17.02.2026, 18:24 39011
Токаев ратифицировал соглашение с фондом ОРЕС и договор между ЕАЭС и Монголией
Фото: Акорда
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ратифицировал рамочное соглашение с Фондом международного развития ОРЕС по организации операций в частном секторе и временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Монголией - с другой стороны, сообщает Акорда.
Как ранее проинформировали в сенате парламента, ратификация рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС сформирует устойчивую правовую основу для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов фонда ОРЕС.
Закрепляется самостоятельность фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.
Также фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов.
Основные положения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией предусматривают:
- снижение или обнуление ввозных пошлин по широкому перечню товаров: зерно, мясо птицы, молочная продукция, масла, кондитерские изделия, металлургическая и химическая продукция, транспортные средства и так далее;
- сотрудничество охватывает таможенную сферу, электронную торговлю, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры;
- положения соглашения соответствуют правилам ВТО и направлены на развитие устойчивых торговых связей;
- документ заключен сроком на три года с возможностью продления.
18.02.2026, 12:00 1616
Президент Казахстана посетит США с рабочим визитом
Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 февраля 2026 года по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Акорда.
Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе", - говорится в сообщении.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.
Ранее Токаев подчеркнул важность инвестиционного взаимодействия Казахстана и США.
18.02.2026, 11:44 2556
Подготовка к паводкам: в водохранилищах Казахстана свободная емкость составляет более 14 млрд кубометров
Приток ожидается в пределах 13,9 млрд кубометров
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках подготовки к паводковому периоду Министерством водных ресурсов и ирригации проводится работа по обеспечению свободной емкости в водохранилищах северных, центральных, западных и восточных областей Казахстана. Водохранилища южных регионов работают в режиме накопления, сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент крупные водохранилища на севере страны наполнены в среднем на 70%, водохранилища в центральном Казахстане - на 68%. По западным регионам данный показатель составляет 48%, по восточным - 86%. На сегодня общая свободная емкость в крупных водохранилищах страны составляет свыше 14,3 млрд кубометров при ожидаемом притоке в пределах 9,1-13,9 млрд кубометров.
Кроме того, ведется работа с сопредельными государствами. Совместно с РФ в 2025 году была создана рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. В начале текущего месяца состоялось совещание по подготовке к 4-му заседанию рабочей группы. Окончательный прогноз водности по бассейну реки Жайык будет предоставлен в начале марта. По предварительным данным российской стороны, в паводковый период из Ириклинского водохранилища планируется сбрасывать не более 200 кубометров в секунду.
Совместно с КНР действует система экстренного информирования и контроля качества трансграничных вод, включая учения и проверку каналов связи, по определенным гидрологическим постам.
Проведен осмотр гидротехнических сооружений. Эксплуатирующим организациям выданы рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Согласно данным рекомендациям выполнены текущие ремонтные работы на 39 гидротехнических сооружениях. Завершен капитальный ремонт Чарского водохранилища в области Абай, водохранилища "Акжар" в городе Шымкент, плотины "Шолак" в Актюбинской области, а также реконструкция плотины в селе Степное Костанайской области.
Одним из основных требований обеспечения безопасности гидротехнических сооружений является требование о проведении многофакторных обследований. В 2025 году проведены многофакторные обследования 56 гидротехнических сооружений.
В 10 областях страны были созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями, что довело их число до 16. На сегодня в данных предприятиях работают 1193 человек, обслуживаются 846 объектов.
Для подготовки русел рек к прохождению повышенных объемов воды была разработана Дорожная карта по санации участков рек близ населенных пунктов на 2025-2027 годы. На сегодня выполнена очистка и углубление 166,98 км русел рек. Из них 15 км - в области Абай, 126,6 км - в Атырауской области, 17,8 км - в Акмолинской области, 4,4 км - в Карагандинской области, 2,1 км - в Костанайской области, 1,08 км - в Северо-Казахстанской области. В этом году планируется проведение санации в 6 областях на участках общей протяженностью 192,55 км.
Ведется активная подготовка к весеннему паводку. Подготовлена спецтехника и инертные материалы, осуществляется обмен данными с сопредельными странами. Каждые 10 дней проводится расчет оптимального режима работы водохранилищ. Комплекс предпринятых мер позволят обеспечить готовность водохозяйственных сооружений к приему и безопасному пропуску паводковых вод. Министерство ведет ежедневный мониторинг за водохозяйственной обстановкой, совместно с акиматами продолжается системная работа по снижению паводковых рисков и обеспечению безопасности населения и инфраструктуры", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
17.02.2026, 12:35 58961
Базу потенциально пострадавших от мошенников будут формировать операторы связи в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана разработал проект постановления, согласно которому базу потенциально пострадавших от мошенников будут формировать операторы связи, передает корреспондент агентства.
