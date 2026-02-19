Избиение солдата-срочника в Жамбылской области: в Минобороны рассказали о состоянии пострадавшего
По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны рассказали о состоянии солдата-срочника, который получил травму в результате избиения, передает корреспондент агентства.
Военнослужащий срочной службы рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.
В министерства заверили, что пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
На момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", - заявил начальник отделения челюстно-лицевой хирургии военно-клинического госпиталя Владислав Мусатов.
По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан. Для полного восстановления ему предоставляют отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.
Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.