06.03.2025, 19:06 42021
Депутаты раскритиковали бюрократию в "Самрук-Казыне"
Мажилисмены обсудили сложности закупок в компании "Самрук-Казына"
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 6 марта, в мажилисе депутаты обсудили сложности закупок в компании "Самрук-Казына".
Мажилисмен Сергей Пономарев отметил, что Алматинский завод тяжелого машиностроения производит станки-качалки для нефтяной отрасли. По итогам тендера весь заказ получает победитель, а другие участники остаются без работы, хотя в стране несколько таких производителей. Депутат недоумевает, почему нельзя разбить на лоты, крупный заказ распределить на несколько участников и несколько заводов обеспечить работой.
На это замгендиректора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Нурлан Шарипов сообщил, что раньше заказы распределялись на несколько компаний.
Почему ранее это было? Потому что эти тендеры были на бумаге. Тогда можно было все это распределить. Мы хотим, чтобы система автоматически выбирала победителя. И сама, без участия человеческого фактора, распределяла объемы", - сказал Нурлан Шарипов.
В свою очередь депутат мажилиса Едил Жанбыршин возмутился бюрократией в компании.
В "Самрук-Казына" такая бюрократия, там черт ногу сломает, не то что человек! Я сам несколько раз сталкивался, когда депутатом не был. Очень сложно у них что-то поменять, что-то сделать. Это столько согласований надо пройти и столько они найдут причин, чтобы не сделать ничего", - отметил Едил Жанбыршин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане кратно сократили сроки проведения госзакупок. Теперь победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.
новости по теме
07.03.2025, 10:57 771
Женщины активнее проходят профессиональное онлайн-обучение на платформе Skills Enbek - Минтруда
Женщины составляют более 60% пользователей платформы, из них 81% завершили хотя бы один курс и получили сертификат
Рассказать друзьям
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60% пользователей на платформе профессионального онлайн-обучения Skills Enbek - женщины. При этом примерно 81% из них завершили хотя бы один курс и получили сертификат, сообщает Министерство труда РК.
По данным на 1 марта на портале зарегистрировано 527,5 тыс. пользователей, из которых 433,4 тыс. прошли обучение. Среди них женщин 62% и 61% соответственно.
Наибольшее количество обучившихся женщин проживает в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте.
Средний возраст обучающихся женщин составляет 38 лет, самой младшей - 14, а самой взрослой - 78 лет. При этом есть женщины-рекодсменки, освоившие 140 и 182 курса.
Все больше женщин записываются на курсы по рабочим профессиям. Среди самых необычных курсов, по которым проходят обучение женщины, можно отметить "Организация перевозок на автомобильном транспорте", "Обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей", "Основы сварочного производства", "Электрослесарные работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования", "Обслуживание и ремонт котельных агрегатов", - рассказали в Минтруда.
Эксперты Центра развития трудовых ресурсов дали рекомендации для женщин по выбору курсов. По их словам, следует обратить внимание на такие набирающие популярность направления, как предпринимательство, IT-сфера, маркетинг, сельское хозяйство и социальное обслуживание.
Платформа Skills Enbek призвана улучшить сферу онлайн-обучения в Казахстане, предоставляя доступ к качественному образованию для всех, независимо от пола или социального статуса. На платформе представлено 859 курсов по различным направлениям, которые помогают гражданам приобретать новые знания и повышать квалификацию. Обучение можно проходить как через персональные компьютеры, так и через смартфон в мобильном приложении Enbek", - напомнили в Минтруда.
07.03.2025, 10:52 131
Социальная и гендерная политика: как в ВКО поддерживают семьи и женщин
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане выполняют все основные положения республиканской концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, а также адаптируют ее к местным реалиям. Об этом сообщили в акимате региона.
На территории области проживает более 380 тысяч женщин - это чуть больше половины от общего количества населения. В регионе действует областная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, а также районные и городские комиссии. В них входят государственные служащие, общественные деятели, предприниматели, ученые, журналисты, а также представители судов и правоохранительных органов. Такая широкая представленность экспертов позволяет находить грамотные и сбалансированные решения, касающиеся помощи молодым семьям по профилактике разводов, планированию семьи, работы с неблагополучными семьями", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что все члены комиссии являются лидерами общественного мнения и имеют авторитет в определенных целевых аудиториях.
