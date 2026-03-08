07.03.2026, 09:13 34806
Глава МИД Казахстана и митрополит Александр обсудили укрепление межрелигиозного мира
Фото: МИД РК
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял главу Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщили в МИД РК.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления межрелигиозного мира, общественного согласия и сохранения духовно-нравственных ориентиров.
Также был отмечен вклад Православной церкви Казахстана в поддержание атмосферы взаимного уважения, толерантности и стабильности в обществе.
Собеседники подтвердили значимость дальнейшего взаимодействия государственных органов и религиозных объединений в целях продвижения межрелигиозного диалога, а также укрепления мира и согласия в стране.
07.03.2026, 17:10 21561
Министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельаты, сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а также подчеркнули важность деэскалации и урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами в рамках норм международного права.
Министры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития, выразив заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.
Абдельаты заверил, что Египет остается безопасной страной для посещения иностранными туристами, и подчеркнул, что египетские власти принимают все необходимые меры в данном направлении.
Стороны договорились активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровне, а также продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
07.03.2026, 14:56 27591
Токаев приветствовал решение Ирана отказаться от нападений на соседние страны
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, сообщил пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.
Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке, отметил пресс-секретарь.
Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - цитирует иранского президента РИА Новости.
Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию и нанес серию ударов по территории страны. Причиной операции назывался кризис вокруг иранской ядерной программы. В ходе атак были поражены военные объекты и командные пункты. По сообщениям СМИ, в результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.
После начала операции Тегеран объявил о ответных действиях против США и Израиля. Иранские силы начали наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам, а также по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
06.03.2026, 21:30 56311
МИД: Казахстан обсудил сотрудничество с МФК и провел первые политические консультации с Таиландом
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибекa Куантырова с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафаром Хашимовым, также прошел первый раунд казахстанско-таиландских политических консультаций. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, развитие экономических связей и укрепление политического диалога.
В Астане заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (МФК/IFC) в Республике Казахстан Зафаром Хашимовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и МФК, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения взаимодействия в целях содействия устойчивому экономическому развитию страны. По итогам встречи участники подтвердили взаимную готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Также в МИД РК состоялся первый раунд казахско-таиландских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Алибекa Бакаева и секретаря министра иностранных дел Королевства Таиланд Саруна Чароенсувана.
В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении договорно-правовой базы. Подчеркнута важность активизации обменов визитами на высоком и высшем уровнях, а также подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 255 млн долларов США. Отмечен значительный потенциал сотрудничества в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, транспорте и логистике, цифровом развитии и туризме. По итогам консультаций стороны договорились о продолжении регулярного политического диалога.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с президентом международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, впервые посетившей с визитом Казахстан. Собеседники обсудили совместные действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня в Аммане (Иордания) в конце 2026 года по вопросам гуманности во время войны. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на международном, региональном и национальном уровнях.
06.03.2026, 20:38 49486
Главы МИД Казахстана и Турции обсудили ситуацию в регионе
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути ее деэскалации. Турецкая сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с военными атаками по территориям Турции и Азербайджана.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему наращиванию торгово-экономических отношений между двумя странами.
Как отметили в МИД, по итогам беседы была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта двух государств.
05.03.2026, 20:39 72006
Токаев осудил атаку на аэропорт в Нахичевани
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прокомментировал атаку беспилотников на аэропорт в Нахичевани, осудив произошедшее и выразив надежду на тщательное расследование инцидента, сообщает пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахичевань президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана", - говорится в сообщении.
В то же время глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.
Напомним, сегодня Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани. МИД Азербайджана выступило с заявлением, в котором осудило действия Ирана.
Ранее сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. После падения обломков сбитых беспилотников на объекте произошел небольшой пожар, а работа НПЗ была временно приостановлена в качестве меры предосторожности. При этом в компании заявили, что инцидент не повлиял на поставки нефти. Изначально сообщалось, что удар был на несен Ираном. Однако позже иранское агентство Tasnim опровергло данную информацию, заявив, что атаку на завод совершил Израиль.
По словам собеседника агентства, Израиль стремится отвлечь внимание стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на иранские гражданские объекты.
Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом", - цитирует агентство слова источника.
05.03.2026, 17:50 85351
МИД: Встречи с дипломатами и представителями международных организаций прошли в Казахстане и за рубежом
Фото: МИД РК. Встреча в МИД с представителями рабочей группы по вопросам создания Центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в Алматы
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и за рубежом состоялся ряд встреч казахстанских дипломатов с представителями иностранных государств и международных организаций, посвященных вопросам международного сотрудничества, цифрового развития и политических реформ.
