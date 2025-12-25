24.12.2025, 17:39 48846
Глава государства поручил рассмотреть вопросы строительства нового аэропорта в Астане и НПЗ
Фото: Depositphotos
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на совещании по развитию Астаны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос строительства нового аэропорта в столице и нового нефтеперерабатывающего завода.
Для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта. Поручаю правительству совместно с акиматом тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения", - сказал Токаев.
Он напомнил, что ранее осуждался вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта. Но в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива, что может негативно сказаться на развитии авиахабов.
Правительству нужно принять конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива. Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод. Конечно, у этого предложения есть и положительные, и отрицательные стороны. Правительству необходимо обозначить свою позицию по данному вопросу и выработать практическое решение", - отметил он.
Президент также подчеркнул, что интенсивная застройка столицы и увеличение транспортного потока представляют определенную угрозу для безопасности граждан, особенно детей.
За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, 5 - погибли. Жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов, ограничителей скорости и предупреждающих знаков между жилыми массивами. По какой причине это происходит, никто не знает. Не теряет актуальности вопрос освещения дворов, которому я уделяю первостепенное значение. Особое внимание необходимо обратить на регулирование движения грузовых автомобилей вблизи жилых домов и учебных заведений. Пора решить еще одну наболевшую проблему - нехватку парковочных мест. В этом деле можно использовать передовой зарубежный опыт. В частности, можно было бы начать строительство многоуровневых парковок", - сказал Токаев.
Также, говоря о дорожно-транспортной инфраструктуры, президент отметил нехватку в Астане общественного транспорта, низкое качество дорожного покрытия и дал соответствующие поручения.
24.12.2025, 20:42
Президент посетил образовательные и спортивные объекты столицы
Фото: Акорда
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил ряд образовательных и спортивных объектов в Астане, сообщили в пресс-службе Акорды.
В многофункциональном комплексе Tanym глава государства осмотрел учебные классы, коворкинг, бассейн и мастерские, рассчитанные на развитие талантов и творческих способностей детей.
Президенту рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, создан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи. Цель проекта - дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту", - рассказали в Акорде.
В школе New Generation School Astana президент ознакомился с условиями обучения по естественно-математическому и социально-гуманитарному направлениям, а также спортивной и учебной инфраструктурой для 1320 учеников.
В Центре инклюзивного спорта Токаев осмотрел спортивные, медицинские и реабилитационные блоки для людей с ограниченными возможностями и подчеркнул важность их интеграции в общество.
Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями. Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта. Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования", - говорится в сообщении.
24.12.2025, 18:55
В погоне за объемами страдает качество - Токаев потребовал усилить ответственность застройщиков
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания по развитию Астаны президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность строительных компаний, сообщает Акорда.
Нужно обеспечить качество строящегося жилья. Астана лидирует в стране по темпам строительства. С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество", - сказал президент.
Он отметил, что наглядными примерами низкого качества строительства стали недавние трагические случаи, связанные с падением облицовки дома и пассажирского лифта.
Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности - настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику. Правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах - от проектирования до сдачи объектов. Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ", - заявил Токаев.
Глава государства поручил акимам регионов создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния.
Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз", - поручил президент.
Напомним, в Министерстве промышленности и строительства сообщалось, что проверять здания после трагедии в Астане не планируется.
Также в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался о переработке мусора в Казахстане.
Нам требуется ускорить формирование современной системы переработки отходов. Такие проекты активно прорабатываются в Астане, Алматы и Шымкенте. Они предусматривают утилизацию до полутора тысяч тонн отходов в сутки с одновременным производством электроэнергии", - отметил президент.
По его словам, всего по стране запланирована реализация более 40 проектов по утилизации отходов.
Важно также обратить внимание на развитие сортировочных мощностей и мусорных полигонов. Международный опыт показывает, что откладывание этих вопросов в "долгий ящик" оборачивается серьезными экологическими проблемами и отражается на качестве жизни людей. Поэтому правительству следует принять исчерпывающие меры в этом направлении", - подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что строительство заводов по утилизации отходов начнут в 2026 году в трех городах Казахстана.
24.12.2025, 18:24
Токаев освободил от должности замминистра обороны
Фото: gov.kz
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Бурамбаев покинул должность заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Акорды.
Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан" - говорится в сообщении.
Бурамбаева назначили на этот пост в августе 2025 года.
24.12.2025, 17:08
Президент поручил ускорить внедрение Smart City и распространить платформу по стране
Система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на совещании по развитию Астаны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать платформу, аналогичную Smart City, во всех городах страны.
