В Казахстане намерены сократить посевы риса и хлопка из-за риска засухи в южных регионах
В предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек Южного региона Казахстана
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве заявил, что в стране намерены сократить посевы риса и хлопка из-за риска засухи в южных регионах, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По словам министра, южные регионы Казахстана, включая Туркестанскую и Кызылординскую области, на 90% зависят от трансграничной реки Сырдарьи.
По Кызылординской области, например, мы говорим, что посевы риса мы должны сократить до 70 тысяч га. По Туркестанской области посевы риса должны составить всего лишь 3,5 тысячи га - в прошлом году там было практически 16 тысяч га. То же самое по хлопку. Фермеры должны готовиться: вегетационный период начнется, договоры будем заключать по тем лимитам, которые у нас будут на руках", - цитирует zakon.kz Нуржигитова.
Как сообщил в ходе заседания правительства министр, по прогнозам экспертов, в предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек Южного региона Казахстана.
Текущее наполнение водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарья на территориях сопредельных государств, на 3,2 млрд кубометра ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наполнение водохранилищ южных регионов меньше на 1,9 млрд кубометра, чем в прошлом году", - заявил министр.
По его словам, это объективная реальность, обусловленная снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и общим воздействием климатических изменений.
Эти факторы носят долгосрочный характер и требуют от нас системной адаптации. Министерством уже начата подготовка к поливному сезону 2026 года, и в этом направлении ведется планомерная работа. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на оросительных каналах и гидротехнических сооружениях. В регионах проходят встречи с аграриями по разъяснению необходимости водосбережения и перехода на менее влаголюбивые культуры", - пояснил Нуржан Нуржигитов.
В частности, отметил он, в начале декабря 2025 года были проведены выездные совещания в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, в ходе которых подчеркнута обязательность строгого соблюдения лимитов водопотребления и ускоренного перехода на водосберегающие технологии.
Вместе с тем министерство в феврале 2026 года подготовит уточненные лимиты водопользования по наиболее пессимистичному сценарию поступления воды, а Министерство сельского хозяйства в марте 2026 года скорректирует структуру посевов. Наряду с этим важным направлением остается борьба с незаконным использованием водных ресурсов. Совместно с Генеральной прокуратурой разработан план мероприятий. Документ предусматривает создание республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования", - добавил министр.