Премьер-министр выразил обеспокоенность ситуацией на Тенгизе на встрече с руководством ExxonMobil

Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%, сообщает - Производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%, сообщает Energyprom





Производство бензина, включая авиационный, в Казахстане по итогам 2025 года достигло 6 млн тонн, увеличившись на 9% за год. В сравнении с 2015 годом выпуск вырос более чем в 2 раза, что отражает долгосрочный эффект модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. После резкого расширения производства в 2018 и 2019 годах отрасль вошла в фазу умеренного роста, однако в 2025 году динамика вновь ускорилась, став максимальной за последние шесть лет", - пишет издание.





В исследовании отмечается, что производство остается высоко концентрированным: более 96% объема суммарно обеспечивают лишь три региона, при этом ключевым центром выступает Шымкент, на который приходится около 2,3 млн тонн, или более трети всего выпуска. Более того: после атак украинских беспилотников и последовавшего за ними ограничения работы нефтепроводной системы КТК поставки части объемов нефти с месторождения Кашаган перенаправлены на внутренний рынок - на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.





Отечественные НПЗ полностью покрывают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт). Так, объем производства бензина за январь-ноябрь 2025 года составил 5,4 млн тонн, тогда как импорт сократился до статистически незначимого показателя. Экспорт бензина, в свою очередь, вырос в 6,5 раза, но лишь до 206,4 тыс. тонн.





Объем реализации бензина на внутреннем рынке за год увеличился на 5,8%, достигнув за январь-ноябрь прошлого года 5,2 млн тонн.





По итогам декабря 2025-го розничные цены на бензин в РК выросли за год на 15,7%. По масштабу удорожания это стало одним из наиболее заметных скачков за последние пять лет. Еще годом ранее был отмечен рост лишь на 0,8%.





Региональная картина демонстрирует существенный разброс: максимальное удорожание в секторе было зафиксировано в Павлодарской области (на 19,8%), тогда как минимальные значения были отмечены в западных регионах - Западно-Казахстанской (на 11,9%), Атырауской (на 13,4%) и Актюбинской (на 13,5%) областях.





В среднем по стране в декабре 2025 года литр бензина марки АИ-92 стоил 235 тг, АИ-95 - 298 тг, АИ-98 - 325 тг. При этом в Министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что мораторий на повышение цен на ГСМ продолжает действовать - в частности, стоимость бензина марки АИ-92 зафиксирована в октябре 2025 года и сохранится до конца марта текущего года. Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 не регулируются государством.





Самые низкие цены на бензин традиционно наблюдаются на западе страны. Так, в Атырау стоимость литра бензина марки АИ-92 в декабре 2025 года составляла 219 тг, в Уральске - 223 тг, в Актобе - 224 тг. В Актобе был также самый дешевый бензин марки АИ-95: 275 тг. Следом идет Атырау: 276 тг за литр. Литр бензина марки АИ-98 дешевле всего обходился в Актау: 296 тг. Самые высокие цены на бензин наблюдались в Алматы, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре и Семее.





Стоит отметить: цены на ГСМ, в том числе на бензин, к 2027 году сравняют по всему ЕАЭС, и, как заверили в МЭ РК, этот процесс будет проходить поэтапно. Напомним: в Казахстане самый дешёвый бензин среди всех стран ЕАЭС.