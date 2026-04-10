Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге

Фото: Правительство РК

Рассказать друзьям

Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявшим участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщили в правительстве.





Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины", - сказал Роман Скляр.





Уточняется, что к наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.





Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан. Сформированная межведомственная группа из представителей государственных органов и организаций обеспечила соответствующую работу.





В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.