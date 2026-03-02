01.03.2026, 10:09 64511
День благодарности отмечается в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем благодарности! Этот праздник олицетворяет идущие из глубины веков ценности нашего народа - взаимное уважение, милосердие, солидарность. Благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, укрепляя доверие и единство. Быть благодарным к окружающим тебя людям - это значит быть готовым прийти к ним на помощь в трудное время, оказать им духовную поддержку", - сказал президент.
Он отметил, что в это неспокойное время такая традиция особенно важна.
В этот день мы выражаем признательность старшему поколению, которое сохранило страну в годы тяжелых испытаний и передало нам богатое наследие. Мы благодарим педагогов, врачей, работников культуры, предпринимателей, представителей рабочих профессий, полицейских, пожарных, спасателей и всех, кто своим честным трудом вносит весомую лепту в развитие страны. Особые слова благодарности адресую молодежи, волонтерам. Активная гражданская позиция, стремление приносить пользу обществу, готовность помогать нуждающимся являются ярким проявлением Созидательного и Ответственного патриотизма", - подчеркнул глава государства.
Президент сообщил, что Казахстан вступил в период исторической по своему масштабу трансформации. Проект новой народной Конституции, представленный на республиканский референдум, призван усилить систему защиты прав человека, повысить эффективность и ответственность институтов власти, укрепить нашу священную Независимость и Суверенитет. Новая Конституция - это прочная основа нашего будущего, которую мы закладываем вместе.
День благодарности напоминает нам, что судьба страны находится в руках каждого гражданина, поскольку успех намеченных преобразований зависит от нашей сплоченности, зрелости и осознанной гражданской позиции. Опираясь на принципы Закона и Порядка, солидарности, единства и уважения к традициям, мы сможем построить Сильный, Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан. Убежден, что, укрепляя согласие и взаимное доверие, мы достигнем новых высот во имя процветания нашей Родины - Республики Казахстан. Желаю всем соотечественникам благополучия и успехов!" - сказал президент.
Напомним, праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.
новости по теме
01.03.2026, 18:28 42131
В Минтранспорта Казахстана обсудили меры по вывозу граждан из стран Ближнего Востока
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан прошло заседание оперативного штаба по ситуации в странах Ближнего Востока. В состав штаба входят представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, Казаэронавигации, авиакомпаний "Эйр Астана", Fly Arystan, SCAT и VietJet Казахстан.
В ходе заседания были обсуждены текущая ситуация в странах Ближнего Востока, меры поддержки пассажиров отмененных рейсов, планы авиакомпании по возвращению пассажиров в Казахстан с использованием альтернативных и безопасных авиамаршрутов.
В настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.
Также по расписанию полетов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов.
Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран. Дальнейшие действия будут прорабатываться в координации с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.
В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" организована круглосуточная работа call-центра:
+7 7172 77 98 21
+7 7172 79 82 13
+7 7172 79 82 14
По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:
Air Astana
+7 727 244 44 77
+7 7172 58 44 77
+7 702 702 44 77
FlyArystan
+7 727 331 10 10
WhatsApp +7 702 702 02 27
SCAT Airlines
+7 7252 99 88 80
Qazaq Air
+7 727 356 14 14
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
+7 7172 702 999
Международный аэропорт Алматы
+7 727 228 00 19
01.03.2026, 17:56 43826
Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации - МИД РК
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне обострения военно-политической ситуации в странах Ближнего Востока прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан РК из зон эскалации. Дополнительные разъяснения будут доводиться через официальные ресурсы МИД и загранучреждений РК, а также рассылку через приложение в Kaspi Travel. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к введенным ограничениям", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, на сегодняшний день информация о пострадавших среди граждан Республики Казахстан не поступала.
Министерство иностранных дел Казахстана обеспечивает круглосуточное взаимодействие с компетентными государственными органами и властями зарубежных государств. Загранучреждения РК в соответствующих странах переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам. Актуализируются списки находящихся в регионе граждан, включая транзитные зоны. Созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на интересующие их вопросы и информацию по ситуации в стране, в т.ч. рекомендации.
В МИД и загранучреждениях РК открыты линии экстренной связи.
Продолжается сбор информации о количестве наших граждан, находящихся в зоне эскалации. При этом важно отметить, что точное количество граждан, находящихся в том числе в транзитных зонах, назвать затруднительно", - пояснили в МИД.
Сотрудниками диппредставительств РК совместно с туристическими компаниями оказывается содействие в вопросе размещения граждан, находящихся в аэропортах и транзитных зонах.
Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления. В этой связи настоятельно просим внимательно следить за официальными сообщениями на ресурсах МИД и загранучреждений РК", - отметили в министерстве.
Как сообщили в авиакомпании Air Astana, в связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток компания предпринимает комплекс мер по поддержке пассажиров, оказавшихся в этом регионе.
На текущий момент предоставлено временное размещение в гостиницах за счет авиакомпании следующему количеству пассажиров: Доха: 174 пассажира; Дели: 231 пассажир (рейс Алматы - Дубай); Дубай: 330 пассажиров", - проинформировали в авиакомпании, отметив, что обеспечено размещение пассажиров сроком на одни сутки.
