ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе

Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о запуске онлайн-платформы Академии ЕАБР - EDB Digital Academy. Это цифровая образовательная экосистема, которая превращает уникальную экспертизу банка, накопленную за 20 лет реализации сложных инфраструктурных проектов, в практические инструменты для государственных служащих, бизнес-структур и финансовых институтов региона.





Почему это важно для региона?





Качество инвестиционного климата напрямую зависит от экспертизы его участников. Опыт ЕАБР упакован в образовательные форматы, которые позволяют получить необходимые знания и применять лучшие международные практики в своей деятельности.





Что предлагает платформа?





Платформа Цифровая Академия ЕАБР - это не просто библиотека материалов. Это полноценная обучающая среда.





1. Обучение онлайн: бесплатный доступ к вебинарам, электронным курсам и экспертным материалам. Уже доступны два сертификационных курса:





2. Подача заявок на очные программы обучения: краткосрочные семинары, воркшопы и кейс-сессии для глубокого погружения в проектное финансирование и управление, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в ключевых отраслях экономики и другие направления.





Для кого будет актуально обучение?





Обучение ориентировано на представителей государственных органов, бизнес-партнеров, сотрудников международных организаций, а также СМИ и академического сообщества Евразийского региона. Главная задача - обеспечить равный доступ к знаниям для всех стран-участниц Банка.





Как начать обучение?





Все возможности - онлайн-курсы, библиотека, регистрация на очные мероприятия - собраны на одной платформе Академии ЕАБР. Бесплатная регистрация доступна по ссылке: EDB Digital Academy





Цифровая Академия - это шаг к формированию общего интеллектуального пространства региона. В основе онлайн-обучения от Евразийского Банка Развития - глубокая экспертиза в сфере экономического развития. Мы открыто делимся знаниями для усиления человеческого потенциала наших стран-участниц", - сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.





Справочно:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Академия ЕАБР создана в 2025 году при поддержке Фонда технического содействия ЕАБР. Основная цель - усиление регионального диалога, обмен опытом и лучшими практиками по ключевым направлениям экономического развития: проектное финансирование, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в отраслях экономики, макроэкономическое моделирование, зеленые финансы и устойчивое развитие. Академия проводит очные мероприятия и развивает онлайн-платформу EDB Digital Academy. Обучение в Академии проходят представители государственных органов, бизнес-структур и финансовых институтов стран-участниц ЕАБР.





Академия ЕАБР является обучающей платформой. Реализуемые на платформе программы не являются программами профессионального образования или дополнительного профессионального образования, не подлежат лицензированию в соответствии с законодательством и не сопровождаются выдачей документов об образовании или квалификации, установленного государственного образца.