В Казахстане услуги такси подорожали на 17%

Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2025 года казахстанские такси перевезли 174,5 млн пассажиров - в 2,4 раза больше, чем годом ранее, и в 3,5 раза больше, чем за январь-декабрь 2023 года. Рост носит устойчивый характер и не является разовым всплеском. Для сравнения: в январе 2026 года было перевезено 22,9 млн человек - в 2,1 раза больше, чем в январе 2025 года. Таким образом, тенденция сохраняется и в начале текущего года, сообщает energyprom.kz





Рынок такси в Казахстане крайне неравномерно распределен по регионам (напомним, речь идет именно об официальных данных). В Алматы и Астане за январь-декабрь прошлого года суммарно перевезли 60,7 млн человек из всех 174,5 млн пассажиров по стране, то есть более трети общего пассажиропотока. Лидером стал Алматы: 33,2 млн человек. Астана заняла второе место: 27,6 млн человек. Следом идут Алматинская (13,7 млн человек) и Мангистауская (12,1 млн человек) области, а также Шымкент (10,4 млн человек).





Меньше всего пассажиров было перевезено на такси в Улытауской области: лишь 1,4 млн человек за январь-декабрь 2025 года. Следом идут Северо-Казахстанская (2,7 млн человек) и Восточно-Казахстанская (3,5 млн человек) области. Эти регионы отличаются меньшей плотностью населения и слабее охвачены агрегаторами такси.





Совокупный доход предприятий такси по всему Казахстану за январь-декабрь 2025 года составил 186,1 млрд тенге. Из них почти половина - 46,6% всех доходов в секторе совокупно сформировали лишь два города - Алматы (47,4 млрд тенге) и Астана (39,4 млрд тенге). Значительные объемы также пришлись на Алматинскую (16,7 млрд тенге) и Карагандинскую (9,4 млрд тенге) области.





Средний чек одной поездки в такси по итогам 2025 года составил 1,1 тыс. тенге по Казахстану. В Алматы и Астане ожидаемо наблюдались один из самых высоких показателей: 1,4 тыс. тенге в каждом из городов. Дороже всего поездка в такси обходилась в Карагандинской области (средний чек - 1,5 тыс. тенге), а дешевле всего - в Кызылординской (540 тенге).





Услуги такси в РК по итогам декабря прошлого года подорожали на 1,8% за месяц. На протяжении 2025-го цены повышались почти ежемесячно. Единственным исключением стал август, когда было зафиксировано снижение, но лишь на 0,3%. Самый резкий скачок произошел в июне: сразу на 4,7% за месяц.





За год цены увеличились на 17%, а годом ранее был отмечен рост на 8,4%. В региональном разрезе наибольшее удорожание поездки в такси было отмечено в Туркестанской области: сразу на 42,9%. Следом идут Акмолинская и Жетысуская области: на 37,7% и на 21,2% соответственно.





Единственным регионом, где цены услуги на такси не изменились, стала Павлодарская область. Наименьшее удорожание наблюдалось в Актюбинской (на 2,7%), Западно-Казахстанской (на 3,3%) и Северо-Казахстанской (на 3,4%) областях.