В Казахстане упростят оформление инвалидности для пациентов в коме
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется упростить процедуру оформления инвалидности для пациентов, находящихся в коме: соответствующие поправки в правила медико-социальной экспертизы и назначения государственной выплаты разработало Министерство труда и социальной защиты населения РК. Документ предусматривает предоставление права близким родственникам подавать заявление и оформлять социальные выплаты за пациента, что позволит ускорить получение государственной помощи.
Как уточнили в министерстве, такой подход позволяет оперативно решить сразу несколько жизненно важных вопросов, включая установление статуса и своевременное назначение государственного пособия человеку, находящемуся в коме.
Предлагаемые нормы не только делают процедуру назначения выплат более прозрачной и доступной, но и значительно улучшают порядок организации социальной помощи для данной категории граждан", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время проект приказа вынесен на публичное обсуждение на интернет-портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане ИИ планируют применять при определении степени инвалидности.
05.05.2026, 12:36 3246
Назначен новый глава администрации президента
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Роман Скляр назначен новым руководителем администрации президента Казахстана, сообщает Акорда.
Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в городе Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса и Казахский институт правоведения и международных отношений.
В разные годы занимал должности вице-министра национальной экономики, первого вице-министра по инвестициям и развитию РК. В 2022 году был назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, в 2024 - исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан. Позже вновь занял должность первого заместителя премьер-министра РК.
Также указом главы государства Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Ранее в Казахстане был назначен новый глава Авиационной администрации.
05.05.2026, 12:07 5711
Токаеву доложили о реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Акорда.
Президент также был проинформирован о завершении работы над совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.
Документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики", - отметили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.
Напомним, в 2026 году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Среди приоритетов - внедрение инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использование логистического потенциала Союза, цифровизация промышленности и АПК, устранение барьеров во взаимной торговле, а также развитие торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.
Для справки:
ЕАЭС - это международная организация региональной экономической интеграции, действующая с 2015 года, обеспечивающая свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
05.05.2026, 10:34 12826
В критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопительного сезона, пять остаются в "красной" зоне. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.
Технологические нарушения на электрических сетях сократились на 12%, на станциях - на 15%. Число случаев несоблюдения температурного графика теплосетей уменьшилось в 3 раза. По итогам сезона улучшен рейтинг ТЭЦ: 5 объектов вышли из "красной" зоны в "желтую", еще 3 перешли из "желтой" в "зеленую", - сказал он.
Сунгат Есимханов отметил, что в "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" в области Абай, Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в Кызылординской области, ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" в Жамбылской области.
По его словам, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объем финансирования увеличен на 40%. При этом Сунгат Есимханов сообщил, что при сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной" зоны до конца года.
Вице-министр энергетики проинформировал, что в Казахстане на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта направят более 1 трлн тенге. Средства будут использованы для обновления электростанций, тепловых и электрических сетей.
По его словам, в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях увеличено на 9%. Кроме того, предусмотрены средства в рамках национального проекта МЭКС. Графиком запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, работы уже ведутся на 29 объектах генерации. На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий и 54 подстанции.
План по тепловым сетям составляет 377 км, к работам приступят после завершения испытаний. Для поддержки темпов модернизации из резерва правительства 7 регионам выделяется 25,4 млрд тенге; средства уже получили Восточно-Казахстанская область, области Жетысу и Абай.
Национальным проектом в текущем году предусмотрена модернизация 130 км тепловых и 10 490 км электрических сетей на общую сумму 626,8 млрд тенге. Основной задачей является снижение потерь и износа на сетях, а также поддержка отечественных товаропроизводителей", - подчеркнул Сунгат Есимханов.
Особое внимание уделено критическим объектам: в Риддере ремонтируют котлы №№ 5 и 6, а также 12 участков теплосетей, в Семее - ТЭЦ-1 и котельные, а в Талдыкоргане продолжается строительство новой квартальной котельной. По данным министерства, на сегодня все работы ведутся по графику, отставаний не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, в рамках утвержденного нацпроекта по развитию угольной генерации на 2026-2030 годы основной упор будет сделан на строительство базовых источников энергии. До 2030 года планируется ввод 7,8 ГВт новых и обновленных мощностей, включая строительство восьми новых электростанций и модернизацию 11 действующих станций.
05.05.2026, 08:58 18781
Подтопление терминала: аэропорт Алматы привлекли к ответственности
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После инцидента с подтоплением терминала руководство Министерства транспорта РК совместно с правоохранительными органами провело экстренное совещание с администрацией Международного аэропорта Алматы. Приняты меры административного и дисциплинарного характера. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Аэропорт привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях. Руководителем аэропорта было объявлено дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме.
Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение шести месяцев", - уточнили в КГА.
В Министерстве транспорта РК подчеркнули, что подобные нарушения будут незамедлительно пресекаться, будет обеспечен строгий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере гражданской авиации и бесперебойной работой объектов авиационной инфраструктуры.
Напомним, об инциденте стало известно 3 мая. Во время дождя в Международном аэропорту Алматы затопило зону паспортного контроля. Очевидцы публиковали в социальных сетях видео, на которых видно, как вода мощным потоком льется с потолка терминала.
