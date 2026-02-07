Новую правовую архитектуру развития креативных индустрий формируют в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства с участием представителей бизнеса нефтегазовой и энергетической отраслей, горнорудной и металлургической промышленности, АПК, членов профильных ассоциаций и экспертов со всех регионов на площадке НПП "Атамекен", - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства с участием представителей бизнеса нефтегазовой и энергетической отраслей, горнорудной и металлургической промышленности, АПК, членов профильных ассоциаций и экспертов со всех регионов на площадке НПП "Атамекен", сообщили в пресс-службе правительства.





Мы встречаемся с вами в исторически важный период для страны. На протяжении полугода в обществе идет активное обсуждение конституционной реформы. Все дискуссии ведутся открыто. Поступают тысячи предложений от наших граждан и все они внимательно изучаются и учитываются. Это яркое свидетельство развития демократических процессов в нашей стране. Проект новой Конституции представлен народу, главная цель - укрепление Независимости и устойчивое развитие Казахстана. Призываю бизнес поддержать нашего президента и новую Конституцию. Под вашим руководством работают тысячи граждан. Важно донести до каждого из них задачи реформы", - выступил премьер.





В ходе совещания особое внимание было уделено введению новых правил налогообложения. Участниками обсужден переходный период для налогоплательщиков и вопросы налогового администрирования.





В Казахстане приняты меры по комфортному переходу предпринимателей к новым условиям налогового администрирования. Решением правительства до 1 января 2026 года малый и микробизнес освобождены от проверок, камерального контроля и административной ответственности, за исключением отдельных случаев. Действуют правила списания пени и штрафов при уплате задолженности до 1 апреля 2026 года., пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности. До конца 2026 года введен переходный период для малого и микробизнеса, пени и штрафы за ошибки взиматься не будут", - напомнили в правительстве.





Министр национальной экономики РК Серик Жумангарин доложил о работе проектного офиса с возможностями обслуживания до 250 тысяч налогоплательщиков одновременно. Отмечается, что работа выстроена по принципу "единого окна" с оперативным рассмотрением обращений.





За последние три недели отмечается снижение потока запросов с 19,5 тысячи до 7,1 тысячи, что свидетельствует о стабилизации технических процессов. В акции "Народный бухгалтер" участие приняли более 17 тысяч налогоплательщиков. Также отмечен рост регистрации граждан и бизнеса в налоговой системе. С начала года вновь на учет встали свыше 41,2 тысячи человек. Новый режим для самозанятых вывел в легальное поле более 187,2 тысячи ранее неучтенных лиц. Усиливается поддержка бизнеса финансовыми инструментами. В 2025 году в рамках действующих программ просубсидировано порядка 3,4 тысячи проектов МСБ на сумму 365 млрд тенге", - рассказали в пресс-службе правительства.





Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев проинформировал, что палата сосредоточится на взращивании внутренних инвесторов из числа среднего и крупного бизнеса, займется формированием пула инвестпроектов действующих предприятий, готовых к расширению и модернизации.





Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов озвучил позицию бизнес-сообщества по положениям нового Налогового кодекса, предложив пути решения для вопросов, связанных с применением специального налогового режима и пересмотра подходов по налогообложению сектора здравоохранения.





Также рассмотрен ход запуска реестра казахстанских товаропроизводителей. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в системе на сегодня авторизовались 5 608 компаний, подано 13 533 заявки.





Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нурсултан Шоканов, в свою очередь, подчеркнул, что для бесшовного перехода на новую цифровую систему 1 924 владельца действующих индустриальных сертификатов автоматически перенесены в реестр. Ежедневно в него включается до 100 производителей.





Как сообщили в пресс-службе, от бизнес-сообщества с предложениями и вопросами выступили директор ТОО "Алматинские краски" Римма Салыкова, директор ТОО "Казэлектромаш" Виталий Распопин. В частности, озвучена необходимость урегулирования отдельных аспектов налогового администрирования с учетом взаимодействия с МСБ, практики госзакупок и отраслевых требований. Также озвучено предложение по дальнейшей работе над совершенствованием реестра казахстанских товаропроизводителей посредством введения категоризации предприятий по уровню производственного цикла и масштабу, привязке мер господдержки и госзаказа к уровню локализации и инвестиций, а также обеспечению точного и справедливого цифрового контроля применения продукции из Реестра.





Премьер-министр прокомментировал озвученные инициативы бизнеса и дал поручение государственным органам совместно с НПП "Атамекен" всесторонне проработать предложения и обеспечить конкретный результат. Подчеркнуто, что решения должны давать положительный экономический эффект: поддерживать устойчивый рост, укреплять реальный сектор, расширять экспортные возможности и создавать рабочие места.