Пул экспертов и спикеров, привлекаемых к реализации семейной и гендерной политики, включает в себя руководителей государственных организаций, общественных объединений, предпринимателей, представителей центров по оказанию помощи и поддержки жертв бытового насилия, психологов, преподавателей, а также успешных родителей, супругов. Важно не просто фиксировать проблемы, а давать конкретные инструменты их решения. Мы нацелены на реальные результаты, будь то защита женщин от насилия, помощь многодетным семьям или развитие женского предпринимательства", - говорит заместитель акима области Ербол Нургалиев.
Одним из ключевых направлений остается профилактика бытового насилия. В области работают три кризисных центра с приютом и один центр поддержки семьи "Жанұя". Например, центр "Ульба" оказывает поддержку женщинам, пострадавшим от насилия, а также семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Здесь можно получить временное жилье, психологическую помощь и юридические консультации. В 2024 году услугами таких центров воспользовались 57 человек.
Не остаются без внимания и вопросы защиты детей: борьба с буллингом, ранней беременностью, суицидами среди подростков. В школах ВКО проходят единые уроки на эту тему, тренинги для родителей и психологические консультации. Программа "Детство без жестокости и насилия" уже охватила десятки тысяч школьников.
Социальные инициативы охватывают многодетные семьи, одиноких родителей, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работают Советы матерей и отцов, аксакалов, создаются специальные группы для работы с молодежью. Они помогают решать вопросы укрепления институтов семьи и материнства, пропаганды семейных ценностей, профилактики ранней беременности, духовно-культурного воспитания молодежи и другие.
Продолжается работа по поддержке многодетных и малообеспеченных семей, а также лиц с инвалидностью. Управление координации занятости и социальных программ создало Центр, где таким гражданам помогают повысить квалификацию, развить предпринимательские инициативы и найти работу. В 2024 году 709 жителей области получили индивидуальные консультации психолога, направленные на улучшение атмосферы в семье, стабилизацию эмоционального состояния детей и родителей. Была оказана правовая помощь, социальная поддержка по вопросам трудоустройства, проведены тренинги и семинары, посвященные семейным ценностям, психологии и бизнесу. Специалисты Центра помогали оформить гранты и составить бизнес-планы.
В регионе также активно ведется поддержка женского предпринимательства. В 2024 году 139 женщин получили государственные гранты на открытие бизнеса. Кроме того, около 10 тысяч женщин трудоустроены на постоянные рабочие места, а более 5 тысяч прошли профессиональное обучение и курсы повышения квалификации, - отметил заместитель акима области.
Кроме того, в регионе успешно реализуется программа добровольного переселения. В этом году в ВКО переехали 392 женщины, из них более половины уже трудоустроены или запустили собственное дело.
Государственная поддержка материнства и детства остается одним из приоритетов социальной политики. В области в прошлом году проживало почти 12 тысяч многодетных семей, в этом году эта цифра увеличилась до 13 тысяч. Среди них почти 9 тысяч семей воспитывают четырех и более несовершеннолетних детей
Традиционно к 8 марта многодетные матери отмечаются подвесками "Алтын Алқа", "Күміс Алқа", а также орденами "Материнская слава" I и II степени. Также им предусмотрены праздничные выплаты из областного бюджета. Государство своевременно выплачивает единовременные и ежемесячные пособия, предусмотренные законодательством. В 2024 году адресную социальную помощь (АСП) получили 1804 семьи, что составило 878 млн тенге. Также в течение года более 2 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет дополнительно получали ежемесячные выплаты, всего на эти цели было выделено 164 млн тенге", - пояснил Ербол Нургалиев.
Одним из важнейших направлений социальной политики остается обеспечение семей жильем. В 2024 году из 523 льготных домов и квартир, выделенных целевым категориям граждан, 209 были предоставлены многодетным семьям. Это позволяет улучшить условия жизни и создать комфортную среду для воспитания детей. Работа по поддержке семей продолжается, а меры социальной защиты постоянно совершенствуются, чтобы охватить как можно больше нуждающихся граждан.
По данным акимата, в 2024 году в области зарегистрировано почти 5 тысяч браков и всего 2 тысячи разводов. Отмечается снижение числа преступлений против женщин: если в 2022 году их было 2467, то в 2024 - 1961.
