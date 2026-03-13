Почти десять тысяч казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии государственных органов и дипломатических представительств РК на родину возвращены 9926 казахстанцев из стран Ближнего Востока, - При содействии государственных органов и дипломатических представительств РК на родину возвращены 9926 казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





Из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана. Кроме того, 68 граждан РК были эвакуированы из Израиля", - заявили в ведомстве.





В МИД заверили, что дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие казахстанцам.





Дополнено 12.03.2026, 14.44





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, выразил признательность лидерам ближневосточных государств за организацию "зеленых коридоров", сообщает Акорда.





Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников. Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила. Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан. Так государство действовало и в других критических ситуациях за рубежом. Во время чрезвычайных происшествий внутри страны, будь то техногенные аварии, паводки, пожары и другие бедствия, от которых, к сожалению, никто в этом мире не застрахован, наше государство также никого не оставило наедине с трудностями и всем гражданам оказало помощь, как и было обещано мной", - заявил глава государства.





Он подчеркнул, что "своих не бросаем" - это не лозунг, не популизм, а принцип нашей государственной политики.





Поэтому закономерно то, что данный принцип в усиленном варианте нашел свое отражение в проекте новой Конституции. Там четко сказано: "Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с законом". Все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой. Мощь нашего паспорта определяется силой государства, созидательной энергией народа, способностью воспринимать прогрессивные идеи, рождающиеся в современном мире", - добавил лидер Казахстана.





Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.





На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.





По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.





Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.





МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.





Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.





Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".





В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.





После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.