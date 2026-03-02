День благодарности отмечается в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан прошло заседание оперативного штаба по ситуации в странах Ближнего Востока. В состав штаба входят представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, Казаэронавигации, авиакомпаний "Эйр Астана", Fly Arystan, SCAT и VietJet Казахстан.





В ходе заседания были обсуждены текущая ситуация в странах Ближнего Востока, меры поддержки пассажиров отмененных рейсов, планы авиакомпании по возвращению пассажиров в Казахстан с использованием альтернативных и безопасных авиамаршрутов.





В настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.





Также по расписанию полетов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов.





Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран. Дальнейшие действия будут прорабатываться в координации с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.





В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" организована круглосуточная работа call-центра:





+7 7172 77 98 21





+7 7172 79 82 13





+7 7172 79 82 14





По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:





Air Astana





+7 727 244 44 77





+7 7172 58 44 77





+7 702 702 44 77





FlyArystan





+7 727 331 10 10





WhatsApp +7 702 702 02 27





SCAT Airlines





+7 7252 99 88 80





Qazaq Air





+7 727 356 14 14





Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"





+7 7172 702 999





Международный аэропорт Алматы





+7 727 228 00 19