В областном маслихате 28% женщин, в районных - 26,6%. Среди акимов районов и городов области -одна женщина. Среди заместителей акимов районов 7 женщин, среди судей - 73 представительницы прекрасного пола.
Доля женщин в правоохранительных органах составляет 17,6%.
07.03.2025, 10:04 2041
Президент отметил ряд граждан государственными наградами
Рассказать друзьям
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы
Абуеву Анаргуль Аманжоловну - начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну - старшего инспектора Службы государственной охраны;
Ахметову Айман Рахмеджановну - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;
Канкину Куралай Темирболатовну - старшего помощника Генерального прокурора;
Мусатаеву Балжан Толеужановну - командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;
орденом "Парасат"
Абильдину Каракат Тулкубаевну - генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы - депутата Сената Парламента;
Құспан Айгүл Сайфоллақызы - депутата Мажилиса Парламента;
Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну - певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;
орденом "Құрмет"
Абдраимову Тлеукуль Шаимовну - инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;
Абенову Кульпаш Кайроллаевну - привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
Абиеву Раису Леонидовну - руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;
Агибаеву Раису Мухамедиевну - председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;
Азимкулову Адилет Срадиновну - ветерана труда, Туркестанская область;
Айтбаеву Шолпан Сашкеновну - ветерана труда, город Астана;
Гияги Розу Римовну - диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;
Егизбаеву Сауле Абуталиповну - учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;
Елеуову Каракоз Тимирбековну - ветерана труда, город Алматы;
Земляную Людмилу Дмитриевну - директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;
Канапину Гульнару Бекежановну - аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;
Капенову Гульмиру Амангельдиевну - руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;
Караеву Бибигул Атшыбаевну - учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области№
Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну - генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";
Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну - директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;
Одинцову Маргариту Владимировну - судью Верховного суда;
Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну - вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;
Умбеталину Марал Абдрашовну - врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;
Хамитову Алмагуль Мажитовну - директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;
Хорошаш Галию Насибулловну - врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
Камбарову Баянкул Кожабергеновну - электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева" - филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";
Мадимарову Анар Серикбаевну - шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;
Нургалиеву Зинакул Абеновну - шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;
Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну - машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық - 7", город Атырау;
Сарсенову Ботагоз Габитовну - дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Абельдинову Надежду Николаевну - офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну - старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";
Бакирову Карлыгаш Тастанбековну - врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;
Жамалиеву Алиму Аманжоловну - старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;
Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну - дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";
Игбаеву Меруерт Асылхановну - заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;
Кожамсеитову Макпал Камашовну - водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";
Молдыбаеву Гульшарат Токановну - оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";
Русинову Ольгу Владимировну - начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;
Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну - инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;
Сарымсакову Айну Аблаевну - председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;
Табергенову Айгуль Олжабаевну - руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана;
Турсинканбетову Еркежан Саятовну - заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;
Шек Наталью Анатольевну - главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;
медалью "Шапағат"
Алимбаеву Динару Тулегеновну - старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";
Ауренову Мадину Даулеткановну - председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;
Васину Светлану Станиславовну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Жакупову Жанару Бексултановну - руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;
Михееву Елену Валериевну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Орынбаеву Алтынай Романқызы - руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";
Уаисову Гульмарию Кажагалиевну - ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"
Ахановой Бакытжан Омаргалиевне - директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
Укыбасовой Талшын Мухадесовне - старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"
Шелудько Ольге Николаевне - эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"
Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик №№ 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган.
07.03.2025, 08:38 7496
Утвержден план развития Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 года
Фото: borovoe.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025-2029 годы, сообщила пресс-служба правительства.
Документ содержит 118 мероприятий на 137,2 млрд тенге и направлен на развитие туристской инфраструктуры, транспортной логистики, цифровых решений, системы безопасности, а также на привлечение инвестиций.
Согласно плану, модернизация курорта охватит основные направления, включая создание круглогодичных туристских объектов, развитие экологического и спортивного туризма, строительство новых рекреационных зон. В частности, у озера Катарколь планируется организовать детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк. В районе озера Жукей появятся кемпинги, глемпинги и новые туристские маршруты, а на Малом Чебачьем - станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура и пляжи.
