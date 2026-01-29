28.01.2026, 17:02 70341
В Атырауской области уволили акима из-за попытки вырубки деревьев в парковой зоне
Территорию планировали пустить под застройку
Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Махамбетского сельского округа, игнорируя закон и генеральный план, планировал вырубить зеленые насаждения в парковой зоне для последующей застройки, сообщили в прокуратуре области.
Акимат Махамбетского сельского округа планировал вырубить деревья на территории площадью 2 гектара ради ее последующей застройки, рассказали в прокуратуре.
По акту надзора прокуратуры решения акима села были отменены, тем самым обеспечено сохранение экосистемы региона.
Виновные в этом нарушении заместитель акима района, начальники отделов земельных отношений и строительства, руководитель Махамбетского филиала НАО "Правительство для граждан" привлечены к дисциплинарной ответственности, а аким Махамбетского сельского округа освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.
28.01.2026, 16:17 72426
Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В компании QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы жителей микрорайона Нур Алатау города Алматы, где ранее было отключено газоснабжение, передает корреспондент агентства.
Проведены работы по реконструкции шкафного газорегуляторного пункта ШГРП-640. Мероприятия реализуются в целях повышения надежности газоснабжения и обеспечения стабильного давления газа в распределительных сетях. Необходимость реконструкции была обусловлена тем, что действующее оборудование в отопительный период периодически фиксировало аварийные отказы, что приводило к снижению давления газа и ухудшению качества газоснабжения потребителей", - уточнили в компании.
Как пояснили в пресс-службе, сегодня оборудование ШГРП-640 заменили на более мощное.
ШГРП-640 функционирует в составе закольцованной схемы газоснабжения по низкому давлению и обеспечивает подачу газа 3920 вводам частного сектора и 222 вводам коллективного сектора. Проведенная реконструкция позволит снизить аварийность, повысить надежность работы газораспределительной сети и обеспечить стабильное газоснабжение значительного количества абонентов", - пояснили в QazaqGaz Aimaq.
По данным компании, на время проведения работ было временно отключено газоснабжение 285 вводов частных жилых домов и 2 вводов коммунально-бытовых объектов, расположенных в квадрате улиц Мурат - Трудовая - Западная.
Пусконаладочные работы планируется завершить в тот же день до 17.00. О предстоящих работах и временном ограничении газоснабжения заблаговременно были уведомлены уполномоченные государственные органы, включая департамент по чрезвычайным ситуациям, профильные управления города Алматы и акимат Бостандыкского района. Также заранее было организовано информирование населения путем размещения объявлений на жилых домах, объектах торговли и в местах массового пребывания людей", - заверили в пресс-службе.
Ранее в жилом массиве микрорайона Нур Алатау был отключено газоснабжение, дома жителей остались без отопления, горячей воды и газа в кухонных плитах для приготовления пищи. Жители сообщили, что с утра сегодняшнего дня без предупреждений и объявлений была перекрыта подача газа в магистральной трубе. Как удалось выяснить после обращения в службу газа, ведутся работы по замене оборудования.
28.01.2026, 12:45 79706
Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане
Фото: кадр из видео
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана выступило с заявлением после гибели военнослужащих, передает корреспондент агентства.
Командование Вооруженных сил в полной мере осознает всю серьезность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы. По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", - заявили в пресс-службе.
В частности, в воинские части Вооруженных сил направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого солдата. Проводится повторная оценка психического состояния военнослужащих, уровня их психологической готовности к выполнению служебных задач.
Также повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава. Кроме того, организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции. Усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.
Введен круглосуточный контроль и приняты дополнительные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий (...) Системно налажена постоянная видеосвязь военнослужащих с родными. Кроме того, командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные коммуникационные каналы", - говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что по всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные решения.
К дисциплинарной ответственности привлечены командующий регионального командования "Восток", начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей", - добавили в ведомстве.
Ранее военнослужащий погиб в Жамбылской области.
Срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона.
13 января срочник ранил себя во время учебной стрельбы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
Также ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау. В конце прошлого года президент поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.
27.01.2026, 20:57 109806
Конфликт с участием олимпийского чемпиона Сапиева прокомментировал министр туризма и спорта
Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов прокомментировал конфликт с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает корреспондент агентства.
Я думаю, тот случай, который произошел, его не надо акцентировать именно с человеком-спортсменом. То есть эта ситуация произошла именно в акимате. Сегодня Агентство по делам государственной службы полностью ведет расследование, по итогам нам скажут", - сказал министр.
Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым. Оба работают в управлении спорта Карагандинской области: Сапиев возглавляет ведомство, Есимханов занимает должность его заместителя.
27.01.2026, 15:02 129076
Китайский маркетплейс оштрафовали в Польше: в Temu прокомментировали ситуацию
Промоакции Temu носят добросовестный характер, заверили в пресс-службе
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский маркетплейс Temu прокомментировал ситуацию вокруг штрафа в 1,7 миллиона долларов в Польше за манипуляции со скидками, передает корреспондент агентства.
Мы активно сотрудничали с UOKiK (Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей. - Прим. ред.), учли их замечания и внесли необходимые изменения и дальше планируем выстраивать конструктивный диалог с UOKiK, чтобы обеспечить лучший сервис для клиентов в Польше. Temu стремится предлагать качественные товары по доступным ценам. Наши промоакции носят добросовестный характер и направлены на то, чтобы сделать опыт покупок позитивным и дать клиентам еще больше выгоды - в дополнение к тем преимуществам и возможностям сэкономить, которые уже доступны на локальном уровне", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, внушительный штраф на китайский маркетплейс наложило Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK). Согласно законодательству страны, продавец обязан указывать минимальную стоимость товара за последние 30 дней. Это позволяет покупателям реально оценивать размер скидки и выгодность сделки. Сообщалось, что Temu нарушил это требование и не указал информацию о минимальной цене товара за месяц.
26.01.2026, 13:34 179341
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Казтелерадио" предупредила о планово-профилактических работах на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает корреспондент агентства.
Работы будут проводиться 28 января 2026 года в период с 3.00 до 17.00 в соответствии с утвержденным графиком. На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии", - сказано в сообщении.
25.01.2026, 12:37 220056
В Алматы снесли роддом № 1
Фото: polikliniki.kz
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание старейшего родильного дома № 1, построенное в 1938 году, передает корреспондент агентства.
Строительство нового здания городского родильного дома № 1 началось на месте прежнего объекта. В акимате города разъяснили причины принятого решения о сносе.
Техническое обследование здания выявило 100-процентный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным требованиям по пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для транспортировки пациентов", - сообщили в акимате.
Также отмечается, что объект расположен в зоне тектонического разлома, при этом сейсмоусиление здания за все время эксплуатации не проводилось. По заключению КазНИИСА, строение не соответствовало действующим сейсмическим нормам.
В акимате добавили, что роддом не отвечал и современным стандартам оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не были предусмотрены условия для triage-сортировки пациентов и инфекционного контроля.
В связи с невозможностью усиления фундамента и экономической нецелесообразностью капитального ремонта было принято решение о сносе здания и строительстве нового корпуса.
Завершить строительство планируется в марте следующего года. На период работ родильный дом продолжит функционировать - подразделения временно размещены в блоке "А" на проспекте Сейфуллина.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.
В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
24.01.2026, 19:57 282236
Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции
В действующей Конституции отсутствует самое важное - четкое определение брака, заявил депутат
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании комиссии по Конституционной реформе предложил закрепить понятие семьи и брака в Конституции, передает корреспондент агентства.
В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное - четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознает стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях четко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", - цитирует zakon.kz депутата.
В этой связи он предложил закрепить в основном законе норму о том, что брак - это исключительно союз мужчины и женщины, который дает будущее детям и государству.
Основа любого государства - человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова - защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", - цитирует tengrinews.kz Елнура Бейсенбаева.
Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
24.01.2026, 19:16 222291
Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов
Фото: telegram/Конституциялык реформа 2026
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На первом заседании комиссии по конституционной реформе председатель Союза юристов Казахстана и член Национального курултая Серик Акылбай выступил с предложением прямо и однозначно закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, сообщает dknews.kz.
По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже заложен в действующем Основном законе, он сформулирован косвенно, что в отдельных случаях допускает разные толкования в правоприменительной практике.
Серик Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ.
Речь идет о том, где заканчивается влияние религиозных объединений на публичную власть и где проходит предел участия государства в религиозной сфере. Это основа нейтрального характера государства и равного отношения ко всем - независимо от вероисповедания или его отсутствия", - отметил он.
По его словам, именно такая нейтральность позволяет государству оставаться арбитром, а не стороной в религиозных вопросах.
Юрист особо отметил, что предлагаемая норма не направлена против свободы совести. Напротив, она является ее прямой правовой гарантией. По мнению Акылбая, отсутствие четкого и прямого положения в Конституции создает риск правовой неопределенности, особенно в столь чувствительной сфере, как религиозные отношения.
Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного или произвольного толкования", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
