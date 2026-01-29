Глава Минэнерго прокомментировал информацию об арбитраже по Карачаганаку

Фото: Акорда

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что за полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов, информирует Акорда.





В частности, в ходе встречи была отмечена высокая востребованность кассационных судов: за полгода в них было подано более 16,2 тыс. жалоб и протестов против 9,8 тыс. за аналогичный период 2025 года в Верховный суд. Рост доли судебных актов, скорректированных кассацией: по гражданским делам - с 3% до 18%, по уголовным - с 8% до 28%.





Как сообщил Асламбек Мергалиев, в целом сохранена стабильность качества правосудия: 98,8% судебных актов не были скорректированы вышестоящими судебными инстанциями.





Благодаря системным мерам в рамках административной юстиции улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с госорганами: 4,5 тыс. актов адморганов и должностных лиц признаны незаконными. Доля применения примирительных процедур по гражданским делам составила 45,9%, по административным делам - 11,8%. Дел об административных правонарушениях стало меньше на 11,8%. В результате применения акта амнистии судами освобождены от наказания 583 лица, от дальнейшего отбывания наказания - свыше 5 тыс. осужденных, сокращены сроки наказания 9,2 тыс. гражданам", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что доля отказов в санкционировании содержания под стражей увеличилась с 25,7% до 37,5%. При этом вдвое чаще назначался домашний арест вместо содержания под стражей.





Этому способствовало расширение применения электронных браслетов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и сохранять социальные связи подследственных", - подчеркнули в пресс-службе.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что, согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе за 3 года вырос с 55,2% в 2023 году до 63,2% в настоящее время.





Заслушав отчет, президент подчеркнул важность реализации принципа "Закон и порядок", обеспечения доступа граждан к справедливой судебной защите, приоритета верховенства закона и повышения доверия общества к судебной системе.



