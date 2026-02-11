Правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса

Фото: Depositphotos

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана совместно с предпринимательским сообществом ведет работу по расширению мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.





Приоритетно в стране ведется модернизация инфраструктуры страны и реализация крупных промышленных проектов. По словам премьер-министра, отдельное внимание будет уделено поддержке микро- и малого бизнеса.





В соответствии с вашим поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа "Іскер Аймақ", систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро и малого бизнеса", - отметил Олжас Бектенов.





Он подчеркнул, что действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. В этой связи правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки. Одной из ключевых мер станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием. Специальная программа по линии холдинга "Байтерек" позволит предпринимателям за 10 дней получить льготный кредит на покупку современных станков без дополнительных залогов. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы.





Кроме того, по его словам, с учетом поручения, озвученного главой государства на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса и учет конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Дополнительно не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году.





По итогам 2025 года количество действующих субъектов МСБ в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% и составила 4,5 млн человек, что соответствует около 46% занятых и почти половине всего экономически активного населения страны.





Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции - порядка 73 трлн тенге.