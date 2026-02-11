Бектенов: в Казахстане сохраняется значительный дефицит электроэнергии

За прошлый год энергодефицит в Казахстане снижен на 29%

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сохраняется энергодефицит, несмотря на снижение на 29% за прошлый год. Об этом на расширенном заседании правительства под председательством президента РК сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.





Он отметил, что дефицит электроэнергии сохраняется в пиковые часы, он покрывается за счет импорта.





За прошлый год дефицит был снижен на 29%, но он остается значительным.





По его словам, в рамках реализации стратегического курса на обеспечение энергетического суверенитета и покрытие растущего дефицита мощности правительством в соответствии с поручением президента ведется комплексная работа по вводу до 2035 года более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, из которых ключевое значение отведено развитию атомной и "чистой" угольной генерации.





В текущем году в Казахстане будут введены 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой энергии, что позволит в первом квартале следующего года решить вопрос энергодефицита.





Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Сейчас предсказуемость тарифов снова привлекает частные инвестиции в сферу ЖКХ. К примеру, в энергетику за прошлый год привлечено 655 млрд тенге, в текущем году ожидается привлечение уже порядка 900 млрд. В целом объем выработки электрической энергии к 2029 году увеличится на 39 млрд киловатт-часов", - сказал Олжас Бектенов.





В свою очередь президент сообщил, что для покрытия внутреннего дефицита Казахстан вынужден ежегодно импортировать электроэнергию.





В прошлом году импорт составил 3,7 млрд киловатт-часов. Ситуацию усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей. За последние три года по программе "Tариф в обмен на инвестиции" в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. Основная часть инвестиций, или более 900 млрд тенге, была затрачена на ремонт, и только 140 млрд - на ввод новой генерации. Этого явно недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы. Дефицит энергии - большая преграда на пути прогресса нашей страны. Строить планы без учета этого важного фактора - значит ставить телегу впереди лошади", - сказал Токаев.





По его словам, в настоящее время в Казахстане производится 123 млрд киловатт-часов электроэнергии.





Для нашей страны это недостаточно. По заверениям правительства, до конца 2029 года будут введены 13,3 гигаватт новых мощностей, из которых 5,9 гигаватт приходится на возобновляемые источники энергии. Правительство также ожидает, что уже в 2027 году будут покрыты все потребности экономики в электроэнергии с профицитом в 1,3 млрд киловатт-часов. Но эти цифры имеют ценность только при одном условии - если принятые обязательства будут исполнены своевременно, а планы подкреплены финансированием. Кроме того, уже стало своего рода привычкой переносить сроки ввода мощностей. Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может", - заявил Токаев.



