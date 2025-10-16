15.10.2025, 09:34 30081
Полицейские расследуют дело по факту развращения школьницы в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация о том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.
В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области проводится расследование по факту инцидента с участием учащихся средней школы. По информации отдела образования по Жамбылскому району, в частном доме произошло происшествие с участием несовершеннолетних. Узнав об этом, директор незамедлительно сообщила о факте в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124, часть 1, Уголовного кодекса РК. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что с учащимися проводится индивидуальная профилактическая и разъяснительная работа. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают помощь пострадавшему подростку.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК материалы досудебного расследования не подлежат разглашению. Кроме того, напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной статьей 274 УК РК", - добавили в департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
В Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка.
Кроме того, обеспокоенность вызывает высокий уровень детских самоубийств.
15.10.2025, 17:25 16601
В Казахстане выявили свыше шести тысяч наркоправонарушений
Фото: depositphotos.com
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков, информирует пресс-служба правительства страны.
Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания республиканского штаба по противодействию наркомании, с помощью системы "Кибернадзор" в 11 раз увеличилось число выявленных и заблокированных сайтов - всего свыше 26,5 тысячи интернет-ресурсов. Заблокировано более 35 тысяч карт-счетов, привлечено к уголовной ответственности свыше 4 тысяч человек.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД до конца года подготовить первый обобщенный рейтинг оценки деятельности акиматов по профилактике наркоправонарушений.
Министерством здравоохранения принимаются меры, направленные на повышение эффективности лечения и реабилитации наркозависимых лиц - пересмотрены клинические протоколы по наркологии и внедряется международная программа качества лечения", - заявили в правительстве.
Поручено в рамках предложения МВД совместно с Министерством культуры и информации, отечественными производителями проработать вопрос обеспечения населения доступными экспресс-тестами на наркотики, в том числе на безвозмездной основе для социально уязвимых групп.
Кроме того, подчеркивается, что министерствам культуры и информации, искусственного интеллекта совместно с Комитетом национальной безопасности необходимо активнее включиться в выявление и автоматическую блокировку таргетированной рекламы и наркосайтов.
Для выявления новых видов синтетических наркотиков Министерству юстиции следует принять срочные меры по оснащению органов судебной экспертизы современным оборудованием, подбору и подготовке экспертов, а также усовершенствовать процедуру и оптимизировать время проведения экспертиз", - сообщили в пресс-службе.
Акимам регионов поручено возглавить областные штабы по противодействию наркомании и до конца октября выработать конкретные меры по противодействию наркомании с учетом местных условий и возможностей бюджетов.
Премьер-министр подчеркнул, что все эти меры должны найти отражение в комплексном плане по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы.
Ранее сообщалось, что более 11 тонн наркотиков изъято из оборота в текущем году.
15.10.2025, 16:35 18551
Подозреваемого в организации наркошопа задержали на севере Казахстана
Фото: Depositphotos
Костанай. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в организации интернет-магазина по сбыту психотропных веществ задержали полицейские в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый - 27-летний житель области, ранее судимый за имущественное преступление. В ходе обыска в арендованной квартире полицейскими изъяты 85 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является α-PVP общим весом 130 граммов. Также обнаружены упаковочный материал, весы и мерные ложки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время следственные действия по данному факту завершены, материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане.
14.10.2025, 20:24 51391
В Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка
Фото: pixabay.com
Актобе. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка. Подозреваемого арестовали, сообщает "Диапазон".
Ученица 9-го класса Уилской средней школы, проживает в неполной семье. В настоящее время она находится в больнице.
Девочка три раза была в медучреждении: первый раз в районной больнице - с 13 марта по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 25 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности выявлено не было. Иная информация, касающаяся несовершеннолетней, находится в компетенции уполномоченных органов и не подлежит разглашению", - рассказала пресс-секретарь управления образования Лязат Асабаева.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано (подозреваемое в преступлении в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.).
В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Болат Кушкалиев.
Напомним, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.10.2025, 13:55 61886
Бывшего адвоката из Казахстана задержал Интерпол
Мужчину разыскивали с 2023 года по подозрению в коррупции
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося в международном розыске казахстанца экстрадировал в Казахстан Комитет национальной безопасности совместно с Интерполом и МВД РК.
По данным КНБ, задержанный - бывший адвокат столичной коллегии, его доставили в Астану 11 октября.
Указанное лицо подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывалось от правосудия. В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе", - уточнили в комитете.
Иные подробности не разглашаются.
Ранее, в сентябре, из Турции экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями.
13.10.2025, 16:29 94876
В Аксу экс-чиновника и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге
Фото: depositphotos
Павлодар. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксу бывшего руководителя отдела строительства города и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговорены к 7 годам лишения свободы. Процесс носил показательный характер и прошел с участием руководителей государственных органов", - говорится в сообщении.
Ранее чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее.
13.10.2025, 14:15 98701
В Актобе расследуют гибель 15-летнего футболиста и его родных
Тела трех погибших обнаружили спасатели в жилом доме
Актобе. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из жилых домов в Актобе обнаружены тела троих человек. Полиция проводит расследование.
В Актобе в доме на улице Кутуева приехавшие на вызов спасатели обнаружили бездыханные тела трех человек.
По прибытии на место происшествия спасателями горения не обнаружено, однако были найдены тела трех человек. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия сотрудниками департамента полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказано в сообщении ДЧС Актюбинской области.
Выяснилось, что погибший - 15-летний игрок футбольного клуба "Актобе". По информации футбольного клуба, вместе с ним погибли его бабушка и двоюродный брат.
Ранее сообщалось о смерти 15-летнего борца, получившего травму позвоночника на республиканских соревнованиях по казакша курес в Ерейментау.
13.10.2025, 11:06 105116
Четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане доля интернет-мошенничества в структуре преступности достигла 26%, сообщил на правительственном часе министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
По его словам, сейчас противодействие киберпреступности - ключевое направление в работе МВД.
В этом году полицейские изъяли у мошенников 81 sim-бокс и свыше 100 тысяч незарегистрированных абонентских номеров.
По данным главы МВД, с начала года выявлены 6 ОПГ, из них 1 транснациональная. Поставлен технический заслон международным звонкам с подменных номеров.
В результате взаимодействия с банками второго уровня в рамках Антифрод-центра заблокировано 67 млн фрод-звонков с подменных номеров. Выявлен 4531 мошеннический сайт со счетами на общую сумму 2,7 млрд тенге. С коллегами из-за рубежа ликвидировано 7 колл-центров. Внутри страны пресечена деятельность 5 таких центров. По инициативе МВД Интерполом с участием правоохранительных органов 40 стран проводится международная спецоперация", - говорится в сообщении МВД.
С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
13.10.2025, 10:23 96151
136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау
В финансовую пирамиду было вовлечено 59 граждан
Кокшетау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщили в пресс-службе агентства.
Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США. Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта", - проинформировали в АФМ.
В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге.
Сообщается, что на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Иная информация разглашению не подлежит.
