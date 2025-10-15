Высоким уровнем детских самоубийств обеспокоено МВД Казахстана

Фото: Polisia.kz

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел рассматривает различные версии происшествия, когда в одном из опорных пунктов полиции Караганды были обнаружены тело женщины и сотрудник полиции в бессознательном состоянии. Об этом сообщил глава ведомства Ержан Саденов.





На брифинге в мажилисе главу МВД попросили прокомментировать случай, когда в опорном пункте полиции Караганды рядом с обнаженным телом женщины был найден сотрудник полиции в тяжелом состоянии. Журналисты поинтересовались, рассматривает ли полиция версию, что они были под наркотическим опьянением.





Этот случай является нехорошим, позорным, когда тень сомнения ложится на полицейского", - сказал Саденов.





Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, рассматриваются различные версии случившегося.





Дело находится на моем контроле. Тем более что произошла смерть лица и там присутствовал полицейский - это нехорошо. Проводится следствие, итоги которого мы обязательно обнародуем", - сказал глава МВД.





При этом на вопрос о рассмотрении версии наркотического опьянения погибшей и полицейского Саденов ответил уклончиво.





Версий много", - сказал он.





Ранее в ходе правительственного часа в мажилисе к министру обратился депутат Бакытжан Базарбек с просьбой прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. В пример он привел несколько резонансных случаев, в которых полицейские совершили грубые правонарушения.





Вот сейчас мы институту участковых инспекторов полиции уделяем особое внимание. Мы освобождали от лишней бюрократической нагрузки, чтобы повысить доверие населения. Но в регионах есть обратный эффект. Например, в Актобе участковый требовал миллион тенге. В Северо-Казахстанской области участковый осужден за мошенничество. В Жетысуской области участковый украл вещественные доказательства на 24 миллиона. В Шымкенте вообще участковый за деньги крышевал салон боди-массажа. В ЗКО избивал участковый. В чем причина и что делает министерство, чтобы не допустить подобных ситуаций?" - обратился к Саденову депутат.





По словам министра, данные случаи произошли в разные годы. Причину он видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов.





В 2018 году у нас имелось 4 академии, сейчас 5 академий, 1 институт, 2 учебных центра. Они готовили курсантов, то есть кадровые офицеры. 4 года изучали полицейское право", - рассказал Саденов.





Из обученных сотрудников ежегодно в органы отбирали около 6 тыс. человек. Сейчас число выпускников составляет около 200 человек.





Остальных набирают из институтов, соответственно, там месяц-два переподготовки (…) За два месяца гражданского человека сделать полицейским... это, наверное, невозможно. На сегодняшний день мы об этом доложили президенту. Где-то с 2028 года в Казахстане полноценно будет выпускаться более 1000 курсантов. То есть академии полноценно будут выпускать 1000 кадровых офицеров разных направлений, в том числе и участковых, следователей и т.д.", - пояснил министр.





Что касается полицейских, совершивших преступления, министр сообщил, что их "жестко наказывают", а также проводят показательные суды.





Полиция и преступность вообще несовместимые вещи", - резюмировал глава ведомства, подчеркнув, что весь командный состав занимается тем, чтобы не допускать подобные ситуации.





О скандальном случае стало известно в начале октября. В опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.





Также напомним, что на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.





Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.





21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.





После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.



