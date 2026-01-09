08.01.2026, 09:11 9136
В Казахстане почти вдвое увеличат финансирование детского спорта
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством туризма и спорта разработан проект закона, предусматривающий внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ и установление требований к их аккредитации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. На содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что в настоящее время Министерство туризма и спорта является единственным госорганом, использующим сметную систему финансирования. В связи с этим в целях повышения эффективности управления отраслью планируется переход на систему подушевого финансирования.
Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов. Указанные расходы поддержаны решением республиканской бюджетной комиссии, дополнительные средства будут выделены из местного бюджета. Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех ДЮСШ страны планируется с 1 января 2026 года", - уточнили в Минспорта.
Как сообщалось ранее, мажилис принял во втором чтении закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта.