В Министерстве иностранных дел первый заместитель главы ведомства Ержан Ашикбаев провел встречу с рабочей группой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Стороны обсудили создание в Алматы Центра цифровых решений для устойчивого развития. Отмечено, что будущий центр может стать региональной платформой для продвижения цифровых технологий, обмена опытом и укрепления сотрудничества стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Астане также прошел ауызашар для глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Казахстане. Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев подчеркнул важность месяца Рамазан как символа единства и взаимного уважения, а также подтвердил позицию Казахстана о необходимости урегулирования международных конфликтов политико-дипломатическими средствами.
Кроме того, Алибек Бакаев провел встречу с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и обсудили развитие казахстанско-иранского сотрудничества.
Также в Астане заместитель министра иностранных дел Арман Исетов встретился с послом Греции Антонией Кацуру. Стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Дипломатические контакты прошли и за рубежом. Генеральный консул Казахстана в Страсбурге Анель Бақытбекқызы обсудила с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы вопросы конституционной реформы и дальнейшего взаимодействия. В Берне казахстанское посольство представило швейцарским парламентариям ключевые положения проводимых в стране политических реформ, получив положительные оценки.
В Мадриде посол Казахстана Данат Мусаев провел переговоры с государственным секретарем по торговле Испании Ампаро Лопес. Стороны рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.
В США на площадке Каспийского политического центра (Caspian Policy Center) состоялся круглый стол на тему "Новая и расширенная Центральная Азия: дальнейшие шаги по развитию Транскаспийского направления", посвященный перспективам Среднего коридора и укреплению кооперации в регионе. В своем выступлении посол РК в США Магжан Ильясов отметил, что Казахстан последовательно продвигает углубление партнерства в Центральной Азии и расширяет стратегическое взаимодействие с Азербайджаном. По его словам, запуск формата "C6" знаменует переход к более прагматично выстроенной модели сотрудничества в сферах транспорта, торговли и инфраструктурного развития на евразийском пространстве.
В Каире состоялась встреча посла Казахстана в Египте Аскара Жениса с видным политическим деятелем арабского мира, бывшим министром иностранных дел Египта и экс-генеральным секретарем Лиги арабских государств Амром Мусой. Центральной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Муса выразил глубокую обеспокоенность эскалацией событий в регионе и предупредил о большой опасности текущего момента для международной безопасности. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути и поиска мирных решений, способных предотвратить дальнейшую дестабилизацию.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с директором Александровского института Хельсинкского университета Анной Хеусала. Стороны провели углубленный обмен оценками текущих международных и региональных процессов, а также отметили положительную динамику политического диалога и последовательное расширение практического взаимодействия по широкому спектру направлений двустороннего взаимодействия.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с гражданами Казахстана, проживающими в Словении, обсудил вопросы защиты прав соотечественников, взаимодействия с дипломатической миссией и укрепления казахстанского сообщества за рубежом. Посол отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Словенией и подчеркнул важность открытого диалога с гражданами, а также готовность посольства оказывать всестороннюю поддержку.
Одним из ключевых блоков встречи стало обсуждение масштабных процессов, происходящих в Казахстане. Посол акцентировал внимание на основных аспектах конституционной реформы, разъяснив ключевые изменения, направленные на укрепление демократических институтов и расширение участия граждан в управлении государством, и информировал соотечественников о предстоящем 15 марта республиканском референдуме.
В Ереване состоялась встреча посла Болата Иманбаева с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанны Андреасян. Собеседники подтвердили высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и Арменией в образовательной, научной и культурной сферах. Особо отмечена важность двусторонних документов, подписанных в 2025 году между профильными ведомствами, а также ведущими музеями, библиотеками и организациями киноиндустрии двух стран.
05.03.2026, 16:25 76516
Ашимбаев передал соболезнования народу Ирана от имени президента Казахстана
Фото: МИД РК
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель сената парламента Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
От имени президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выразил глубокие соболезнования народу Ирана, а также родным и близким погибших в результате трагических событий.
В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром было отмечено, что Казахстан с особой горечью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, в том числе дети.
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства последовательно выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН.
Спикер сената отметил, что Иран является близким соседом и партнером Казахстана, и подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию конфликта.
Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале совместной военной операции и нанесли серию ударов по территории страны. По данным СМИ, причиной операции стал кризис вокруг переговоров по ядерной программе Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. По информации иранских СМИ, он был убит утром 28 февраля в своей резиденции в Тегеране. После его гибели власти страны объявили 40 дней национального траура.
Среди жертв военных действий оказалось большое число мирных жителей, включая детей. Сообщалось об ударе по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минабе на юге страны. По последним данным, обнародованным иранскими источниками, не менее 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
05.03.2026, 09:43 77276
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: Акорда
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.
Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.
В свою очередь наследный принц поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.
Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
