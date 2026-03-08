Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

Рассказать друзьям

Тегеран. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иранские военные запустил ракету класса "земля - море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", следует из заявления армии Ирана, сообщает - Иранские военные запустил ракету класса "земля - море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", следует из заявления армии Ирана, сообщает РИА Новости





Ракетная система ВМС армии запустила ракету класса "земля - море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", - говорится в заявлении ВС Ирана.





Это заявление последовало после того, как в четверг Иран заявил, что беспилотники ударили по авианосцу. Это утверждение быстро опровергли американские официальные лица, заявив, что нет никаких доказательств того, что корабль был поражен, пишет "Синьхуа"





Между тем сообщается, что при ударе США и Израиля рядом со школой для мальчиков в иранском Казвине погиб ребенок, пишет РИА Новости





Иранские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен как момент взрыва рядом со школой, так и обстановка на школьной площадке и в самой школе. На видео показано, как ребенок падает после того, как в него, предположительно, отлетел посторонний предмет.





Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале совместной военной операции и нанесли серию ударов по территории страны. По данным СМИ, причиной операции стал кризис вокруг переговоров по ядерной программе Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. По информации иранских СМИ, он был убит утром 28 февраля в своей резиденции в Тегеране. После его гибели власти страны объявили 40 дней национального траура.



