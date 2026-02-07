Запретят ли казахстанским артистам исполнять песни про кражу невест

Министерство культуры и информации надеется, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом

Фото: depositphotos.com

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах сената рассказал, запретят ли казахстанским артистам исполнять песни, пропагандирующие кражу невест, передает корреспондент агентства.





Отвечу коротко и ясно, да, мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно, и даже больше хочу сказать, наших казахстанских артистов слушают не только в южный регионах, а слушают в большом количестве стран, и, соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем", - заявил он.





Он также рассказал, будет ли министерство рекомендовать казахстанским артистам не исполнять песни с таким содержанием или менять их текст.





Если коротко говорить, то да. Во-вторых, мы же понимаем и видим, какой резонанс вызывали последние случаи по краже девушек в отдельных регионах (...) Мы надеемся на то, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом", - добавил Евгений Кочетов.





Напомним, в сентябре прошлого года вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.





Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.





В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.





Недавно в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.





Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка.





Также число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане. Согласно данным международной медиаплатформы World Population Review, в прошлом году Казахстан занимал 61-е место среди 157 стран по индексу рабства с показателем в 43 балла - лучше, чем в большинстве государств СНГ и Центральной Азии. По данным источника, распространенность рабства в Казахстане составляет 1,9 на 100 тыс. человек. Оценка реакции правительства - ниже среднего: всего 36 из 100 возможных баллов.