Широко планируется развивать зимние виды отдыха, среди которых особым спросом пользуется катание на лыжах. Предполагается организация лыжных баз с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания и сувенирными лавками.
Для обеспечения комфортного доступа к курортной зоне будет построена транспортная инфраструктура, в том числе многоуровневые парковки с визит-центрами и пункты питания.
Ожидается, что реализация плана приведет к увеличению числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек, росту занятости в сфере туризма с 22 тыс. до 32,5 тыс. человек и привлечению частных инвестиций в размере 22,7 млрд тенге. Доля туризма в экономике региона должна увеличиться с 1,4% до 3,5%.
Развитие курортной зоны укрепит позиции Казахстана на туристской карте региона, а также повысит привлекательность внутреннего туризма", - отметили в правительстве.
06.03.2025, 20:02 40266
Депутат предложил определить целесообразность большого числа СЭЗ
Бекбол Орынбасаров раскритиковал подходы по управлению специальными экономическими зонами
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты комитета сената по финансам и бюджету провели заседание круглого стола на тему "Улучшение инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса".
В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия государства с бизнесом, меры государственной поддержки, инвестиционные налоговые льготы и преференции, а также эффективность вложений в экономику страны.
При этом депутат Бекбол Орынбасаров раскритиковал подходы по управлению специальными экономическими зонами (СЭЗ).
Мы создаем 15 СЭЗ. Туда уже входят те предприятия, которые уже и так давно работают на рынке. То есть их мы отдаем под ведение СЭЗ, и они начинают пользоваться определенными льготами. Зачем? Мы и так не можем дыру в бюджете закрыть, а мы тут еще даем льготы для действующих предприятий. Мне кажется, это вообще неправильно", - сказал депутат.
Бекбол Орынбасаров предложил определить целесообразность такого большого числа специальных экономических зон.
Ранее вице-министр национальной экономики Арман Касенов в ходе круглого стола в сенате озвучил предложение об отмене налоговых льгот на 1,3 трлн тенге.
19 февраля стало известно, что на территории шести крупнейших аэропортов Казахстана откроют СЭЗ.
06.03.2025, 16:36 50446
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздничные дни
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пункты пропуска на границе с Китаем будут закрыты в дни празднования 8 Марта и Наурыза, сообщает Комитет государственных доходов РК.
В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В комитете просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Ранее в госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, как будут работать в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы.
06.03.2025, 14:08 60886
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: facebook/правительство для граждан
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в период празднования Международного женского дня и Наурыза, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".
В субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут. Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 09.00 до 13.00", - сообщили в госкорпорации.
В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 09.00 до 13.00.
Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
06.03.2025, 12:27 66346
В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров
С начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтированы киоски, торгующие продуктами быстрого питания, и силомеры. Снос 49 нестационарных торговых объектов и 59 силомеров был проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов, расположенных на землях государственного фонда. Кроме того, отметили в акимате, были убраны 222 развлекательных аппарата, которые, по мнению жителей, создавали шум и неудобства.
Работы по демонтажу оставшихся 210 незаконных НТО планируется завершить до 15 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети этих объектов", - добавили в пресс-службе.
Ранее в акимате заявляли, что в Алматы с 27 января по 17 февраля планируется массовый демонтаж около 500 незаконно построенных торговых объектов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.03.2025, 08:30Генассамблея ООН приняла резолюцию о восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны 07.03.2025, 08:386011Утвержден план развития Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 года 07.03.2025, 10:041326Президент отметил ряд граждан государственными наградами 07.03.2025, 10:011061Visa и Halyk объявляют о запуске новой волны She’s Next в Казахстане 07.03.2025, 09:521046В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма 28.02.2025, 17:13528231Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00479186Что ждет казахстанцев в марте 28.02.2025, 15:05447661Прекратить пересылку видео избиения мальчика в Семее призывают казахстанцев 02.03.2025, 18:04430496Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете 28.02.2025, 20:35402916В Атырау открылся завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли 27.02.2025, 16:17576861В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13528231Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44493676Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11486726Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00479186Что ждет казахстанцев в марте
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?