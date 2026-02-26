Естественный процесс - массовую гибель сайгаков объяснили в Минэкологии

Рассказать друзьям

Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 9 января 2027 года вступят в силу новые ограничения, касающиеся использования твердого и жидкого топлива, а также въезда автотранспорта в специальную экологическую зону, передает корреспондент агентства.





Как сообщает Zakon.kz , внеочередная сессия маслихата города приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.





По информации издания, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года.





Согласно пункту 53 правил, допуск автотранспорта в зону будет возможен только при соответствии установленным нормам по содержанию загрязняющих веществ в выхлопных газах. Это должно подтверждаться положительным результатом технического обследования.





Кроме того, как уточняет издание, в газифицированных районах экологической зоны запретят использование твердого и жидкого топлива для отопительных котлов в индивидуальных жилых домах, банях, отдельных котельных, обслуживающих многоквартирные дома, а также для производственных нужд предприятий. Под ограничения также попадут запуск гражданских пиротехнических изделий, использование бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопов и сжигание отходов любым способом.





Отмечается, что даже борьба со снегом и гололедом в пределах зоны будет разрешена только с применением специально установленных средств - для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух.





Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными, пишет издание.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.