Естественный процесс - массовую гибель сайгаков объяснили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировал массовую гибель сайгаков в зимний период, передает корреспондент агентства.
В зимний период на отдельных территориях фиксируются случаи падежа сайгаков, а также их временное приближение к населенным пунктам. Следует отметить, что данные явления являются естественным процессом и связаны с совокупностью природных факторов. Сайгак является мигрирующим видом, чувствительным к изменениям погодных и кормовых условий. В условиях резкого понижения температуры, сильных морозов, обильных снегопадов и образования ледяной корки на поверхности почвы у животных ограничивается доступ к кормовой базе", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в комитете, ослабленные особи могут отклоняться от традиционных маршрутов миграции и заходить в населенные пункты в поисках доступного корма и более благоприятных условий.
Такое поведение носит вынужденный характер и не является отклонением, а обусловлено природными условиями и физиологическим состоянием животных", - добавили в пресс-службе.
По словам директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергея Скляренко, самым опасным для сайгаков зимой является джут - образование ледяной корки на снегу, которое ограничивает доступ к корму.
Подкормка практически бессмысленна. В советские годы предпринимались попытки подкармливать животных с самолетов, но при высокой численности это давало минимальный результат: сайгаки постоянно перемещаются, а при отсутствии джута и массовой гибели подкормка полностью бессмысленна. Согласно литературным источникам, отход самцов в зимний период при благоприятных условиях составляет 5-10%, а в суровые зимы достигает 50-70%; из числа "гонных" самцов до весны доживает 5-7%. При численности популяции около 2 млн особей и доле самцов 20% их количество к началу зимы составляет порядка 400 тыс., что позволяет прогнозировать естественную смертность не менее 20-40 тыс. самцов даже при благоприятных условиях", - заявил он.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".