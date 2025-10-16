Полицейские расследуют дело по факту развращения школьницы в Алматинской области

Фото: depositphotos.com

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков, - В Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков, информирует пресс-служба правительства страны.





Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания республиканского штаба по противодействию наркомании, с помощью системы "Кибернадзор" в 11 раз увеличилось число выявленных и заблокированных сайтов - всего свыше 26,5 тысячи интернет-ресурсов. Заблокировано более 35 тысяч карт-счетов, привлечено к уголовной ответственности свыше 4 тысяч человек.





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД до конца года подготовить первый обобщенный рейтинг оценки деятельности акиматов по профилактике наркоправонарушений.





Министерством здравоохранения принимаются меры, направленные на повышение эффективности лечения и реабилитации наркозависимых лиц - пересмотрены клинические протоколы по наркологии и внедряется международная программа качества лечения", - заявили в правительстве.





Поручено в рамках предложения МВД совместно с Министерством культуры и информации, отечественными производителями проработать вопрос обеспечения населения доступными экспресс-тестами на наркотики, в том числе на безвозмездной основе для социально уязвимых групп.





Кроме того, подчеркивается, что министерствам культуры и информации, искусственного интеллекта совместно с Комитетом национальной безопасности необходимо активнее включиться в выявление и автоматическую блокировку таргетированной рекламы и наркосайтов.





Для выявления новых видов синтетических наркотиков Министерству юстиции следует принять срочные меры по оснащению органов судебной экспертизы современным оборудованием, подбору и подготовке экспертов, а также усовершенствовать процедуру и оптимизировать время проведения экспертиз", - сообщили в пресс-службе.





Акимам регионов поручено возглавить областные штабы по противодействию наркомании и до конца октября выработать конкретные меры по противодействию наркомании с учетом местных условий и возможностей бюджетов.





Премьер-министр подчеркнул, что все эти меры должны найти отражение в комплексном плане по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы.