По словам свидетелей, в момент происшествия работа аэропорта была фактически парализована: въезд и выезд временно перекрыли, пассажиров не впускали и не выпускали, рейсы задерживались.
Также отмечалось, что подобные случаи происходят не впервые.
Аналогичные инциденты фиксировались и в других городах: в июне прошлого года после сильного ливня подтопило аэропорт в Атырау, в сентябре - затопило в аэропорт Актау, а годом ранее из-за повреждения водопровода во время ремонта - аэропорт в Астане.
04.05.2026, 17:15 93231
МИД: Казахстан представил культурные проекты и обсудил новые направления сотрудничества за рубежом
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продвигает культурную дипломатию и расширяет экономическое сотрудничество на международных площадках, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, в Монреале при содействии постоянного представительства Республики Казахстан при ИКАО и ICAO Cinema Club впервые состоялся показ казахстанского фильма-мюзикла "Бақыт құшағында" на казахском языке с английскими субтитрами.
Отмечалось, что показ стал первым подобным событием в штаб-квартире организации и способствует развитию культурного обмена и укреплению взаимопонимания между странами.
В рамках вечера также была представлена музыкальная программа с исполнением казахских произведений на домбре и организован прием с национальными угощениями.
Кроме того, в Бангкоке посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел переговоры с представителями Торговой палаты Таиланда, в ходе которых обсуждалась подготовка Казахстанско-Таиландского бизнес-форума, запланированного на май 2026 года. Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в агропромышленном комплексе, логистике, цифровых технологиях и инвестиционной сфере.
Также в Чулалонгкорнском университете состоялось открытие Центра изучения Центральной Азии. В рамках международного симпозиума были обсуждены перспективы развития сотрудничества Таиланда и стран региона, а Казахстан представлен как ключевой торгово-экономический партнер Центральной Азии.
По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Таиландом составил порядка 255 млн долларов США, при этом сохраняется потенциал дальнейшего роста в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В рамках рабочего визита генконсула РК в Стамбуле Нуриддина Аманкула в провинцию Маниса были организованы встречи с руководителями ведущих промышленных предприятий региона. была представлена деятельность компаний, работающих в сферах производства композитных материалов, строительной индустрии, пластиковых изделий, машиностроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и производственных технологий.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также обменялись мнениями по вопросам благоприятного инвестиционного климата Казахстана, индустриальных зон и механизмов государственной поддержки.
Тем временем заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев встретился с депутатами Палаты представителей парламента Японии, включая парламентского вице-министра иностранных дел Японии Арфия Эри и представителя Либерально-демократической партии Таро Коно. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и транспортно-логистической сферах, а также совместные проекты в области редкоземельных металлов, цифровизации и высоких технологий, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога.
04.05.2026, 14:15 79086
Задача исключительной важности: Токаев поручил превратить Казахстан в криптохаб
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Согласовать стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству и Национальному банку, сообщает Акорда.
Это задача исключительной важности, время не ждет", - сказал глава государства на совете по развитию искусственного интеллекта в Алматы.
Президент отметил важность обеспечения перехода к "экономике реального времени", потому что в традиционной системе государство всегда в роли "догоняющего".
К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений", - заявил лидер Казахстана.
В частности, отметил он, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций.
При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы - это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.
Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений", - заявил он.
По его словам, Казахстан столкнулся с классической "ловушкой среднего дохода", когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила, близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены.
В целях предотвращения экономической стагнации необходимо обеспечить переход к цифровой экономике через формирование масштабных платформенных решений. Без единой системы государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным. В этой связи нужно трансформировать государственные сервисы в невидимую, но сверхэффективную операционную систему, которая устраняет избыточные бюрократические требования", - сказал президент.
Ранее внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП поручил правительству Токаев.
04.05.2026, 14:00 81306
Внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП поручил правительству Токаев
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, сообщает Акорда.
Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП", - поручил глава государства на совете по развитию искусственного интеллекта в Алматы.
По его мнению, понятие "цифровая экономика" все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер.
Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост", - заявил президент.
Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.
Глава государства напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели.
Он также поставил перед правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД".
Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД" в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.
Необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции. Эта работа должна строиться на триедином принципе конфиденциальности, целостности и доступности. Поэтому безопасность государственных цифровых сервисов - это главное требование", - добавил лидер Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира.
Президент предложил на следующем заседании совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу", - добавили в Акорде.
Напомним, 2026 год объявлен Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта.
04.05.2026, 12:20 89391
В Казахстане назначен новый глава Авиационной администрации
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Майкл Дэниел назначен новым исполнительным директором акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана", сообщает Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Одной из главных задач нового руководителя станет открытие прямых рейсов из Казахстана в США", - говорится в сообщении.
Майкл Дэниел окончил Аэрокосмический университет Эмбри-Риддл.
Профессиональную деятельность начал в Федеральном управлении гражданской авиации США, где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики. В разные годы возглавлял профильные международные инициативы, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиасообщению, курировал вопросы международного надзора и оценки безопасности, занимал ряд руководящих должностей, в течение ряда лет сотрудничал с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Ранее был назначен новый замакима Тараза.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?