В частности, проектом предусматривается:
- расширение состава участников Антифрод-центра Национального банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
- закрепления порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального банка;
- алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:
- по множественным кредитным заявкам;
- операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества;
- формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.
Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера в связи с принятием ряда законов Республики Казахстан", - говорится в описании документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее Антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге.
17.02.2026, 12:26 60206
В Казахстане упростили порядок исправления персональных данных пассажиров в авиабилетах
Речь идет о билетах на рейсы казахстанских авиакомпаний
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе прокуратуры упрощен порядок исправления персональных данных авиапассажиров, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Анализ обращений граждан показал, что многие штрафы взимались за незначительные ошибки в фамилии, имени и отчестве при оформлении авиабилетов. В 2025 году авиакомпания АО "Qazaq Air" (ныне - Vietjet Qazaqstan) исправила данные 3815 пассажиров, большинство - опечатки до двух букв. Авиационной транспортной прокуратурой Астаны проведена встреча с руководством авиакомпании, по итогам которой с начала 2026 года внедрен новый порядок, бесплатной корректировки ошибок до двух букв в ФИО", - проинформировали в прокуратуре.
17.02.2026, 10:06 66611
Президент РК направил телеграмму поздравления генсекретарю центрального комитета Компартии Вьетнама
Фото: Акорда
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Он поздравил То Лама с праздником Тет - Новым годом по вьетнамскому календарю, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного и надежного партнера в Юго-Восточной Азии, а также придают большое значение расширению стратегического партнерства, основанного на узах дружбы и взаимопонимания.
Президент выразил готовность совместными усилиями вывести многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.
Президент пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному вьетнамскому народу - благополучия и процветания.
Напомним, 17 февраля начался год Красной Лошади по лунному календарю.
16.02.2026, 19:36 96926
Назначен руководитель управления госзакупок Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима области Ернат Байгалык назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области, сообщили в пресс-службе акимата региона.
В разные годы Ернат Байгалык занимал должности начальника отдела налогового управления Алмалинского района, старшего специалиста - главного контролера инспекции финансового контроля по Алматинской области, начальника отдела и заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области, члена комиссии по проверкам по Алматинской области. Также он работал руководителем службы внутреннего аудита и заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области.
16.02.2026, 17:32 103941
Граждане сделают свой выбор - Токаев о референдуме по новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения победителей международного турнира UAE SWAT Challenge 2026 отметил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции, сообщает Акорда.
Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте Основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея справедливого Казахстана, принцип "Закон и порядок" нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике - наш общий гражданский долг. Новый Основной закон должен открыть путь к долгосрочному процветанию страны", - заявил глава государства.
По его словам, силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа.
Глава государства считает, что сотрудники специальных подразделений и военнослужащие всегда и везде должны быть примером строгой дисциплины, воинского профессионализма, готовности к решительным действиям для защиты интересов государства.
Нынешняя сложная, нестабильная геополитическая обстановка требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности государства, в том числе с точки зрения военно-технического оснащения нашей армии. Поэтому государство уделяет повышенное внимание комплексной модернизации и всестороннему технологическому переоснащению военно-силового блока. Ваш успех на этих соревнованиях - это результат системного развития силовых структур Казахстана, высокой моральной и физической подготовки военнослужащих. Уверен, ваше беззаветное служение нашей Родине, ваша верность присяге будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана", - полагает президент.
Кроме того, указом главы государства группа офицеров и военнослужащих, вернувшихся с победой с международных соревнований UAE SWAT Challenge 2026, награждена орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и благодарностью президента Республики Казахстан.
На церемонии награждения также выступили участники турнира UAE SWAT Challenge 2026 Нурсултан Сапаров, Дарина Билденова, Максим Бухметов и Наталья Местоева.
Ранее был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению референдума.
16.02.2026, 17:15 103246
Искаков назначен первым вице-министром культуры и информации Казахстана
Фото: primeminister.kz
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Канат Искаков назначен на должность первого вице-министра культуры и информации, сообщает пресс-служба правительства РК.
Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы. В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе парламента РК, секретариате государственного секретаря РК администрации президента РК, в центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.
Также занимал должности заведующего сектором пресс-службы администрации президента РК и председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
Ранее Мурат Нуртлеу был назначен специальным помощником по вопросам инвестиций.
