на преступные доходы. А в Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших схему фиктивного трудоустройства беременных женщин. В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 миллионов тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых. Расследование продолжается.
Между тем в Астане расследуют уголовное дело по факту обрушения части фасада девятиэтажного дома, в результате которого пострадали несколько человек. Как сообщил замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов, следствие ведется по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.