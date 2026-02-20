19.02.2026, 11:23 103041
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики
Планируется реализация крупных проектов в сфере "зеленой" энергетики
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.
Закон направлен на создание правовой основы для реализации крупных проектов в сфере "зеленой" энергетики и совместную борьбу с глобальным потеплением за счет развития возобновляемых источников энергии на территории нашей страны", - сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Основные положения:
- ежегодное сокращение выбросов углекислого газа и увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников с применением систем хранения энергии;
- предварительное согласование договора купли-продажи электроэнергии, включая условия и тарифы;
- использование работ и услуг казахстанских поставщиков при реализации проектов.
новости по теме
20.02.2026, 09:17 14521
Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Вашингтон. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями американских компаний. В частности, президент принял главного исполнительного директора компании Mars Пола Вайрауха, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между Министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества.
В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.
Также глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса. В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов.
Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО "Самрук-Казына Инвест" с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System. Глава государства подчеркнул, что правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.
В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана. Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.
Затем глава государства принял исполнительного вице-президента ведущего производителя авиационной, оборонной и космической техники Boeing Джеффа Шокки.
Президент отметил, что авиаперевозчики Air Astana, SCAT и Vietjet Qazaqstan заинтересованы в дальнейшем продвижении совместных проектов, имеющих ключевое значение для развития авиационной отрасли нашей страны.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения между Air Astana и Boeing о поставке самолетов. В целях запуска прямого авиасообщения с США во втором полугодии ожидается прибытие в Казахстан воздушных судов типа Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, авиакомпания SCAT планирует покупку дополнительных самолетов Boeing, а также изучает возможность открытия первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкента в партнерстве с американской корпорацией.
В свою очередь Джефф Шокки поделился планами компании по цифровизации и высоко оценил транзитно-транспортные возможности Казахстана. Он отметил существующий потенциал для продуктивного сотрудничества в секторе грузовых авиаперевозок.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки отечественных специалистов для авиационной отрасли и перспективы развития парка грузовых самолетов в нашей стране.
Кроме того, президент РК принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка.
В ходе встречи с руководством авторитетного международного финансового института были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов.
Президент отметил, что корпорация является важным партнером Казахстана в продвижении устойчивого развития, и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики.
В свою очередь Бен Блэк подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. В этом контексте он особо отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, а также в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной и межрегиональной торговли.
19.02.2026, 14:15 89171
В Семее аэропорт оштрафовали на 8,8 млн тенге за злоупотребление доминирующим положением
Постановление суда уже вступило в законную силу
Рассказать друзьям
Семей. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее международный аэропорт оштрафовали на 8,8 млн тенге за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации (...) По данному факту департаментом возбуждено административное дело. Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семей ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности в сумме 8,5 млн тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление было обжаловало, однако судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай оставила постановление без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В настоящее время постановление суда вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм.
19.02.2026, 13:03 95731
Почти 20,8 млрд тенге потратят на референдум по новой Конституции Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана на проведение референдума по новой Конституции выделены 20 777,5 млн тенге, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан.
В частности, из 20 777,5 млн тенге:
- 20 653,9 млн тенге выделено для Центральной избирательной комиссии;
- 123,6 млн тенге выделено для Министерства иностранных дел.
Ранее был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.
19.02.2026, 11:09 104331
В Казахстане увеличат финансирование детского спорта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы приняли закон, которым закрепляется подушевое финансирование в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ).
Закон предусматривает следующие меры:
Контроль и финансирование детско-юношеского спорта:
- вводится обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта;
- закрепляется подушевой норматив финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах.
Государственная поддержка туризма:
- уточняются полномочия профильного Министерства по установлению требований к туристскому продукту и мерам господдержки;
- определяется порядок субсидирования части расходов бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских объектах и по маршрутам следования;
- уточняется механизм возмещения части затрат предпринимателей при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов.
Эти и другие меры позволят улучшить качество туристической инфраструктуры и доступность спортивных объектов для детей", - отметил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Как сообщили ранее в Минтуризма и спорта, переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. На содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге.
19.02.2026, 11:07 100511
Избиение солдата-срочника в воинской части: от должностей освободили командиров
От занимаемых должностей освобождены командир воинской части, его заместитель по воспитательной и идеологической работе, командир батальона и командир роты
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту происшествия в воинской части Гвардейского гарнизона приняты кадровые решения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
По факту причинения телесных повреждений военнослужащему срочной службы в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий. Одновременно проведена служебная проверка с правовой оценкой действий должностных лиц. Принято принципиальное кадровое решение: от занимаемых должностей освобождены четыре должностных лица руководящего состава - командир воинской части, его заместитель по воспитательной и идеологической работе, командир батальона и командир роты", - проинформировали в министерстве.
Также предупреждение о неполном служебном соответствии объявлено заместителю командира воинской части - начальнику штаба, заместителю командира батальона и его заместителю по воспитательной работе. Ряду офицеров и сержантов объявлены строгие дисциплинарные взыскания.
Принятые меры демонстрируют принцип персональной и неотвратимой ответственности вне зависимости от занимаемой должности. Окончательные выводы и правовая оценка всем обстоятельствам будут даны по итогам расследования в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего в Отаре появилась в соцсетях. По данным Минобороны РК, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.
19.02.2026, 09:19 111531
Президент поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акорда опубликовала поздравление президента РК Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан.
Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан! Для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему. Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность. Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего", - сказал президент.
Он отметил, что Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости. Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека.
Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана. В цивилизованном обществе знаний, чистоты, добрых помыслов священный Рамазан обретет новую духовную силу и благотворно повлияет на всех добропорядочных людей. Қасиетті Рамазан құтты болсын, мұсылман жамағаты!" - сказал глава государства.
18.02.2026, 18:57 141541
Глава государства подписал закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки и развития креативных индустрий", сообщает Акорда.
Ранее в сенате парламента проинформировали, что законом уточняется понятийный аппарат, закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом. Уполномоченному органу предоставляются полномочия по ведению реестра, утверждению правил предоставления в найм имущества республиканских организаций культуры и реализации мер по вовлечению молодежи в креативные индустрии.
Одновременно устанавливается обязательное предварительное согласование культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения.
В сфере кинематографии увеличивается срок рассмотрения заявлений о выдаче прокатных удостоверений с 7 до 30 рабочих дней и вводится экспертная предпрокатная экспертиза фильмов.
18.02.2026, 12:00 155921
Президент Казахстана посетит США с рабочим визитом
Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 февраля 2026 года по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Акорда.
Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе", - говорится в сообщении.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.
Ранее Токаев подчеркнул важность инвестиционного взаимодействия Казахстана и США.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.02.2026, 09:17Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний 20.02.2026, 10:494106В Казахстане мясо дороже, чем в ряде стран Европы и Ближнего Востока - аналитики 20.02.2026, 10:30Ущерб на 583 млн тенге: в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств2516Ущерб на 583 млн тенге: в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств 20.02.2026, 11:252361В Казахстане услуги такси подорожали на 17% 20.02.2026, 10:12Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх1556Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх 16.02.2026, 16:45513211Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 16.02.2026, 18:48371856Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 16.02.2026, 18:27370461В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции 16.02.2026, 18:00363551В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана 13.02.2026, 19:30338281"Нацфонд - детям": свыше $35 млн использовали юные казахстанцы на жилье и образование 02.02.2026, 17:391330756В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:541258701В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561258281Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581257851В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001257431Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?