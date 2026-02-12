11.02.2026, 13:47 90816
Где построят четвертый казахстанский НПЗ
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить четвертый казахстанский нефтеперерабатывающий завод, передает корреспондент агентства.
Есть вероятность того, что он будет построен в Улытаусткой области. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты. Поэтому, как только будут известны технические детали, характеристики и локация, об этом будет сообщено дополнительно", - заявил Кайырхан Туткышбаев.
Напомним, вчера на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, являясь одним из крупнейших нефтедобывающих государств, продолжает испытывать зависимость от импорта нефтепродуктов. При годовой добыче около 100 млн тонн нефти внутри страны перерабатывается лишь порядка 18 млн тонн. Президент отметил, что правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ - правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить.
