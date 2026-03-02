01.03.2026, 10:31 30666
Иранские СМИ подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи
Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля
Рассказать друзьям
Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля. Эту информацию подтвердили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, сообщает РБК.
Хаменеи "был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима в утро понедельника, девятого числа месяца эсфанд", - написало Mehr.
Fars сообщило, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. Его убили рано утром 28 февраля, пишет агентство.
Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.
Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и огромный народный басидж будут мощно продолжать путь своего вождя и стойко противостоять внутренним и внешним заговорам, а также наказывать нарушителей суверенитета исламской родины", - говорится в заявлении КСИР после смерти лидера.
Это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства", - говорится в заявлении правительства Ирана, цитирует IRNA.
На фоне подтверждения смерти Хаменеи граждане Ирана начали спонтанно двигаться от мечетей к Тегеранскому университету и площади Энкалаб, пишет Mehr.
Ранее о смерти Хаменеи написал президент США Дональд Трамп. "Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв", - заявил он в соцсети Truth Social. О гибели аятоллы также сообщили ряд западных СМИ со ссылкой на израильские источники. Иранские агентства ранее опровергали смерть лидера. Агентство Fars писало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток Хаменеи.
При этом на фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: "Во имя Нами Хайдера (мир ему)". Публикация сопровождалась фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.
Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, великим аятоллой его провозгласили в 1994 году. Он неоднократно критиковал американские власти и называл США "символом тирании против всего человечества".
новости по теме
01.03.2026, 18:50 18646
Эскалация на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.
28 февраля Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
По данным Минтранспорта РК, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
В авиакомпании Air Astana сообщили о временном размещении пассажиров, застрявших из-за приостановки рейсов на Ближний Восток: в Дохе - 174 человека, в Дели - 231 пассажир (рейс Алматы-Дубай), в Дубае - 330 человек. Пассажирам предоставлено размещение в гостиницах сроком на сутки, далее предусмотрены специальные тарифы.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
01.03.2026, 11:56 27471
Число погибших при атаке на начальную школу в Иране возросло до 148
95 человек получили ранения
Рассказать друзьям
Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших учениц при атаке на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб возросло до 148, 95 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что более 100 детей погибли в результате удара США и Израиля по школе в Иране, число жертв среди гражданского населения продолжает расти.
Напомним, вчера Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока.
01.03.2026, 10:31 28321
Иран перекрыл Ормузский пролив - СМИ
Этот пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти
Рассказать друзьям
Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иранское агентство "Тасним" сообщило о перекрытии Ираном стратегического Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами, сообщает Интерфакс.
Тасним" ссылается на источники, которые утверждают, что коммерческие суда получают сообщения от Корпуса стражей исламской революции о запрете прохода через пролив.
В министерстве транспорта США призвали транспортные суда не приближаться к Персидскому заливу, сообщают западные СМИ. Согласно рекомендации, все коммерческие суда, работающие в США, должны соблюдать дистанцию в 30 морских миль от американских военных кораблей, чтобы снизить риск того, чтобы их приняли за угрозу".
Эмиратское издание The National в свою очередь сообщает, что ряд судов получил предупреждение от ВМС Ирана не следовать курсом через Ормузский пролив.
Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.
Аналитики ожидают резкого роста цены на нефть на торгах в понедельник. Цена на нефть марки Brent пока держится на уровне порядка семидесяти долларов за баррель.
28.02.2026, 16:59 48711
На юге Ирана из-за атаки на школу погибли десятки детей
Сообщается о более чем пятидесяти погибших
Рассказать друзьям
Тегеран. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших учениц начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на юге Ирана возросло до 40, еще 48 учениц пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr.
Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели 24 детей.
Дополнено 28.02.2026, 17.20
Позже стало известно, что число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля возросло до 51, еще 60 человек получили ранения.
Напомним, сегодня Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока. Сообщается об одном погибшем в Абу-Даби в результате падения обломков сбитой ракеты.
