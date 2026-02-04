Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество

Рассказать друзьям

В Сеуле состоялось мероприятие на тему "Содействие торговле между Центральной Азией и Республикой Корея", организованное Таможенной службой Республики Корея.

В ходе мероприятия обсуждены ключевые направления таможенного взаимодействия, а также практические меры по содействию торговле и упрощению таможенных процедур.

Выступая на мероприятии, Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов акцентировал важность дальнейшего развития таможенного сотрудничества и формирования благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что будет способствовать росту взаимной торговли и деловой активности между странами. В этом контексте он также отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придаёт особое значение развитию транспортно-транзитного потенциала страны как ключевого элемента укрепления торгово-экономических связей между Азией и Европой.

Стороны также подчеркнули значимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере цифровизации таможенных процедур, включая применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также выразили готовность к обмену опытом и лучшими практиками.

Глава Таможенной службы Республики Корея Мён Гу Ли, в свою очередь, указал на высокий транспортно-логистический потенциал стран Центральной Азии, обозначив их роль как важного моста между Азией и Европой, а также на важность продвижения концепции Digital Silk Road в целях развития безбумажной торговли.

В целом мероприятие подтвердило позитивную динамику взаимодействия между Казахстаном и Республикой Корея и нацеленность сторон на дальнейшее углубление сотрудничества, ориентированного на упрощение процедур и развитие взаимной торговли.

Следует отметить, что между Казахстаном и Республикой Корея действует Совместный комитет по таможенному сотрудничеству, в рамках которого рассматриваются актуальные практические вопросы таможенного администрирования. По итогам 2025 года объём товарооборота между двумя странами составил 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 1,4 %.

Источник: МИД РК






