Что ждет казахстанцев в марте

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения, автоматически переведут на общеустановленный режим





Напомним, в связи со вступившим в силу новым Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом, необходимо было до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.





Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Кто не выбрал режим и не подал уведомление в переходной период, будет автоматически переведен на общеустановленный режим налогообложения.





Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте









В марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы.





8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). При шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).





На Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).





Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет: 13 выходных и 18 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.





1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.





Референдум





11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.





С текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться здесь





ЦИК





Усилена ответственность за нарушение благоустройства в населенных пунктах





С марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населенных пунктов.





Местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП, за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.





Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.





Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.





Также теперь нарушения будут фиксировать дроны и камеры. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.





Ранее портал Polisia.kz сообщал том, что в Алматы уже начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.





Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.





Мартовское ЕНТ





Тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля.





В мартовском ЕНТ участвуют лица:





зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;

выпускники школ прошлых лет и колледжей;

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;

граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.





При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - сообщили в Миннауки и высшего образования.





Школьные каникулы





В школах Казахстана подходит к концу третья четверть. Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 календарных дней - с 19 по 29 марта включительно.





Последним учебным днем в третьей четверти станет 18 марта, 30 марта школьники вернутся за парты и начнут четвертую четверть.





Новые авиасообщения





Авиакомпания SCAT с 29 марта планирует открыть рейс из Шымкента в Бишкек (Кыргызстан).





Air Astana намерена запустить рейсы Алматы - Шанхай (Китай) - с 29 марта, Алматы - Салала (Иордания) - с 9 марта; Астана - Салала (Иордания) - с 9 марта.





FlyArystan планирует запуск рейса Алматы - Самарканд (Узбекистан) с 17 марта.





В FlyArystan сообщили, что с 1 марта 2026 года в авиакомпании вступает в силу обновленная норма бесплатной ручной клади - разрешается провоз одной единицы ручной клади весом не более 7 кг. Габариты ручной клади остаются без изменений - 56×23×36 см. Правила применяются ко всем рейсам, выполняемым с 1 марта 2026 года, независимо от даты приобретения билета.





Ужесточение наказания за нападение на медиков









В марте в Казахстане вступает в силу закон , ужесточающий ответственность за нападение на медработников.





XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026





XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей, участие примут более 600 спортсменов со всего мира. Программа Игр включает парасноуборд, парахоккей, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, парабиатлон и паралыжные гонки.





Сборная Казахстана выступит в соревнованиях по паралыжным гонкам и парабиатлону. В состав национальной команды вошли: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль.





В настоящее время спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в городе Санкт‑Морице (Швейцария), сообщили в Минтуризма и спорта.





Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта на арене "Арена ди Верона".





Впервые в истории Казахстан выбран местом проведения этапа Кубка мира по фехтованию на шпаге





Престижный международный турнир пройдет с 26 по 29 марта в Астане на базе Легкоатлетического спортивного комплекса QAZAQSTAN, сообщает НОК РК





В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из 96 стран мира. ЭКМ будет проведен среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.