28.02.2026, 14:36 52266
Удары Израиля и США по Ирану: Тегеран ответил ракетными атаками
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Рассказать друзьям
Тегеран. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Иерусалиме прозвучали взрывы на фоне ответной атаки Ирана на американо-израильские удары, об этом сообщает РБК со ссылкой на The New York Times и Al Jazeera.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля сообщила о двух волнах ракетных запусков со стороны Ирана. По всей стране звучат сирены, граждан призвали не покидать укрытия.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю, Тегеран запустил ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию против Ирана, пишет РИА Новости.
Иранские СМИ сообщают о "десятках баллистических ракет", выпущенных по Израилю.
Также сообщается, что ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания пятого флота США в Бахрейне. В Министерстве обороны Катара заявили об отражении нескольких атак на территорию страны из Ирана. По данным РБК, звуки взрывов также слышны в Абу-Даби и Дубае, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Кувейте. В Абу-Даби в результате падения обломков сбитой ракеты погиб человек.
Американские базы в Иордании также стали целями ударов в Иордании, сообщает РИА Новости.
Звуки взрывов прогремели в Кувейте, сработали сигналы воздушной тревоги, сообщил телеканал Al Jazeera.
Между тем звуки взрывов не прекращают звучать в центральной части Тегерана, где активированы системы ПВО.
Дополнено 28.02.2026, 16.40
Все военные базы США в Ближневосточном регионе являются законными целями для ВС Ирана, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, информирует РИА Новости.
Все военные базы США в Ближневосточном регионе являются законными целями для ВС Ирана, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, информирует РИА Новости.
Как сообщалось ранее, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике.
28.02.2026, 13:11 54651
Трамп заявил о масштабной военной операции против Ирана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Вашингтон. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский президент Дональд Трамп объявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.
Трамп обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, сообщает РБК.
Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру", - заявил он.
Президент США добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. 26 февраля прошел новый раунд переговоров, как писала The Wall Street Journal, Тегеран отверг ключевые требования Вашингтона - закрыть три объекта ядерной программы и передать США обогащенный уран.
Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена", - пообещал глава Белого дома.
Он также признал, что рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике, пишет РИА Новости.
Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции, я заявляю сегодня вечером, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или же, в качестве альтернативы, вас ждет верная смерть. Поэтому сложите оружие", - объявил глава Белого дома в своем обращении.
Обращаясь к гражданам Ирана, президент США призвал их оставаться в укрытиях, поскольку "бомбы будут падать везде".
Между тем, по сообщениям СМИ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракет со стороны Ирана.
Также сообщается, что в городах Ирана прогремела новая волна взрывов. Ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг.
28.02.2026, 11:32 56446
Израиль нанес удары по Ирану Дополнено
Фото: Кадр из видео из соцсетей
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль", - цитирует главу Минобороны Израиля РБК.
Кац объявил чрезвычайное положение в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах и уведомлениях о том, что израильтянам необходимо находиться поблизости от укрытий. В Израиле запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисе, за исключением основных секторов.
В Тегеране прогремели три взрыва. Несколько ракет упали на Университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Рядом находится резиденция лидеров Ирана - дворец Саадабад.
Сообщается о новых взрывах в иранской столице.
Дополнено 28.02.2026, 12.35
В результате атак пострадали гражданские лица, сообщают СМИ.
Дополнено 28.02.2026, 16.40
В результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана погибли 24 ученика начальной школы для девочек, сообщает РИА Новости.
27.02.2026, 17:40 60646
Глава Всемирного экономического форума в Давосе покинул пост из-за связей с Эпштейном
Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке
Рассказать друзьям
Вашингтон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде уходит в отставку на фоне обнародования информации о его связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает корреспондент агентства.
Бренде покинул пост главы ВЭФ в Давосе через несколько недель после того, как руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов с Эпштейном. Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 09:132891Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ 02.03.2026, 11:062261Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 09:481696Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии 24.02.2026, 18:56482031ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30397331Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 25.02.2026, 20:55289861В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок 24.02.2026, 12:00279586Сирены включат в Алматы в среду 25.02.2026, 13:25255381Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном 03.02.2026, 11:582123486В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002123066Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022122646Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352121086В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262107141Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?