Авиакомпания договорилась с гостиницами Flora Al Barsha и Flora Creek в Дубае о предоставлении специальных тарифов для пассажиров Air Astanа по истечении суток бесплатного проживания. Для организации дальнейшего пребывания, получения юридической помощи или решения вопросов репатриации пассажирам необходимо в ближайшее время обратиться по номерам экстренной связи горячих линий загранучреждений РК, опубликованным на сайте МИД РК", - заявили в компании.
01.03.2026, 10:43 59656
Токаев поздравил председателя президиума Боснии и Герцеговины
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу по случаю Дня независимости Боснии и Герцеговины, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество между Астаной и Сараево, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран.
28.02.2026, 16:01 99571
Токаев поручил срочно разработать план экстренных мер из-за ситуации вокруг Ирана
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.
Как сообщалось ранее, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока.
27.02.2026, 20:28 137326
Казахстан временно запретит экспорт битума
Фото: CASPI BITUM/Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов представил итоги работы нефтегазового сектора за прошлый год и стратегические задачи на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря вводу в эксплуатацию проектов расширения на месторождении Тенгиз объем экспорта нефти по итогам 2025 года достиг 78,7 млн тонн, что на 11,6% превысило плановые показатели, при этом основной прирост обеспечил Каспийский трубопроводный консорциум, прокачавший 64,8 млн тонн", - проинформировали в министерстве.
Параллельно с развитием традиционных маршрутов Казахстан продолжает укреплять направление Баку - Тбилиси - Джейхан, объемы по которому планируется увеличить с текущих 1,2 млн до 2,2 млн тонн в год по договоренности с азербайджанской стороной.
Сектор нефтепереработки также продемонстрировал рост: в 2025 году было переработано 18,4 млн тонн нефти, что позволило выпустить 15,47 млн тонн нефтепродуктов и увеличить мощности завода CaspiBitum до 1,5 млн тонн в год", - рассказали в Министерстве энергетики.
Как отметил Ерлан Аккенженов, в планах на 2026 год ведомство ставит задачу сохранить объем переработки на уровне 18,2 млн тонн и производства нефтепродуктов на отметке 15,49 млн тонн, при этом особый приоритет будет отдан ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн.
В ближайший период начнется активная фаза расширения мощностей действующих заводов: "ПетроКазахстан" (с 6 до 12 млн тонн), Павлодарский нефтехимический завод (с 5,5 до 9 млн тонн) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (с 5,5 до 6,7 млн тонн), а для полного обеспечения внутреннего рынка дорожного строительства будет введен временный запрет на экспорт битума", - сказал министр.
Сообщается, что по итогам прошлого года объем производства нефтегазохимической продукции достиг 619 тысяч тонн, что на 4,9% превысило плановые показатели. Знаковым событием стал старт строительства двух проектов: завода по производству полиэтилена мощностью 1250 тысяч тонн в Атырауской области и завода по производству алкилата мощностью 100 тысяч тонн в Павлодарской области. На 2026 год производство продукции НГХ запланировано на уровне 600 тысяч тонн.
В 2025 году таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов.
27.02.2026, 19:11 146651
Президент принял посла США в Казахстане
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в РК Джули Стаффт, сообщает Акорда.
Президент с удовлетворением отметил текущую высокую динамику казахско-американского политического диалога на высшем уровне, способствующего укреплению многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Обсужден ход реализации наиболее важных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения тесной координации на уровне профильных ведомств двух стран для достижения практических результатов", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках Совета мира.
Отмечается, что посол США Джули Стаффт выразила глубокую признательность за активное участие и усилия Казахстана в продвижении благородных целей данной организации.
27.02.2026, 18:32 147981
МИД рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в Иран из-за напряженной обстановки
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Республики Казахстан порекомендовало гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Ирана до стабилизации обстановки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Гражданам Казахстана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендуем покинуть страну, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей. Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения", - проинформировали в МИД.
Отмечается, что дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.
Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане.
Министерство иностранных дел РК:
+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат, в будние дни - с 19:00 до 09:00, в выходные дни - круглосуточно);
+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы).
Посольство РК в Иране (Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);
Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, № 83
(83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).
Электронная почта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com
Генеральное консульство РК в городе Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);
Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина
(Edalat 97, Gorgan).
Электронная почта: gorgan@mfa.kz
Консульство РК в городе Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);
Адрес: г. Бандер Аббас, ул.Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7
(1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).
Электронная почта: kzvisabnd@gmail.com
27.02.2026, 17:01 127546
Казахстан ратифицировал соглашение о допустимых габаритах транспорта в странах ЕАЭС
Документ направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщает Акорда.
Документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС. Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Акорде, основными целями соглашения являются:
- эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;
- повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;
- обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;
- повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение качества транспортных услуг.
Принятие указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев ратифицировал соглашение с фондом ОРЕС и договор между ЕАЭС и Монголией.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 09:132891Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ 02.03.2026, 11:062261Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 09:481696Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии 24.02.2026, 18:56482031ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30397331Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 25.02.2026, 20:55289861В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок 24.02.2026, 12:00279586Сирены включат в Алматы в среду 25.02.2026, 13:25255381Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном 03.02.2026, 11:582123486В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002123066Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022122646Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352121086В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262107141Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?