Ранее по моему поручению в Астане был запущен проект Smart City. В ближайшее время начнет работу центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности", - рассказал президент.
Он поручил акиму столицы завершить реализацию данного проекта в кратчайшие сроки. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития президент поручил координацию инициативы во внедрению аналогичных платформ во всех городах страны.
Глава государства в своем выступлении отметил необходимость формирования гармоничного городского пространства.
Создание максимально комфортных условий для жизни и работы граждан должно быть главным приоритетом для акимов всех уровней. У столицы особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики. В этом плане в Астане уже достигнуты определенные результаты, сформирован единый подход к развитию городской среды. Данный момент был замечен главами государств во время мировых саммитов, которые были проведены здесь летом нынешнего года. Председатель Си Цзиньпин высказал хорошую оценку, сказал, что наш город значительно улучшил свой облик. Это говорит о том, что даже такие крупные руководители мировых держав обращают внимание на состояние наших городов, посещая Казахстан. Это обязательно надо иметь в виду", - отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Астана "не должна быть городом, где наводят лоск только на центральных улицах".
Надо заглядывать и за фасады. Для того чтобы украшать город, нам нужно помимо бюджетных привлекать частные средства в качестве спонсорских. Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину", - предупредил президент.
Он поручил активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега.
Вопросы благоустройства всегда будут волновать граждан. Это понятно, они имеют право говорить об этом. Но и акимат должен требовать высокую культуру со стороны граждан, проживающих постоянно в нашей столице и посещающих ее", - добавил он.
24.12.2025, 16:32
Госаудит в Алматы: нарушения в строительстве и транспортной сфере на миллиарды тенге выявила ВАП
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов озвучил итоги государственного аудита в Алматы.
Как отметил председатель ВАП, аудит еще находится на стадии завершения, он охватывает 15 организаций и средства в размере 1,6 трлн тенге.
Аудитом установлены отдельные нарушения и проблемы. Например, управлением строительства с 2022 года в микрорайоне Жас-Канат не завершены 7 жилых комплексов, а также не переданы в жилфонд 12 введенных в эксплуатацию ЖК на сумму 13,3 млрд тенге.
Причина в отсутствии благоустройства прилегающей территории. Принятие своевременных мер по завершении позволило бы обеспечить жильем почти 1,5 тыс. очередников", - сказал Алихан Смаилов.
Кроме того, управлением городской мобильности допущены многочисленные нарушения при выплате субсидий перевозчикам. Всего необоснованно выплачено 2,3 млрд тенге.
Алматыэлектротранс" также оплатило административные штрафы водителей на 260 млн тенге. Хотя не должно было этого делать", - отметил председатель ВАП.
Также на момент аудита не эксплуатировались 628 новых автобусов общей стоимостью 64 млрд тенге. Причина в длительном оформлении документов из-за задолженностей по штрафам.
По завершении аудита будем проводить заседание. В зависимости от характера нарушений к ответственности будут привлечены соответствующие должностные лица", - заключил Алихан Смаилов.
24.12.2025, 12:39
Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента", - говорится в сообщении.
Ранее Кескинбаев был назначен завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП.
24.12.2025, 12:22
Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству
В 1999 году участок был незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры
Шымкент. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконно отчужденный земельный участок площадью более 86 га воинской части Национальной гвардии возвращают государству, сообщает Главная военная прокуратура.
В ходе анализа законности использования земель оборонного назначения военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что земельный участок площадью более 86 га, закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии, в 1999 году незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры. Впоследствии он неоднократно перепродавался частным лицам. На основании акта прокурорского надзора воинская часть обратилась в суд с требованием признать недействительными договоры купли-продажи земельного участка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что исковые требования удовлетворены, начата процедура возврата земли в государственную собственность.
Ранее элитные участки на 5,9 млрд тенге возвращены в госсобственность в Алматы.
24.12.2025, 11:55
Токаев посетил завод Tausogar в Астане Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поездки по столице президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar. Предприятие, расположенное в индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны. В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год", - отметили в пресс-службе.
В беседе с представителями трудового коллектива глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.
Дополнено 24.12.2025, 12.35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в индустриальном парке № 1 Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов "Гипсовинил", специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены "Астанинский электротехнический завод", "Астанинский трубный завод "Арыстан" и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.
Кроме того, глава государства был проинформирован о перспективах развития индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства.
Дополнено 24.12.2025, 13.30
Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.
